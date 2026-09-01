Colombia

Karina García ofreció disculpas por pedir que devolvieran a una perrita porque parecía “una rata”: “Perdón por ser tan imprudente”

La influenciadora generó una avalancha de críticas después de que, en una transmisión en vivo, describiera como “una rata” al perro que le regalaron a una amiga y le aconsejara devolverlo por no cumplir con los estándares de raza. Días después salió a dar la cara

La creadora de contenido lamentó sus palabras y aseguró que pondrá sus redes a disposición por el cuidado de animales - crédito @karinagarciaoficiall/Tiktok

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Karina García pidió disculpas públicas tras las críticas masivas que recibió por llamar “rata” al perro mestizo de una amiga durante una transmisión en vivo, y por haberle aconsejado devolverlo porque no era un pomerania de raza pura.

“Vengo aquí a pedirles perdón. Perdón por no medir mis palabras, perdón por ser tan imprudente, perdón por contar una historia que inundó las redes sociales de opiniones acerca de un tema tan delicado”, dijo García en un video que publicó tras el escándalo.

Qué dijo en el live que desató las críticas

Todo comenzó cuando la influenciadora relató en vivo que el perro regalado a su amiga era, en realidad, un cruce entre pomerania y shih tzu. Para demostrarlo, armó un collage en el que comparó al animal con su propio pomerania, llamado Noah.

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Karina García blanco de críticas por referirse a los perros que no son de raza como mascotas y pide devolverlos - crédito Instagram Karina García

La descripción física del perro fue la frase que concentró el mayor repudio. “Parecía una rata. O sea, no tenía la cara de mi pomerania original”, afirmó García, según reprodujo Infobae. Remató con una comparación directa: “En cambio, mi bebé sí es original”.

Su consejo a la amiga fue igualmente tajante: “Mi reina, devuélvaselo a ese económico, a ese tacaño”. Y agregó: “A usted no le dieron un pomerania original. ¡Devuélvalo!”.

El Universal confirmó el mismo relato y precisó que la recomendación surgió luego de que García notara que el animal no cumplía con las características físicas esperadas de la raza.

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La reacción en redes sociales

Los fragmentos del video se propagaron con rapidez en distintas plataformas y desataron una ola de críticas. Buena parte de los cuestionamientos apuntó a la manera en que García habló de “devolver” a una mascota viva, como si fuera un objeto intercambiable.

Entre los antojos del embarazo, Karina García mencionó la piña con sal y limón y la granadilla, fruta que dijo consumir hasta seis veces al día - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram
La creadora de contenido se disculpó por sus declaraciones sobre la mascota de su amiga - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Un comentario recogido por Infobae resumió el reclamo de muchos usuarios: “Gracias a personas como ella, miles de animales son abandonados y dejados a su suerte por salir ‘defectuosos’”. Otros la calificaron de “la mujer más superficial que existe”.

Las disculpas y la propuesta a fundaciones animales

Ante el volumen de críticas, García grabó un video de disculpas en el que reconoció su error sin rodeos. Señaló que lo que más la impactó fue constatar que las voces más fuertes provenían de personas dedicadas durante años a la defensa de los animales.

Acepto que me equivoqué, acepto que no debí expresarme así, acepto que estuvo mal y que obviamente me pasé, mejor dicho, me repasé”, dijo. Y añadió: “A todas esas personas, porque fueron miles, hoy quiero decirles gracias, porque me hicieron caer en cuenta de mi error”.

García también salió al paso de las acusaciones más graves que circularon en redes. Negó haber abandonado a Doki, otro de sus perros, y explicó que el animal tiene un historial de agresividad desde cachorro, tras ser mordido por otro perro.

Tras meses de alta exposición digital, la pareja confirmó que está mejor que nunca - crédito Karina García / Instagram
Tras meses de alta exposición digital, la pareja confirmó que está mejor que nunca - crédito Karina García / Instagram

Según relató, Doki mordió a varios miembros de su entorno e incluso a ella misma durante su embarazo. Por esa razón, decidió que el perro quedara temporalmente al cuidado de su hermano y mánager, Deivi. “Yo a Doki jamás lo he abandonado. Doki va a volver a estar conmigo cuando esté un poco más tranquilo”, aseguró.

Aclaró además que convive a diario con seis perros, aunque no lo muestre en sus redes. “Las personas que me conocen saben perfectamente lo que yo amo a mis animales, convivo con ellos, duermo con ellos”, afirmó.

Para cerrar, convirtió la polémica en un llamado concreto. “Quiero invitar a todas las fundaciones y a todas las personas que trabajan en pro de los animales a que cambiemos los insultos por trabajo en equipo”, propuso.

Ofreció poner sus redes sociales al servicio de la causa animal y aseguró que lo hace porque “me nace del corazón”. “Veo esto como una oportunidad para mejorar, para reinventarme y para seguir dándoles cosas muy positivas”, cerró.

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