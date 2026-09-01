Colombia

Supuestos policías pidieron hablar con Abelardo de la Espriella: se esposaron frente a la Casa de Nariño

Los uniformados, al parecer procedentes de la ciudad Cúcuta, hicieron la protesta este martes 1 de septiembre en uno de los accesos de la sede presidencial y reclamaron respuestas por presuntas irregularidades en la Policía del Norte de Santander

Dos policías próximos al retiro se esposaron frente a la Casa de Nariño para denunciar presunta corrupción en la Policía Nacional - crédito X
Dos policías próximos al retiro se esposaron frente a la Casa de Nariño para denunciar presunta corrupción en la Policía Nacional - crédito X
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Momentos de confusión se vivieron en las inmediaciones de la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, después de que dos hombres, autoidentificados como polícías próximos al retiro, se esposaran en la mañana de este martes 1 de septiembre frente a la casa presidencial para denunciar presuntos casos de corrupción dentro de la institución en Norte de Santander y pedir una reunión con el presidente Abelardo De La Espriella.

Los funcionarios, al parecer procedentes de la ciudad de Cúcuta, llegaron hasta uno de los accesos de la sede presidencial para adelantar la protesta, pese a que estaban cerca de terminar su carrera en la Policía Nacional e ingresar a la etapa de retiro y pensión.

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Los dos uniformados eligieron las rejas de la Casa de Nariño para hacer pública su inconformidad. Su reclamo apuntó a presuntas irregularidades internas en la región de donde provienen y a la falta de respuestas frente a las quejas acumuladas durante su trayectoria institucional.

La protesta activó medidas preventivas de seguridad en el perímetro de la Presidencia de la República. El hecho llamó la atención de los transeúntes que circulaban por los alrededores de la Plaza de Bolívar y la carrera octava.

De acuerdo con información preliminar de fuentes oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá, los agentes dijeron que no abandonarían el lugar hasta obtener un espacio de interlocución directa con el jefe de Estado.

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El personal de seguridad persuadió a los policías para que dejaran el punto de protesta después de varios minutos. Las autoridades evalúan posibles actuaciones administrativas y disciplinarias a partir de los señalamientos realizados por los uniformados.

Entretanto, desde la institución policial no se ha emitido comunicado oficial sobre lo ocurrido en las inmediaciones de la casa presidencial ni las identificaciones de los dos uniformados involucrados.

Abelardo de la Espriella hará consejo de seguridad en Cúcuta

El presidente Abelardo de la Espriella convocó un Consejo de Seguridad en Cúcuta tras el ataque con explosivos contra la Estación de Policía de Los Patios, en Norte de Santander. El mandatario afirmó que asistirá personalmente a la reunión junto con la cúpula de la Fuerza Pública.

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El atentado ocurrió hacia las 11:15 p. m. del 31 de agosto frente a la sede policial del municipio, ubicado en el área metropolitana de Cúcuta. La Policía Nacional informó el 1 de septiembre que la explosión dejó una persona muerta, nueve civiles trasladados a centros asistenciales y dos uniformados heridos.

La respuesta oficial se concentró en el despliegue de capacidades militares, policiales y judiciales para esclarecer el ataque. El Gobierno nacional sostuvo que los grupos armados ilegales no podrán usar actos violentos para imponer temor en las regiones.

A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

El jefe de Estado aseguró que el Estado mantendrá su presencia en los lugares donde las organizaciones ilegales busquen afectar a la población.

“Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos”, señaló el presidente. También prometió capturas, el desmantelamiento de las estructuras responsables y acciones para recuperar la tranquilidad de las comunidades.

El mandatario afirmó que Colombia no se arrodillará ante el terrorismo. Su mensaje se conoció mientras las autoridades avanzaban en el control del perímetro de la estación atacada.

Rodrigo Lara viajará a Cúcuta para Consejo de Seguridad tras atentado en Los Patios - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara viajará a Cúcuta para Consejo de Seguridad tras atentado en Los Patios - crédito @Rodrigo_Lara_/X

La detonación afectó la infraestructura de la Estación de Policía de Los Patios y dañó el parque automotor de la institución. Varias motocicletas se incendiaron como consecuencia del ataque.

Los daños alcanzaron a locales comerciales y vehículos que estaban sobre la Avenida 10. La emergencia también provocó una interrupción temporal de los servicios de energía e internet en el sector.

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