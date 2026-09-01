Periodista de izquierda que había criticado a Iván Cepeda, ahora se fue en contra de Gustavo Petro por supuesta alianza con Álvaro Uribe: “Prefirió darle la espalda a su gente en el Congreso”

Petro junto a Iván Cepeda lideran el Gabinete por la Vida - créditos @Tercer_Canal/X | Catalina Olaya / Colprensa

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El periodista Iván Gallo lanzó críticas contra el expresidente Gustavo Petro por sus cuestionamientos a cinco representantes del Pacto Histórico que apoyaron una solicitud para trasladar a la Comisión de Acusación de la Cámara el expediente contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro, La Granja y el homicidio de Jesús María Valle.

Gallo aseguró que el exmandatario dejó expuestos a integrantes de la colectividad al calificarlos de “congresistas dormidos”.

La controversia surgió después de que Gabriel Becerra, David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez y Jorge Bastidas respaldaran una proposición para que la Comisión Legal de Investigación y Acusación solicitara a la Fiscalía General de la Nación el traslado del proceso que involucra al expresidente Uribe.

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La Fiscalía rechazó la petición y mantuvo el expediente en manos de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El conflicto de competencias fue remitido a la Corte Constitucional, que deberá establecer qué entidad continúa con el caso.

Mientras se define esa controversia, la investigación permanece en el ente acusador. La defensa de Uribe busca llevar al Congreso la investigación por dos masacres paramilitares

En medio de las reacciones, Petro sostuvo que algunos integrantes de su bancada “se durmieron” ante una proposición que, según su interpretación, aprobaron sin advertir sus implicaciones.

El exmandatario también afirmó que mantiene su postura de que los delitos de lesa humanidad relacionados con el conflicto armado deberían tener una instancia de cierre en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

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Declaraciones de Iván Gallo - crédito @Tercer_Canal/X

Gallo dijo que Petro “sacrificó” a miembros de su colectividad

Las palabras de Petro motivaron la reacción de Gallo, periodista que en el pasado fue cercano a sectores del petrismo.

El comunicador concentró sus cuestionamientos en el trato del expresidente hacia los cinco congresistas que quedaron en el centro de la discusión.

“Petro sacrificó sin remordimiento ese aparato que construyó a marcha forzada llamado Pacto Histórico”, afirmó Gallo, que dentro de su intervención en el espacio informativo del que participa en el Tercer Canal, controvertió que el exjefe de Estado hubiera responsabilizado de manera pública a los parlamentarios por la votación en la Comisión de Acusación.

El periodista se detuvo en los casos de Gabriel Becerra y María del Mar Pizarro, a quienes mencionó como figuras vinculadas a tradiciones políticas de izquierda.

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Sobre Becerra, Gallo recordó su relación con la Unión Patriótica; sobre Pizarro, aludió a su condición de hija de Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19 asesinado en 1990 durante la campaña presidencial.

“Así crucificó a verdaderos hombres de partido, la máxima distinción que tiene un comunista, como Gabriel Becerra”, expresó Gallo. Luego se refirió a María del Mar Pizarro y afirmó que Petro la habría dejado en una posición incómoda dentro de la polémica.

El periodista sostuvo que el exmandatario actuó bajo un cálculo de carácter personal, y sentenció que “Petro lo sacrificó por su propia libertad y tuvo el cinismo de que, en vez de defenderlos, los llamó congresistas dormidos”.

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La arremetida de Gallo contra el expresidente Petro se conoció en redes sociales el lunes 31 de agosto de 2026 - crédito @Tercer_Canal/X

Los cinco representantes dijeron que no buscan favorecer la impunidad

El respaldo de los cinco integrantes del Pacto Histórico a la proposición generó cuestionamientos dentro de la misma coalición.

La senadora Isabel Zuleta afirmó que el “deber moral” de la bancada era votar en contra de trasladar el caso a la Comisión de Acusación.

Zuleta advirtió que el efecto práctico de la iniciativa podía facilitar nuevas solicitudes de aplazamiento de la diligencia de indagatoria que Uribe tiene programada ante la Fiscalía.

Ella también insistió en que los hechos bajo investigación ocurrieron cuando el exmandatario era gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, antes de ejercer la Presidencia entre 2002 y 2010.

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Las declaraciones de la senadora se conocieron tras la controversía que se armó luego de que cinco congresistas del partido de oposición del Gobierno de Abelardo de la Espriella votaron a favor de que la Fiscalía, y no la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, siga con el expediente judicial del caso que sigue en curso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su presunta relación en las masacres de El Aro, La Granja, y el homicidio del abogado penalista Jesús María Valle - crédito @ISAZULETA/X

Por lo anterior, Zuleta se refirió a esta nueva polémica dentro del Pacto Histórico relacionada con caso del expresidente Uribe, y precisó que para los cinco congresistas envueltos en la decisión “el deber moral era votar no”.

Por su parte, los representantes involucrados respondieron con un comunicado conjunto. Allí negaron que existiera algún acuerdo político orientado a beneficiar a Uribe o a afectar los derechos de las víctimas.

“No existe ni existirá acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas”, señala el documento con la respuesta oficial.

Los congresistas señalados también explicaron que en principio consideraron razonable aclarar la competencia procesal, aunque después respaldaron que la Fiscalía mantenga la investigación mientras la Corte Constitucional toma una decisión.

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“No promoveremos impunidad ni dilaciones y jamás estaremos del lado de los victimarios”, agregaron Becerra, Toro, Pizarro, Landínez y Bastidas en su pronunciamiento.

Meses atrás el periodista Iván Gallo envió una dura carta a Gustavo Petro por su postura algunos de los escándalos de su Gobierno - crédito Tercer Canal/YouTube

Gallo propuso superar el sectarismo político y discutir responsabilidades en el conflicto

Más allá de la crítica directa contra Petro, Gallo utilizó la controversia para plantear una reflexión sobre las divisiones políticas que, a su juicio, siguen marcando a Colombia.

El periodista consideró que la crisis interna del Pacto Histórico muestra la necesidad de debatir el legado de la confrontación armada sin lecturas excluyentes.

“Nos está obligando a encarar la necesidad de pactar de una vez por todas el fin del sectarismo político”, afirmó Gallo. Lo anterior, luego de sustentar que el país requiere un cierre de la etapa de violencia que asoció con disputas que se prolongan desde mediados del siglo XX.

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El comunicador advirtió que sectores de derecha y élites regionales recurrieron al paramilitarismo y al terrorismo de Estado, pero añadió que la izquierda también tuvo vínculos con la guerra.

“La izquierda también combinó todas las formas de luchas y mantuvo vínculos innegables con la guerra”, sostuvo el periodista que le puso fin a su relación con Petro

Gallo planteó que el reconocimiento de responsabilidades debe abarcar a todos los sectores involucrados en el conflicto. De paso, cuestionó lo que definió como “un victimismo ciego” dentro de la izquierda y sostuvo que esa corriente debe reconocer su participación en hechos de violencia.

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