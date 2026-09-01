Trabajadora de almacén Homecenter salvó a un hombre durante una emergencia médica en Santa Marta: la maniobra quedó en video y se hizo viral

Testigos destacaron atención de trabajadora ante emergencia médica en Buenavista - crédito @ColombiaOscura/X

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Un hombre sufrió una emergencia médica dentro de un establecimiento de Homecenter ubicado en el sector de Buenavista, en Santa Marta, hecho que obligó a activar los protocolos de atención durante la jornada del lunes.

En los primeros minutos del episodio, una trabajadora habría atendido al afectado y practicado maniobras de reanimación mientras se coordinaba el traslado y la llegada de personal médico. Personas que presenciaron la situación destacaron su reacción ante la urgencia.

La actuación inicial resultó relevante por tratarse de un momento en el que cada segundo puede incidir en la atención de una persona con complicaciones de salud. El hombre recibió posteriormente la asistencia requerida, aunque no se conocieron detalles sobre su identidad, diagnóstico o estado clínico.

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Según testigos, la mujer no permaneció al margen de la emergencia y recurrió a sus conocimientos de primeros auxilios para asistir al ciudadano. Su intervención permitió brindar acompañamiento mientras avanzaba la coordinación de los servicios de salud.

El establecimiento activó los mecanismos internos previstos para este tipo de situaciones.

Reacción de empleada fue clave durante urgencia médica en almacén de Santa Marta - crédito @ColombiaOscura/X

La situación puso de nuevo sobre la mesa la necesidad de que los comercios con alta afluencia de visitantes dispongan de insumos adecuados y trabajadores capacitados para responder a urgencias. En casos de descompensación, paro cardiorrespiratorio u otros eventos súbitos, la atención inicial puede resultar determinante antes del arribo de una ambulancia.

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Usuarios destacaron la reacción de la trabajadora en redes sociales

La reacción de la trabajadora fue reconocida como una respuesta oportuna ante una circunstancia que generó tensión entre clientes y personal del lugar. Varios comentarios resaltaron la importancia de capacitar al personal en primeros auxilios.

“Quizá le salvó la vida. Hay que darle las gracias a esa señora y en caso tal, felicitar a la entidad por preparar a los empleados a afrontar estos casos, no todos preparan a sus trabajadores cuando ocurren estas situaciones”, escribió un usuario, quien pidió reconocer a la empleada y a la empresa.

Otro mensaje señaló que pocas personas están preparadas para enfrentar situaciones similares: Felicitaciones, no hay mucha gente preparada para afrontar estos retos”.

Entre las reacciones también surgieron críticas por las condiciones del establecimiento. Un internauta cuestionó el funcionamiento del aire acondicionado y afirmó que los clientes deben realizar sus compras bajo altas temperaturas.

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“@Homecenter_co pero como no prenden los aires acondicionados y toca ir a comprar con el calor más horrible”, señaló un internauta.

Hombre recibió maniobras de reanimación tras sufrir emergencia en Homecenter - crédito @ColombiaOscura/X

Un usuario planteó que la formación para responder ante urgencias debería tener mayor espacio en los programas educativos.

“En lugar de dar clases de religión en los colegios, y materias de relleno en las universidades, deberian enseñar primeros auxilios para que todo el mundo tenga la capacidad de salvar una vida (sic)”, señaló el internauta.

Autoridades dan primeros auxilios a una bebé que fue encontrada en Vegachí, Antioquia

Una recién nacida fue hallada abandonada dentro de una bolsa plástica durante la madrugada de este martes 1 de septiembre de 2026 en Vegachí, Antioquia. Uniformados de la Policía la encontraron hacia las 4:15 a. m., le brindaron atención inicial y la trasladaron a un centro asistencial.

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Según informó la Policía Nacional, los agentes adscritos a Policía Antioquia recibieron la alerta y acudieron al lugar. Tras encontrar a la bebé, verificaron su condición y activaron las acciones de emergencia.

La menor recibió atención médica en el hospital y quedó bajo la ruta de protección institucional, que busca garantizar sus derechos y bienestar. Las autoridades no divulgaron información sobre su estado de salud.

La Policía indicó que avanza en las investigaciones para establecer las circunstancias del abandono e identificar a las personas responsables. Por el momento, no se han informado capturas ni hipótesis sobre el caso.

Autoridades investigan quién abandonó a la recién nacida - crédito @PoliciaColombia/X

“Permanece bajo protección”, señaló la institución en su publicación. El hecho generó la intervención de las entidades competentes para definir las medidas de restablecimiento de derechos de la recién nacida.

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El caso ocurrió en Vegachí, municipio ubicado en el nordeste antioqueño, y quedó bajo conocimiento de las autoridades locales.