Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania

Luis Díaz volverá a quedar bajo foco en la Copa de Alemania después de su gol en la Bundesliga ante Stuttgart - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

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El Bayern Múnich iniciará este miércoles 2 de septiembre la defensa de su título en la Copa de Alemania frente al VfL Osnabrück, un duelo a partido único que empezará a las 1:45 p. m. en Colombia y que pondrá otra vez bajo foco a Luis Díaz tras su gol en la Bundesliga, con el riesgo añadido de que una derrota dejaría al campeón fuera desde la primera ronda.

El peso del antecedente explica parte de la atención sobre el cruce: Bayern acumula 30 participaciones consecutivas superando esta instancia, una racha que, según el sitio oficial del club, constituye un récord en la competición. El equipo bávaro apenas perdió una vez en 20 partidos ante rivales de esa categoría y su última eliminación en primera ronda ocurrió en la temporada 1994/95.

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El partido no tendrá transmisión por televisión en Colombia y la única opción disponible será la plataforma Disney+, con suscripción activa al plan prémium. El encuentro se jugará en el estadio Bremer Brücke, en Osnabrück.

El Bayern Múnich acumula 30 clasificaciones consecutivas en esta instancia de la Copa de Alemania y no cae en primera ronda desde la temporada 1994/95 - crédito Matthias Schrader/AP Foto

Luis Díaz llega después de marcar en la victoria contra Stuttgart por la Bundesliga, pero podría comenzar en el banco. La publicación colombiana señaló que Vincent Kompany evalúa una rotación para darles espacio a jugadores con menos minutos en el arranque de la temporada, al tratarse de un rival de segunda división.

El técnico del Bayern insistió en que el favoritismo no modifica la exigencia del partido. “Lo más importante es darse cuenta de que puede ser difícil y no subestimarlo. He oído mucho sobre el Bremer Brücke. Siempre tienes que resolver este rompecabezas, ya sea en la Champions League, la Bundesliga o la Copa. Siempre se trata de ganar”, dijo Kompany, citado por Semana.

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Vincent Kompany advirtió que el favoritismo del Bayern Múnich no cambia la exigencia del cruce y pidió no subestimar al VfL Osnabrück - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El entrenador belga añadió que espera la misma respuesta competitiva de quienes sean elegidos para el once inicial. “Tienes que asimilar esa información y mantener la vara igual de alta. Resolver este rompecabezas a veces es difícil, pero tenemos una plantilla que nos permite hacerlo”, afirmó.

En la rueda de prensa previa, Kompany confirmó además que Serge Gnabry no integra la convocatoria y que Lennart Karl volvió a estar disponible. Sobre Jamal Musiala, el técnico explicó: “Estamos teniendo discusiones diarias; aún no hemos tenido ninguna hoy; luego tomaremos una decisión. Ha entrenado muy bien. Es cuestión de elegir el momento adecuado; si eso es mañana, el fin de semana o la próxima semana, aún no puedo decirlo”.

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La web oficial del club precisó que el arquero Jonas Urbig será el titular en el debut copero. También indicó que Musiala regresó a los entrenamientos con normalidad en los últimos días, aunque su reaparición seguía pendiente de decisión.

Osnabrück llega con su primera victoria del curso y sin bajas para recibir al campeón

El VFL Osnabrück juega en la segunda división del fútbol de Alemania - crédito VFL Osnabrück

El rival del Bayern afronta el partido después de vencer 1-0 al Bochum y lograr así su primer triunfo de la temporada en la segunda división. Según el portal oficial bávaro, ese resultado devolvió impulso a un equipo recién ascendido que había arrancado el curso con dos derrotas.

Kompany describió al Osnabrück como un conjunto sólido en defensa y peligroso cuando recupera la pelota y sale al contraataque. El entrenador consideró que esa fórmula, que ya le dio resultados al equipo local, puede volver a aparecer en un partido de copa, donde la eficacia en las ocasiones suele definir el desenlace.

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Desde el lado del anfitrión, el entrenador Timo Schultz resumió el enfoque con una frase difundida por el club alemán: “Queremos y vamos a ponérselo lo más difícil posible al Bayern. No tenemos nada que perder”.

El sitio oficial del Bayern señaló que el Osnabrück no presenta bajas para el compromiso. El club local prepara una camiseta especial inspirada en su triunfo 5-4 sobre el Bayern en la temporada 1978/79, uno de los antecedentes que alimentan la expectativa alrededor del partido.