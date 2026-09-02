Robbie Williams, Tini, Carlos Vives, Caifanes y Festival Cordillera, los protagonistas de los conciertos en Colombia de septiembre

Bogotá concentra la mayor parte de los conciertos en Colombia durante septiembre de 2026, entre debuts y residencias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Bogotá concentra la mayor parte de la programación de conciertos en Colombia para septiembre de 2026, con el Movistar Arena como uno de los principales epicentros de la actividad musical a lo largo del mes.

La oferta combina figuras del pop internacional, artistas urbanos, bandas de rock latinoamericano y festivales temáticos, en una agenda que se extiende también a ciudades como Medellín, Cali, Ibagué, Manizales y Villavicencio.

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Entre los destacados se encuentra Carlos Vives, que tres fechas consecutivas en el Movistar Arena de Bogotá, los días 25, 26 y 27 de septiembre, una de las residencias más largas de la programación mensual. Antes de esas presentaciones, el artista se subirá al escenario del Néctar Arena de Ibagué el 18 de septiembre.

Carlos Vives brindará tres fechas en el Movistar Arena de Bogotá como parte de su gira 'Tour al Sol 2026' - crédito cortesía Carlos Vives

Otro de los artistas con múltiples apariciones es la banda mexicana Caifanes, que recorrerá el país con paradas en Cali (Arena Cañaveralejo, 11 de septiembre), Manizales (Plaza de Toros, 17 de septiembre) y Medellín (Centro de Eventos La Macarena, 19 de septiembre), a lo que se suma su aparición en el Festival Cordillera, interpretando los temas que le transformaron en una referencia del rock en español de siempre.

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Septiembre también verá la primera visita de Robbie Williams al páis en más de tres décadas de carrera musical, el 20 de septiembre en el Movistar Arena, interpretando clásicos como Feel, Angels y Rock DJ, entre otros.

A esa lista se suman otros nombres del panorama anglosajón: la banda británica Jamiroquai actuará en el Coliseo Medplus el 19 de septiembre en lo que será el regreso luego de 16 años a suelo colombiano.

El género urbano y el reguetón tienen a Ozuna, Arcangel y Álvaro Díaz como protagonistas

Una serie de figuras del género entre artistas en ascenso y otros más consolidados serán protagonistas en septiembre. Arcangel iniciará una residencia de dos fechas en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, los días 4 y 5 de septiembre. Álvaro Díaz, por su parte, se presentará en el Movistar Arena de Bogotá los días 3 y 4 de septiembre.

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A la agenda urbana se suman el show conjunto de Lenny Tavárez y Justin Quiles, programados para el 11 de septiembre en el Movistar Arena, y el show de Cosculluela en el Teatro Royal Center el 25 de septiembre.

Los festivales concentran gran parte de la actividad del mes

El Festival Cordillera tendrá su edición 2026 los días 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, con una alineación liderada por Ricky Martin, Sean Paul, Andrés Cepeda, Andrés Calamaro, Caifanes y Beéle. Como añadido, los argentinos Tan Biónica darán el concierto solista que acostumbra a inaugurar el evento, el 8 de septiembre en el teatro Royal Center.

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En simultáneo, el Jazz al Parque ocupará el Parque El Country durante las mismas fechas. El Merengue Fest se realizará el 5 de septiembre en el Centro de Eventos Autopista Norte, y el Bogotá Metal Fest tendrá lugar el 20 de septiembre en el Teatro Royal Center.

El calendario completo de conciertos en Colombia durante septiembre

Arcángel brindará dos fechas en Medellín los días 4 y 5 de septiembre - crédito Europa Press

Álvaro Díaz, Movistar Arena, Bogotá (3 y 4 de septiembre)

Jorge Drexler, City Hall El Rodeo, Medellín (4 de septiembre)

Arcangel, Estadio Atanasio Girardot, Medellín (4 y 5 de septiembre)

Helloween, Movistar Arena, Bogotá (5 de septiembre)

Galy Galiano, Coliseo Las Malocas, Villavicencio (5 de septiembre)

Cholo Valderrama, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (5 de septiembre)

Merengue Fest, Centro de Eventos Autopista Norte, Bogotá (5 de septiembre)

Quinta edición del Festival Cordillera los días 12 y 13 de septiembre - crédito Páramo Presenta

Jorge Drexler, Movistar Arena, Bogotá (6 de septiembre)

Tan Biónica, Teatro Royal Center, Bogotá (8 de septiembre)

Stray Kids, Vive Claro, Bogotá (9 de septiembre)

WWE, Movistar Arena, Bogotá (10 de septiembre)

John Summit, Chamorro City Hall, Bogotá (10 de septiembre)

Lenny Tavárez y Justin Quiles, Movistar Arena, Bogotá (11 de septiembre)

Caifanes, Arena Cañaveralejo, Cali (11 de septiembre)

Jhonny Rivera, Teatro Royal Center, Bogotá (11 de septiembre)

Alberto Plaza y Juan Fernando Velasco, Centro de Eventos Autopista Norte, Bogotá (12 de septiembre)

Festival Cordillera, Parque Simón Bolívar, Bogotá (12 y 13 de septiembre)

Jazz al Parque, Parque El Country, Bogotá (12 y 13 de septiembre)

Sara Landry, Coliseo Medplus, Bogotá (12 de septiembre)

Jhon Alex Castaño, Movistar Arena, Bogotá (12 de septiembre)

Tini se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 18 de septiembre - crédito Infobae Argentina

Santiago Cruz, Teatro Panorama, Bogotá (16 de septiembre)

Santiago Cruz, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá (17 y 18 de septiembre)

Jorge Celedón, Movistar Arena, Bogotá (17 de septiembre)

Caifanes, Plaza de Toros de Manizales, Manizales (17 de septiembre)

Tini, Movistar Arena, Bogotá (18 de septiembre)

Carlos Vives, Néctar Arena, Ibagué (18 de septiembre)

Caifanes, Centro de Eventos La Macarena, Medellín (19 de septiembre)

Jamiroquai, Coliseo Medplus, Bogotá (19 de septiembre)

Robbie Williams interpretará sus clásicos por primera vez en Colombia, el 20 de septiembre - crédito Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS

Robbie Williams, Movistar Arena, Bogotá (20 de septiembre)

Bogotá Metal Fest, Teatro Royal Center, Bogotá (20 de septiembre)

Santiago Cruz, Teatro Colón, Bogotá (22 de septiembre)

Laura y Brenda, Movistar Arena, Bogotá (23 de septiembre)

5 Seconds of Summer, Movistar Arena, Bogotá (24 de septiembre)

Cosculluela, Teatro Royal Center, Bogotá (25 de septiembre)

Carlos Vives, Movistar Arena, Bogotá (25, 26 y 27 de septiembre)

Jorge Celedón, Centro de Eventos La Macarena, Medellín (26 de septiembre)

Lindsey Stirling, Movistar Arena, Bogotá (28 de septiembre)