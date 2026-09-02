50 cabecillas criminales serían trasladados a la cárcel de Palogordo y el alcalde de Bucaramanga encendió las alarmas: “Impactarán el territorio”

El alcalde Cristian Portilla sostuvo que los reclusos de alta peligrosidad llegan con sus estructuras y pueden impactar en los territorios de Bucaramanga - crédito Cristian Portilla

Guardar

El alcalde de Bucaramanga Cristian Portilla expresó su preocupación ante el traslado de 50 reclusos de alta peligrosidad a la cárcel de máxima seguridad Palogordo, ubicada en el municipio de Girón, departamento de Santander.

El mandatario local, en una rueda de prensa, manifestó su inconformidad ante esta decisión, al considerar que en el centro penitenciario persisten las denuncias sobre el funcionamiento de los grupos delincuenciales que generan temor a la ciudadanía.

PUBLICIDAD

Ante ello, el funcionario advirtió que, sin controles estrictos dentro del penal, se repetirá un patrón de extorsiones y ataques con delincuentes que “continúen delinquiendo” pese a estar encarcelados.

Las amenazas en contra del funcionario no cesan, por lo que exigen protección para su vida - crédito Colprensa

“Es importante advertir a nuestra fuerza pública y a nuestros ciudadanos que en primera medida queremos manifestar nuestra oposición frente a este tipo de bandidos y delincuentes y de traslados a una ciudad como Bucaramanga o su área metropolitana”, mencionó Portilla en declaraciones a los medios de comunicación.

Igualmente, el alcalde indicó que esos traslados podrán tener un fuerte impacto en la seguridad del áreas metropolitana. “Toda vez que estos bandidos y estos delincuentes no llegan solos. Llegan con sus diferentes estructuras y compañías que van a impactar los diferentes territorios”, agregó.

PUBLICIDAD

A su vez, recordó que al inicio del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella se produjeron 17 traslados de delincuentes de alta peligrosidad desde la cárcel de Itagüí (Antioquia) a Palogordo (Santander), entre los que se destaca Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, de la Oficina de Envigado, y José Omar Henao Acevedo, alias Omitar, de Los Pachelly. Con los nuevos movimientos, la cifra total bajo custodia en ese centro penitenciario llegaría a 66 personas.

Entre los trasladados figuran José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, alias Orejas y Hernán Giraldo - crédito @defensoresco/X

En este sentido, Cristian Portilla hizo una petición a las autoridades nacionales para que evalúe los traslados y que revise las medidas de seguridad en la cárcel de Palogordo, al reclamar que no se otorguen beneficios para los delicuentes de alta peligrosidad.

PUBLICIDAD

“Acompañaremos las decisiones del presidente Abelardo de la Espriella, pero levantamos la mano para solicitar al Inpec e inteligencia que de estos bandidos al ser trasladados se adopten todas las medidas extremas, sin ningún tipo de beneficio, de arandela, porque de lo contrario seguiremos viendo desde las cárceles cómo delinquen”, concluyó.

David Murcia Guzmán también fue trasladado a Palogordo

La advertencia del alcalde de Bucaramanga se conoce luego de que al centro penitenciario también fuera trasladado el exempresario David Murcia Guzmán, creador y máximo responsable de la extinta pirámide DMG Grupo Holding S.A.

Murcia Guzmán cumplía su condena de 22 años de prisión en la cárcel La Picota de Bogotá, por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dinero. Sin embargo, el sábado 29 de agosto se ejecutó el cambio de establecimiento carcelario.

PUBLICIDAD

- crédito Archivo Colprensa

Este movimiento fue altamente cuestionado por Sondra Macollins, excandidata presidencial y representante judicial del exempresario, al considerar que ni ella ni la familia del condenado recibieron información sobre el traslado, así como información sobre el pabellón en el que se encuentra recluido.

La abogada, en declaraciones al Reporte Coronell de Caracol Radio, calificó la decisión como una vulneración de derechos y negó que se trate de una medida puramente jurídica. En su versión, el movimiento estaría ligado a las declaraciones que ella y su cliente hicieron durante la campaña presidencial de 2026 contra de la Espriella.

“No sabemos nada, no se ha comunicado ni conmigo ni con la familia. Muy triste por la situación, no solamente, pues, porque evidentemente no es un acto en contra de David, sino en contra de las declaraciones que yo también di contra el hoy presidente de la República”, dijo Macollins al medio.

PUBLICIDAD

Sondra Macollins - crédito suministrado a Infobae

Además, sostuvo que su cliente estaba adelantando procesos penitenciarios que lo dejaban cerca de recuperar la libertad, argumentando que “lleva dieciocho años detenido, preso por un delito que básicamente es un delito económico, que no tiene nada que ver con violencia”.

Macollins informó que radicó un derecho de petición ante el Inpec para que le expliquen las razones y la motivación del traslado a la cárcel de máxima seguridad de Girón. Dijo que espera una respuesta oficial para establecer qué ocurrió con el cambio de establecimiento.