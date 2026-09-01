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Este es el jugador mundialista de la selección Colombia que estaría buscando River Plate para reforzar su defensa

Willer Ditta fue escogido entre los 26 convocados por Néstor Lorenzo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras disputar 148 partidos con Cruz Azul y ser tres veces campeón

River Plate buscó incorporar a Willer Ditta, pero Cruz Azul rechazó la primera oferta por el defensor colombiano - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
River Plate buscó incorporar a Willer Ditta, pero Cruz Azul rechazó la primera oferta por el defensor colombiano - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
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River Plate buscó incorporar a Willer Ditta, pero Cruz Azul rechazó una primera propuesta y mantiene su postura de no desprenderse del defensor colombiano en la recta final del mercado, un factor que vuelve la operación más compleja tanto por los tiempos como por el precio que exige el club mexicano.

El mercado de pases en Argentina cierra este miércoles 2 de septiembre, mientras que en la Liga MX el registro de incorporaciones está previsto hasta el 11 de septiembre. Esa diferencia de plazos apura al club argentino, que necesita resolver su defensa antes del cierre local.

La oferta de River rondó los USD 6 millones, pero fue rechazada por considerarse insuficiente. La publicación señaló que en México pretenden un piso cercano a USD 9 millones para dejar salir al central, entre otras razones porque ya casi no habría margen para encontrar un reemplazante.

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La Liga MX mantiene abierto el registro hasta el 11 de septiembre, una diferencia de plazos que complica la negociación entre River Plate y Cruz Azul - crédito Kirby Lee-Imagn Images
La Liga MX mantiene abierto el registro hasta el 11 de septiembre, una diferencia de plazos que complica la negociación entre River Plate y Cruz Azul - crédito Kirby Lee-Imagn Images

La respuesta del club mexicano fue negativa desde el primer contacto formal. La dirigencia encabezada por Víctor Velázquez y la gestión deportiva de Iván Alonso apuntan a una cifra superior para negociar a uno de los futbolistas más importantes del plantel.

Ese endurecimiento también aparece en otras versiones publicadas en México. Las conversaciones están estancadas y que Cruz Azul no piensa rebajar su pretensión de USD 9 millones, incluso en un escenario en el que se discuta un porcentaje sobre una futura venta.

La necesidad deportiva del equipo argentino explica el interés. Según la información publicada en Argentina, River se movió ante la posible salida del defensor Lucas Martínez Quarta y salió al mercado en busca de un zaguero central.

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El mercado de pases en Argentina cierra el 2 de septiembre y River Plate debe resolver su defensa antes de esa fecha - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS
El mercado de pases en Argentina cierra el 2 de septiembre y River Plate debe resolver su defensa antes de esa fecha - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

En ese contexto, el nombre de Ditta apareció como prioridad. El periodista Hugo Balassone afirmó que el club argentino iba por el colombiano, mientras que ese mismo medio señaló que el futbolista llegaría para pelear el puesto con Martínez Quarta, uno de los jugadores más cuestionados en el último tiempo.

El zaguero conoce además el fútbol argentino. Antes de pasar a México, jugó en Newell’s Old Boys, club desde el que dio el salto a Cruz Azul, un antecedente que, según las publicaciones argentinas, pesa en la evaluación de River.

El salario mensual de Willer Ditta en el fútbol mexicano rondaría los 55.000 euros (205.584.500 pesos colombianos). El nacido en Valledupar tampoco figura entre los mejores pagos del equipo mexicano: futbolistas como Jesús Orozco Chiquete y Erik Lira lo superan con salarios que alcanzan el millón de euros por temporada.

La carrera de Willer Ditta en números

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia's Willer Ditta during the warm up before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia's Willer Ditta during the warm up before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin

El defensor colombiano acumuló 376 partidos a nivel de clubes. Ese total se reparte entre Barranquilla FC, Junior, Newell’s Old Boys y Cruz Azul.

Su etapa más extensa ha sido justamente en el conjunto mexicano, donde suma 148 encuentros. Antes había disputado 114 partidos con Junior y 61 con Newell’s, trayectoria que consolidó su perfil internacional.

La publicación colombiana también recordó que con Junior ganó cuatro títulos: el Torneo Finalización 2018, el Torneo Apertura 2019 y las Superligas de Colombia de 2019 y 2020. En Cruz Azul, añadió el medio, consiguió la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, la Primera División de México en 2026 y el Campeón de Campeones 2026.

Su rendimiento individual también forma parte del contexto de esta negociación. Fue elegido mejor defensa central de la Liga MX en la temporada 2024-25 y apareció en el equipo ideal del Apertura 2025, antecedentes que ayudan a explicar por qué el club mexicano sostiene una valoración alta y por qué River lo considera una opción de jerarquía para reforzar su última línea.

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