Colombia

Yina Calderón desmintió que haya coordinado un escándalo con la madre de Aida Victoria en contra de ‘El Agropecuario": “No tengo ni idea de dónde está”

La empresaria de fajas salió al paso de un rumor difundido en redes sociales que la vinculaba a Aída Merlano Rebolledo en una supuesta videollamada para orquestar un escándalo mediático alrededor de la relación de la joven con Juan David Tejada, El Agropecuario

La empresaria respondió en redes sociales al rumor que la señalaba de haber participado en una videollamada con Aída Merlano Rebolledo para generar un escándalo - crédito @rechismes/IG

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Yina Calderón salió al paso de un rumor que la vinculaba directamente a Aída Merlano Rebolledo, madre de la creadora de contenido Aida Victoria, en una supuesta videollamada para orquestar un escándalo mediático alrededor de la relación que la joven sostuvo con Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario.

La versión fue difundida por la cuenta de X llamada Express Chismes, que afirmó haber recibido información de que Calderón habría sido contactada por Merlano Rebolledo para “generar un escándalo mediático alrededor de la salida del país” de su hija.

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La misma fuente agregó que, según ese relato, Tejada habría confesado bajo los efectos del alcohol que sostenía una relación con la madre de Aida Victoria.

La respuesta de Yina Calderón

La empresaria de fajas lo negó sin rodeos desde sus redes sociales. “Siempre me ha valido tres costales de mierda lo que piensen de mí y esta no es la excepción”, arrancó, antes de ir al punto: “Yo no conozco a la mamá de Aida, nunca he hablado con ella”.

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La huilense cambió su color de pelo negro por un tono rubio y más corto - crédito @yinacalderonoficial/IG

El único contacto que admitió haber tenido con Merlano Rebolledo fue puntual y hace años. “Una vez que Aida me la pasó por teléfono hace como unos dos años, tres años, una señora superbacana, pero no tengo ni puta idea de dónde está”, aclaró. Calderón calificó el rumor de “show y montaje”.

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El desmentido y el deseo implícito

En un segundo pronunciamiento, la empresaria insistió en que el asunto la incomoda cuando toca “temitas delicados”. Aun así, deslizó una ironía: “Ojalá fuera amiga para que me ayudara a sacar a Aida para la casa. Yo sé que ella tiene sus contactos, pero no es así”.

La frase remite al proceso judicial que pesa sobre Aida Victoria Merlano, quien enfrenta una condena de 13 años y 8 meses de prisión por favorecimiento de fuga de presos y uso de menores en la huida de su madre en 2019. La sentencia permanece bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia tras un recurso de casación presentado por su defensa.

El origen del chisme y la reacción en redes

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Aida Victoria se quebró en 'La Mansión VIP' y reveló que extraña a su hijo, pero sabe que está bien - crédito @aidavictoriam/IG

El creador de contenido que viralizó la versión describió su propia confusión ante el relato: “No estoy entendiendo. ¿Cómo así que la mamá de Aida Victoria Merlano se habría prestado para esto?”. La publicación de Express Chismes incluía una advertencia sobre la naturaleza de la información: “Ojo que lo anterior corresponde a versiones que nos hicieron llegar”.

Calderón cerró su descargo sin dejar de marcar distancia del ambiente que generó el rumor: “Esa ahí y toda esa mierda los tenemos odiosos”, dijo, en referencia al tipo de chismes que, según ella, distorsionan situaciones que calificó de delicadas.

Las reacciones en la publicación replicada por Rechismes sobre la defensa de Calderón, no tardaron en aparecer, con mensajes como: “Hay que admitir que la pelada tiene sus contactos para conocer de primera mano todo lo que pasa antes de que la salpique”; “Siento que está tranquilita porque su peinada si se la puede ganar”; “Ya quiero ver cómo le va a responder Aida”, entre otros.

La empresaria señaló a Aida por estar con Escro y viajar fuera de Colombia para evadir la justicia por el caso de la fuga de su madre en 2019 - crédito redes sociales

El origen de estas declaraciones de Calderón se produce luego de que la empresaria apareciera en una transmisión en vivo en la que afirmaba que Merlano Manzaneda habría orquestado un movimiento saliendo del país junto a su hijo para casarse y así evitar que fuera presa, pues el proceso en su contra estaría a punto de salir con un veredicto final por parte de la justicia.

“Su proceso legal está a punto de ... y pues cuando uno está fuera del país, a uno no ... La mujer necesitaba salir del país para casarse y no tener el mismo destino de su señora madre”, afirmó Calderón.

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