No fue un francotirador: Fiscalía dio detalles sobre la bala que impactó la ventana de una oficina de la Procuraduría

Fiscalía descartó disparo de fusil y evalúa otras hipótesis sobre la bala que impactó la ventana del piso 26 de la Procuraduría - crédito Cristian Bayona / Colprensa

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Las autoridades judiciales de Bogotá completaron 72 horas de indagaciones sobre el orificio, el proyectil y el impacto hallado en el piso 26 del ala oriental de la sede principal de la Procuraduría General de la Nación, un episodio que obligó a reforzar la seguridad del edificio y que ahora abrió varias hipótesis sobre el origen del disparo.

La pesquisa no gira sobre la versión inicial de un disparo de fusil hecho desde larga distancia, sino sobre un proyectil de 9 milímetros, un dato que cambia la lectura del caso. De acuerdo con fuentes oficiales citadas por El Tiempo, ese calibre corresponde a un arma corta y vuelve “materialmente imposible” que el disparo hubiera sido efectuado desde unos dos kilómetros para golpear el ventanal del piso 26.

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Las autoridades descartan que el disparo fuese de un francotirador - créditos Álvaro Tavera / Colprensa | Catalina Olaya / Colprensa

La versión que primero circuló sostenía que, por el tipo de perforación en el vidrio, se trataba de un disparo de fusil que pudo haber salido desde los cerros. Esa hipótesis perdió fuerza cuando fue recuperada la ojiva encontrada en el lugar.

En ese piso funcionan oficinas de asesores, abogados y delegados que llevan procesos de distinta naturaleza, incluidos algunos de connotación nacional, dijo fuente judicial al diario. Según dijo, uno de esos funcionarios fue quien alertó sobre la presencia del orificio.

El calibre hallado abrió la posibilidad de un disparo desde el interior

La oficina ubicada en el piso 26 de edificio de la Procuraduría donde impactó la bala pertenece al procurador delegado Pedro Luis Bonilla Bolaños - crédito Corporación Universitaria Republicana

La misma fuente explicó que se realizan pruebas balísticas y de trayectoria para establecer el tipo de arma y el recorrido del disparo. Esos análisis también buscan descartar si el impacto pudo haberse producido desde adentro del edificio.

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El caso fue asumido por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional con apoyo del esquema de protección de la Procuraduría. Después se sumó la Fiscalía General de la Nación, que participa en la recolección de elementos para precisar cuándo ocurrió el hecho y desde dónde se hizo el disparo.

Otra línea de trabajo apunta a establecer si el impacto se produjo durante el último fin de semana de agosto de 2026, cuando esas oficinas permanecen cerradas. Esa posibilidad, sumada al calibre de la bala, abrió la puerta a la hipótesis de una bala perdida.

Esa explicación, de todos modos, todavía no es concluyente. Integrantes del máximo organismo del Ministerio Público señalaron que en esa ala no hay cámaras de seguridad internas, lo que limita la reconstrucción inmediata de lo ocurrido.

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La ventana afectada corresponde al despacho de un procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia

Informantes del caso también mencionaron otras hipótesis que se manejan con reserva. Una de ellas plantea que el disparo pudiera ser una manera de mensaje dirigida a delegados que tienen a su cargo asuntos sensibles.

“Pero hay otras hipótesis que se manejan bajo absoluta reserva, que sea algún tipo de mensaje para delegados que manejan temas sensibles. Lo que se sabe es que la Fiscalía adelanta un expediente sobre supuestos ofrecimientos de dinero a cambio del cierre y direccionamiento de expedientes”, reveló una fuente al medio citado.

El despacho que sufrió el impacto de la bala se encuentra ubicado en el piso 26, uno por encima del que alberga la oficina de Gregorio Eljach, procurador general de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Según esa versión, el ente acusador adelanta un sumario por supuestos ofrecimientos de dinero a cambio del cierre y direccionamiento de expedientes. Ese contexto forma parte de los elementos que los investigadores revisan mientras intentan establecer si el hecho tiene relación con alguna presión o advertencia.

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Funcionarios de nivel medio de la entidad también manifestaron que debe determinarse si alguien intentó llamar la atención para obtener la asignación de un esquema de seguridad. Esa posibilidad hace parte de las evaluaciones abiertas por los investigadores.

El piso 26 sigue acordonado. La ventana donde quedó el disparo corresponde al despacho del procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia Pedro Luis Bonilla Bolaños. En videos conocidos por Focus Noticias, se observa la ojiva junto a un expediente con el nombre de una mujer y con el logo de la Fiscalía.