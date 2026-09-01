Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella recortó $21,9 billones del Presupuesto General de 2026: “No tenemos cómo pagarlo”

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó ante legisladores que la decisión buscó ajustar las cuentas públicas y evitar tensiones de caja durante los últimos meses del año

El anuncio fue confirmado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en el Congreso de la República - crédito Canal del Congreso
Guardar

El Gobierno de Abelardo de la Espriella recortó $21,9 billones del presupuesto nacional de 2026, según la información entregada sobre la decisión del Consejo de Ministros.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó ante el Congreso que el ajuste respondió a la falta de recursos para sostener el gasto previsto y evitar dificultades de caja hacia el cierre del año.

El decreto que formaliza la medida aún no había sido publicado, de acuerdo con el material suministrado. Gómez confirmó el recorte durante una sesión legislativa y sostuvo que la situación de las finanzas públicas llevó al Ejecutivo a disminuir las apropiaciones previstas.

PUBLICIDAD

Miguel Gómez radicará ante el Congreso el nuevo proyecto del Presupuesto General de la Nación 2027 después de que las comisiones económicas devolvieran la propuesta por $575,6 billones - crédito @MinHacienda/X
El Gobierno de Abelardo de la Espriella recortó $21,9 billones del presupuesto nacional de 2026, según la información entregada sobre la decisión del Consejo de Ministros - crédito @MinHacienda/X

“¿Por qué nos toca recortar el gasto? Porque no tenemos cómo pagarlo. Porque, como nos dejaron las finanzas públicas, no tenemos la capacidad de pagarlo”, afirmó el titular de Hacienda.

Miguel Gómez atribuyó el ajuste al estado de las finanzas públicas

El ministro calificó la decisión como difícil para el Gobierno y dijo que el Consejo de Ministros la consideró necesaria ante el riesgo de que la Nación enfrentara problemas de liquidez durante los últimos meses del año.

“Esa decisión que tomó el Consejo de Ministros el sábado pasado es una decisión dolorosa, difícil para todos los que estamos en el Gobierno, pero era absolutamente indispensable porque, de lo contrario, íbamos a tener problemas muy serios de caja al final del año”, manifestó Gómez Martínez.

PUBLICIDAD

El funcionario presentó el ajuste como una obligación fiscal y cuestionó el manejo del déficit durante la administración anterior. Según expuso, el actual Gobierno no redujo el gasto por una decisión discrecional, sino por la necesidad de ajustar las cuentas públicas a la disponibilidad de recursos.

Dos grandes fajos de billetes de pesos colombianos, uno de cien mil y otro de cincuenta mil, atados con ligas, sobre una mesa oscura junto a varias monedas.
El ministro Miguel Gómez Martínez calificó la decisión como difícil para el Gobierno y dijo que el Consejo de Ministros la consideró necesaria ante el riesgo de que la Nación enfrentara problemas de liquidez durante los últimos meses del año - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“No estamos haciendo lo que queremos, estamos haciendo lo que debemos”, dijo el ministro. Añadió que el Gobierno anterior debió contener “el comportamiento del déficit fiscal mucho antes”.

La información entregada no precisa cuáles serán los sectores, programas o entidades que absorberán el recorte de $21,9 billones, ni detalla el calendario de expedición del decreto con el que se oficializaría la medida.

Alejandro Ocampo cuestionó las cifras y pidió recursos para los damnificados del terremoto

La posición remitida por el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, plantea críticas al manejo fiscal expuesto por el Ministerio de Hacienda. Sus declaraciones corresponden a una sesión conjunta de las comisiones económicas de Senado y Cámara sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

Ocampo cuestionó la ausencia de una partida específica para atender la emergencia por el terremoto del 10 de agosto, que, según su intervención, afectó a Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. El congresista afirmó que el presupuesto crece 60 billones de pesos frente al año anterior, pero no contempla recursos identificados para reconstrucción, adecuación de viviendas o subsidios de arriendo para los damnificados.

“No hay plata para el Chocó, para el Valle, para el eje cafetero (...) subieron 60 billones y no fueron capaces de ponerle plata al terremoto. Qué desfachatez”, expresó Ocampo.

El senador sostuvo que las partidas vinculadas con la emergencia en los cuadros presentados correspondían a recursos de municipios, del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y de regalías. En su criterio, esos dineros no provienen directamente del Gobierno nacional.

El congresista Alejandro Ocampo denunció ataques en redes sociales por denuncias sobre fraude electoral - crédito @alejoocampog/X
La posición remitida por el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, plantea críticas al manejo fiscal expuesto por el Ministerio de Hacienda - crédito @alejoocampog/X

También pidió al Ministerio de Hacienda precisar la procedencia de los recursos para atender la reconstrucción. Ocampo señaló los 14 billones de pesos que, según dijo, aumentaron en el presupuesto de funcionamiento de esa cartera y planteó que podrían destinarse a las zonas afectadas.

Durante su intervención, el congresista controvirtió el denominado plan de estabilización fiscal y afirmó que un aumento del endeudamiento no puede presentarse como una disminución del déficit. También objetó la referencia a un recorte de 21 billones de pesos.

Según Ocampo, el Congreso no aprobó 16,5 billones asociados a la ley de financiamiento y parte de los recursos mencionados no se ejecutan, debido a que corresponden a apropiaciones presupuestales. Por esa razón, consideró que no podía hablarse de un recorte real en los términos planteados por el Gobierno.

Temas Relacionados

Presupuesto General de la NaciónMinisterio de HaciendaMiguel Gómez MartínezGobierno Abelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella pidió a la ministra de Salud garantizar la atención de Carla Elena, la niña de tres años que fue sometida a una traqueotomía: “Sigue sonriendo”

Geno Paola Gutiérrez, madre de la menor, afirmó que Carla lleva un año y cuatro meses hospitalizada y depende de atención médica permanente, pero que no ha tenido respuesta de la Nueva EPS

Abelardo de la Espriella pidió a la ministra de Salud garantizar la atención de Carla Elena, la niña de tres años que fue sometida a una traqueotomía: “Sigue sonriendo”

Miguel Polo Polo reavivó su pelea con María Fernanda Cabal tras nombramiento de exmiembro de su UTL en el Ministerio de Cultura: “No le alcanzó ni para competir”

La excongresista replicó en X el mensaje del abogado Orlando Ladeutt sobre antiguos señalamientos de Liliana Gissella Rueda Flórez, tras conocerse su llegada al Ejecutivo de Abelardo de la Espriella

Miguel Polo Polo reavivó su pelea con María Fernanda Cabal tras nombramiento de exmiembro de su UTL en el Ministerio de Cultura: “No le alcanzó ni para competir”

Luego del peluche de Gustavo Petro, este es el “Tigruche”, el muñeco de Abelardo de la Espriella viral en redes sociales

El muñeco salió a montarle competencia a otra edición que se conoció en 2025 que se creó en honor al presidente Gustavo Petro: el ‘Petruche’

Luego del peluche de Gustavo Petro, este es el “Tigruche”, el muñeco de Abelardo de la Espriella viral en redes sociales

Abelardo de la Espriella posesionó a los nuevos magistrados del CNE y cuestionó al Gobierno Petro: “Intentaron alterar la voluntad popular”

El presidente colombiano les pidió resguardar el valor del sufragio, aplicar las normas sin distinciones políticas y preservar la confianza ciudadana en los resultados de las próximas votaciones

Abelardo de la Espriella posesionó a los nuevos magistrados del CNE y cuestionó al Gobierno Petro: “Intentaron alterar la voluntad popular”

Andrea Valdiri reapareció en redes sociales y la publicación llamó la atención por la presencia de su ex Felipe Saruma

La creadora de contenido entrenaba en un gimnasio y la aparente presencia de su exesposo en la escena llamó la atención, pues al parecer los problemas por el final de su romance habrían quedado atrás

Andrea Valdiri reapareció en redes sociales y la publicación llamó la atención por la presencia de su ex Felipe Saruma
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri reapareció en redes sociales y la publicación llamó la atención por la presencia de su ex Felipe Saruma

Andrea Valdiri reapareció en redes sociales y la publicación llamó la atención por la presencia de su ex Felipe Saruma

Video del actor Francisco Bolívar volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras el matrimonio de su expareja: “Estoy sufriendo de paranoia”

Ciudadano alemán denunció presunto caso de discriminación contra su novia en un exclusivo bar de Cartagena: “Me dijeron que no dejaban entrar prepagos”

Luisa Castro respondió ante la supuesta filtración de un video íntimo con Kevin Roldán: “Dejen de decir estupideces”

Karol G alcanzó el primer número 1 de su carrera en la lista global de Apple Music con ‘Bby wow’

Deportes

Racing Club confirmó la salida del colombiano Gustavo Puerta y su traspaso al Olympiacos: será el jugador con mejor salario de la liga griega

Racing Club confirmó la salida del colombiano Gustavo Puerta y su traspaso al Olympiacos: será el jugador con mejor salario de la liga griega

Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania

El uruguayo Alfredo Arias habló tras su salida como técnico del Junior de Barranquilla: “Estoy dolido”

Dimayor confirmó el día y la hora de los partidos de la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026: tres encuentros se jugarán en octubre

El Junior tiene nuevo técnico, el arquero uruguayo Sebastián Viera estará al frente del equipo barranquillero