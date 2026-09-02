Colombia

Max Henríquez alertó sobre un posible racionamiento de agua y energía desde septiembre por recrudecimiento del fenómeno de El Niño: “Lo que se viene es muy grave”

El experto pidió reducir el uso doméstico de los servicios y advirtió que, con la intensificación del fenómeno, podrían aplicarse restricciones si aumenta la demanda y se deterioran las fuentes disponibles en el país

El meteorólogo Max Henríquez pidió medidas de ahorro y sostuvo que podría ser necesario racionar agua y energía ante el avance de El Niño - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/suministrada a Infobae por Max Henríquez
El meteorólogo Max Henríquez pidió medidas de ahorro y sostuvo que podría ser necesario racionar agua y energía ante el avance de El Niño - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/suministrada a Infobae por Max Henríquez
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Max Henríquez advirtió que en septiembre podría crecer la presión sobre las reservas de agua y energía en Colombia por una mayor incidencia del fenómeno de El Niño.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el meteorólogo pidió medidas de ahorro y alertó: “A partir de septiembre se acentúa el efecto del Niño. Hay que ahorrar y, si es necesario, racionar agua y energía. Lo que se viene es muy grave”.

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La advertencia circuló mientras los embalses destinados a la generación eléctrica llegaron a 79,13%, según información divulgada por Noticias Caracol con datos de XM. Ese reporte indicó que en agosto el consumo de electricidad subió 6,6%, impulsado, entre otros factores, por las altas temperaturas.

Henríquez orientó su llamado a reducir el consumo doméstico de agua y electricidad y señaló que el racionamiento puede aparecer como alternativa si se agrava la presión sobre los recursos disponibles. En otra publicación, insistió: “Hay que ahorrar y, si es necesario, racionar agua y energía”.

Max Henríquez advirtió que en septiembre podría aumentar la presión sobre las reservas de agua y energía en Colombia por el fenómeno de El Niño - crédito @HenriquezMax/X
Max Henríquez advirtió que en septiembre podría aumentar la presión sobre las reservas de agua y energía en Colombia por el fenómeno de El Niño - crédito @HenriquezMax/X

La alerta coincidió con problemas de abastecimiento en algunas zonas: en Facatativá, Cundinamarca, las autoridades declararon alerta naranja por el deterioro de las fuentes que abastecen al municipio. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, las reservas de agua superficial podrían alcanzar para cerca de 15 días si no se registran nuevas lluvias.

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Ante ese panorama, el meteorólogo reforzó su pedido con un nuevo mensaje: “¡¡Cierren la llave ahora!! Hay que colaborar”. También planteó que, si las precipitaciones no ayudan a recuperar las fuentes hídricas, podrían aplicarse restricciones de agua y energía en más zonas de Colombia.

Max Henríquez alerta por el avance de una onda tropical hacia el país

El meteorólogo Max Henríquez advirtió que una nueva onda tropical se acerca a Colombia y podría aumentar las lluvias en los próximos días - crédito @HenriquezMax/X
El meteorólogo Max Henríquez advirtió que una nueva onda tropical se acerca a Colombia y podría aumentar las lluvias en los próximos días - crédito @HenriquezMax/X

El meteorólogo advirtió que una nueva onda tropical se acerca a Colombia y podría aumentar las lluvias en los próximos días, en un escenario que se produce mientras varias regiones todavía muestran comportamientos climáticos desiguales y después de la evolución de la tormenta tropical Dolly.

Según lo difundido por Henríquez, el sistema tendría una intensidad menor que la onda anterior. Aun así, su avance podría modificar las condiciones atmosféricas con más nubosidad, precipitaciones y tormentas aisladas a medida que se desplace sobre el territorio nacional.

“Ahí viene avanzando la nueva onda tropical que traerá nuevas lluvias a Colombia. Esta onda es menos intensa que la anterior”, señaló el meteorólogo en una publicación compartida en su cuenta de X.

El pronóstico inmediato apunta a un panorama más moderado que el asociado con el sistema previo. La información divulgada indica que no se prevé que esta nueva onda alcance una intensidad similar, aunque sí podría incrementar las precipitaciones en sectores del norte y centro del país.

Así mismo, el cambio esperado en el tiempo pasa por un aumento de la nubosidad, más lluvias y la posibilidad de tormentas aisladas. La magnitud de esos efectos dependerá de la evolución de la onda mientras avance sobre Colombia.

Según el experto, ese posible impacto coincide con un momento de contrastes regionales. Mientras algunos sectores han vuelto a registrar lluvias, otros continúan bajo condiciones más secas.

El análisis de lluvias en Bogotá muestra un aumento de las precipitaciones durante los últimos once años, según el meteorólogo Max Henríquez - crédito @HenriquezMax/X
Max Henríquez señaló que la nueva onda tropical tendría una intensidad menor que la onda anterior en Colombia - crédito @HenriquezMax/X

Del mismo modo, Henríquez también llamó la atención sobre la situación del volcán Puracé, que permanece bajo vigilancia de las autoridades. “No se descuiden con el Puracé. No hay que esperar una trágica erupción para adoptar medidas, como siempre ha sucedido en Colombia”, afirmó.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el incremento de la actividad sísmica del volcán está asociado principalmente con procesos internos de fracturamiento de roca. La entidad aclaró que esos cambios no significan que exista una erupción en curso, pero mantiene el monitoreo permanente y recomendó a las comunidades seguir atentas a la información oficial.

La advertencia sobre la onda tropical se conoce en paralelo con preguntas sobre el comportamiento reciente de las precipitaciones, entre ellas las causas de la inundación en Córdoba, la posibilidad de que continúen las lluvias en los próximos meses y el recrudecimiento del fenómeno de El Niño.

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