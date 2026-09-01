Ciudadano alemán denunció presunto caso de discriminación contra su novia en un exclusivo bar de Cartagena: “Me dijeron que no dejaban entrar prepagos”

Conocido como Nea Alemán, compartió su experiencia después de ser discriminado con su pareja en Cartagena - crédito @neaaleman/IG

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Un bar del Centro Histórico de Cartagena le dio a Luca Mariano una explicación que terminó por indignarlo: el establecimiento temía haber dejado entrar a una trabajadora sexual.

El creador de contenido de origen alemán, conocido en redes como Nea Alemán, relató el episodio en un video y aseguró que la mujer rechazada en la puerta era su novia.

Según su propio relato, la situación se repitió dos veces la misma noche, con una justificación distinta en cada intento. El creador nunca reveló el nombre del establecimiento, mientras caminaba por las calles de la ciudad tomado de la mano de su pareja.

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El personal del bar cambió de excusa en el segundo intento

La primera vez que Luca Mariano quiso ingresar con su novia, el personal apeló a un motivo genérico. “Ah, hay un evento privado”, le dijeron, según el video que él mismo publicó.

Sin embargo, en un segundo intento de tratar de ingresar a otro establecimiento del mismo tipo, ocurrió una situación similar después, pues la seguridad o logística del lugar al sospechar que ejercía trabajo sexual, pese a que la joven es oriunda de Medellín.

Minutos después, Mariano volvió a intentarlo. Esta vez mencionó que conocía a una empleada del lugar y que quería grabar contenido para mostrarlo en sus redes.

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Lima no figura entre los cinco centros históricos más atractivos de Latinoamérica, según estudio internacional. (Foto Difusión)

El discurso del personal cambió por completo. “Tenemos un problema, es por las chicas”, le respondieron, y le explicaron que el bar no permitía el ingreso de mujeres bajo sospecha de ejercer trabajo sexual.

Luca Mariano exigió explicaciones por la confusión con trabajadoras sexuales

La reacción del creador fue de indignación inmediata. “Nosotros somos de Medellín y son las novias de nosotros, qué hijue... mierda es eso”, expresó en el video.

Hasta el momento, Mariano no identificó públicamente el bar señalado y tampoco se conoce una respuesta oficial del establecimiento sobre la denuncia difundida en redes sociales.

Las reacciones en la publicación de Luca no tardaron en aparecer y rápidamente dejaron mensajes como: “Se escudan a veces también en el código de vestimenta”; “Se llama filtro para que la gente que va a este tipo de lugares no se encuentre con cualquiera allí dentro”, entre otros.

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El creador de contenido sorprendió por la fijación de consumo de drogas en un bariro de Medellín entre jóvenes - crédito @neaaleman/TikTok

Luca ya había sido tendencia en redes sociales luego de compartir una publicación después de visitar Barrio Antioquia durante un evento gratuito de fútbol callejero que ofrecieron algunos artistas del género urbano.

Según expuso, se llevó una amarga experiencia al ver a varias personas en las calles consumiendo sustancias alucinógenas sin temor a ser descubiertas por las autoridades especialmente en jóvenes entre los 16 y 18 años.

En 2022, un joven denunció que le negaron una reserva por su acento costeño

Cartagena registra antecedentes de rechazos justificados con el argumento de que se busca impedir el ingreso de trabajadoras sexuales.

El diario reportó otro caso distinto de discriminación en 2022, esta vez motivado por el acento del cliente y no por su color de piel. Félix Ladrón de Guevara, de 26 años, denunció que el restaurante El Candé, ubicado en el barrio San Diego, le negó una reserva telefónica.

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El joven aseguró que, tras la negativa, pidió a un acompañante extranjero que llamara en inglés al mismo número. La reserva se concretó de inmediato para dos mesas.

Uno de los temas que más queja a las calles de Cartagena es la prostitución camuflada entre extranjeros - crédito Redes Sociales

“Como yo sé cómo funciona todo aquí, le dije al novio de mi hermana y le pedí que hablara en inglés, como consta en el registro, y él habló. “Mágicamente aparecieron dos mesas”, relató Ladrón de Guevara al diario.

El restaurante emitió un comunicado en el que negó cualquier tipo de segregación contra el cliente. La empresa argumentó que revisó el procedimiento de atención y concluyó que había sido el adecuado.