Yina Calderón insinuó que Aida Victoria Merlano salió del país para evadir a la justicia: “Su proceso legal está a punto”

Yina Calderón aseguró que el proceso de Aída Victoria Merlano estaría próximo a avanzar - crédito @yinacalderontv @aidavictoriam / Instagram

Guardar

En medio de la controversia que enfrenta Aída Victoria Merlano con Juan David Tejada, padre de su hijo, volvió a surgir información sobre el proceso judicial que la creadora de contenido enfrenta por la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano Rebolledo.

El caso se remonta a octubre de 2019, cuando la exparlamentaria escapó de un consultorio odontológico en Bogotá. La justicia condenó a Merlano Manzaneda por su participación en los hechos y por el uso de su hermano, que era menor de edad, dentro del plan de fuga. La decisión está bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia tras el recurso de casación presentado por su defensa.

PUBLICIDAD

La situación volvió a ser tema de conversación luego de que Yina Calderón asegurara durante una transmisión en vivo que el expediente podría estar próximo a una definición, tema que Calderón tocó mientras hablaba de la nueva pareja de Merlano y cómo su nuevo romance estaría relacionado con una posibilidad de ser condenada.

Según afirmó la participante de La casa de los famosos, la reciente salida de Aída Victoria Merlano del país junto a su hijo, Emiliano, y su prometido, el creador de contenido Escro, respondería a la intención de permanecer fuera de Colombia ante una eventual decisión judicial. Calderón también especuló que esa sería una de las razones de la rapidez con la que ha avanzado la relación entre los influencers, que se comprometieron hace pocas semanas.

PUBLICIDAD

“Por ahí me contaron, ustedes saben que presuntamente, la Merlano, si se casa, que sea feliz, pero supuestamente salió del país con el primero que se cruzó por el frente, con la primera ‘vistima’ que encontró en el camino porque su proceso legal está a punto de (estallar) y pues, cuando uno está por fuera del país, a uno no lo (señaló sus manos juntas como una captura)”, contó Yina en un en vivo desde su cuenta de TikTok.

Según señalaría Yina, la relación de Aida con Escro sería una estrategia para salir bien librada del proceso que lleva ya por varios años. “La mujer necesitaba salir del país para casarse y no tener el mismo destino de su señora madre, igual le deseo que sea feliz con la nueva ‘vistima’”, añadió Yina.

PUBLICIDAD

Ante los comentarios contundentes de Yina Calderón, varios internautas reaccionaron. Sin embargo, Aida Victoria no ha confirmado ni ha negado los señalamientos de Yina, por lo que se espera que desde sus redes sociales se pronuncie al respecto y de detalles sobre el avance de su caso.

La más reciente referencia pública de Aída Victoria Merlano a su situación judicial ocurrió en mayo de 2026, durante su participación en el reality La Mansión, grabado en México. Aunque en redes sociales volvió a circular la versión de que la creadora de contenido habría hablado en abril sobre los detalles de la fuga de su madre, en esa intervención se concentró en el impacto personal que ha tenido el expediente abierto en su contra desde 2019.

PUBLICIDAD

Merlano habló ante las cámaras sobre la posibilidad de perder la libertad y explicó que, durante los últimos años, intentó no detener su vida a causa de la incertidumbre judicial. “Nada de lo que yo pensara o nada de lo que yo hiciera iba a cambiar esa circunstancia de que estoy en un proceso legal en el que podría perder la libertad”, expresó.

La barranquillera enfrenta una condena de 13 años y ocho meses de prisión por favorecimiento de fuga de presos y uso de menores de edad para la comisión de delitos, a raíz de la fuga de su madre. Sin embargo, la sentencia permanece bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia, que admitió el recurso de casación presentado por su defensa.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido ha sostenido su inocencia y continúa en libertad mientras se resuelve esa instancia. En el programa, evitó profundizar en los elementos del expediente o en la forma en que se produjo la fuga, pero sí se refirió a la carga emocional que le ha representado el proceso. “¿Te imaginas mirar atrás y pensar: ‘Los últimos seis años fueron un martirio, un tormento y nada tuvo sentido’?”, comentó Merlano, antes de explicar que decidió no posponer sus proyectos personales a la espera de un desenlace judicial.

También aseguró que la exposición pública que vivió tras el caso la llevó a encontrar en las redes sociales una alternativa para reconstruir su vida profesional. “Si no hubiese tenido la osadía de atreverme a hacer contenido en redes sociales, no estaría aquí”, afirmó desde el reality.

PUBLICIDAD

Merlano sostuvo que aprendió a convivir con la posibilidad de una decisión adversa. “Hoy agradezco profundamente no haberme atormentado la vida pensando en: ‘¿Y si me quitan la libertad?’”, dijo. En otro momento, agregó: “Yo hoy intento ser feliz y, honestamente, me siento plena con mi vida, a pesar de las cosas que me han dolido”.