Juan Guillermo Cuadrado quedó afuera de Europa, pero mantiene opciones en el mercado de fichajes: hay dos ligas interesadas

Juan Guillermo Cuadrado se despidió de Italia y, por el momento, es agente libre en el fútbol internacional - crédito Pisa SC

Guardar

Juan Guillermo Cuadrado arrancó la temporada 2026/2027 sin equipo, después de terminar el contrato con el Pisa de Italia, y será la primera campaña desde 2009 que no juegue en Europa, pues el mercado de fichajes cerró el 1 de septiembre en las principales ligas.

Sin embargo, el colombiano contaría con ofertas en otros países, incluso se habría atrevido a decirle que “no” a algunos clubes, pues busca una escuadra en la que pueda volver a ser figura a los 38 años, pues sus últimos tres años en Italia no fueron los mejores en Inter, Atalanta y el recién descendido Pisa.

PUBLICIDAD

De otro lado, aunque Cuadrado no ha dejado la idea de volver a la selección Colombia, no parece seguro que el técnico Néstor Lorenzo le dé espacio en el nuevo proyecto para el Mundial 2030, pues desde 2023 no volvió a convocarlo y ni siquiera lo consideró para la Copa de la FIFA 2026.

Las opciones de Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado está sin equipo desde el 1 de julio de 2026 y, según versiones difundidas en Colombia, apunta a seguir su carrera fuera del país, con los Estados Unidos y México como destinos prioritarios para continuar con su carrera profesional, en la que vive los últimos años activo.

PUBLICIDAD

El periodista Alexis Rodríguez informó en la red social X que el lateral descartó ofertas de Arabia Saudí y Catar, además de una propuesta “millonaria” de USD 3M de un club de Israel. En el mismo mensaje, sostuvo: “MLS y Liga MX son el objetivo, no hay afán y, por ahora, Colombia no es una opción”.

Juan Guillermo Cuadrado descartó opciones en el Medio Oriente y suena para llegar a Norteamérica - crédito @alexisnoticias/X

A fines de junio, en una entrevista con DSports, Cuadrado explicó por qué el regreso a Colombia no aparece en sus planes inmediatos: “La verdad, cuando lo hablo con mi esposa, no está tan de acuerdo. A mí sí me gustaría, pero no puedo pensar solamente en mí, sino en lo que es lo mejor para la familia”.

PUBLICIDAD

Esa postura coincide con lo contado por Daniel Ossa, presidente del Deportivo Independiente Medellín, a mediados de agosto en El Vbar Caracol. “Sí, yo hablé con Cuadrado. Fue vía telefónica y me dijo: ‘Panita, ahorita no. Estamos mirando otras cositas; la familia todavía no’”, relató el directivo.

Juan Guillermo Cuadrado pasó por siete clubes de Italia, el Chelsea de Inglaterra y el Medellín - crédito Pisa SC

Desde 2009, el volante pasó toda su carrera en Europa, principalmente en Italia porque apareció en siete clubes, siendo Juventus en el que se consolidó entre 2015 y 2023 con 314 partidos, mientras que Chelsea fue el único club afuera de ese país en sus 17 años en el Viejo Continente, aunque solo estuvo seis meses.

PUBLICIDAD

La “bendición” a Jhon Lucumí

Jhon Lucumí tuvo un estreno con victoria en la Juventus y recibió un mensaje público de Juan Guillermo Cuadrado antes del partido ante Parma, por la segunda fecha de la Serie A, en el que el defensor apareció por primera vez como titular y se llevó aplausos de la afición.

En la previa del encuentro, Cuadrado le escribió a través de Instagram la siguiente frase: “Dale Jhon Lucumí, bendiciones”, para desearle suerte en su primera experiencia con la Vecchia Signora a la que llegó después de cuatro años con el Bologna, con el que fue referente.

Juan Guillermo Cuadrado le deseó suerte a Jhon Lucumí en el debut con la Juventus en la Serie A - crédito @cuadrado/Instagram

Cuadrado fue una de las referencias colombianas en el club de Turín tras llegar en 2015 y completar 314 partidos oficiales, con 26 goles y 59 asistencias, además de cinco títulos de Serie A, cuatro Copas Italia y dos Supercopas de Italia, para un total de 11 trofeos.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su final de etapa no fue el mejor porque pasó al Inter de Milán en 2023, uno de los archirrivales de la Juventus y, para un sector de los aficionados, no fue bien visto y le generó muchas críticas.