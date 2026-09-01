Ministro de Hacienda le puso presión al Congreso para aprobar el nuevo Presupuesto General de la Nación: “Colombia está en riesgo de recesión”

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, presenta un informe ante las Comisiones Económicas Conjuntas. El funcionario expone sobre la inflación en Colombia y el Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito Congreso de la República

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Durante una presentación del panorama actual de la economía colombiana ante las Comisiones Económicas del Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, afirmó que el país puede entrar en una crisis de pago con devaluación acelerada de la moneda y freno brusco del crecimiento si no corrige el deterioro de las cuentas públicas y el aumento del servicio de la deuda.

El alto funcionario sostuvo que es vital centrar la atención en el tamaño real de las obligaciones fiscales. Así mismo, explicó que el presupuesto anterior se presentó por $575 billones, pero que al sumar partidas no financiadas y compromisos de deuda, el monto asciende a $634 billones.

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A la par, señaló que el servicio de la deuda pasa de $118 billones a $155 billones, un incremento de $37 billones. Añadió que el desfinanciamiento real encontrado era de $59,2 billones.

Ministro de Hacienda confirmó que Colombia está en riesgo de recesión si no cambia el rumbo fiscal y no aprueban el Congreso el Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito @MinHacienda/X

“¿Qué es lo que sucede cuando hay una crisis de pago? Pues naturalmente hay un fenómeno de devaluación acelerada de la moneda, un freno brusco del crecimiento de la economía que viene acompañado de una recesión”, afirmó Gómez.

En su intervención, el jefe de la cartera de Hacienda dijo que el proyecto de presupuesto debe leerse apenas como un primer paso para corregir la tendencia fiscal. También aclaró que ese esfuerzo no resolverá por sí solo el problema y que serán necesarias decisiones presupuestales durante varios años.

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“El presupuesto que vamos a presentar y a describir el día de hoy no es la solución suficiente que necesita el país. Necesitamos muchísimo más esfuerzo, va a tener que ser un esfuerzo de varios años”, dijo.

El gasto público creció por encima de los ingresos tras la pandemia

El ministro de Hacienda advirtió que sectores como industria, construcción, infraestructura de servicios públicos, minas y canteras son claves por su alto encadenamiento económico - crédito Congreso de la República

La explicación de fondo, según el ministro Gómez, está en el desacople entre gasto e ingresos. Señaló que después de la pandemia el gasto público aumentó y no volvió a su nivel estructural, mientras los ingresos mantuvieron una trayectoria inercial.

“Los ingresos no crecen mientras el gasto sí crece. Esa es la verdad que explica la situación actual. Tenemos un nivel de gasto muy superior al de nuestros ingresos”, sostuvo.

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El titular añadió que Colombia lleva varios años sin equilibrio presupuestal, pero remarcó que el desbalance actual tiene otra escala. “La verdad es que el país hace años no tiene un equilibrio presupuestal, pero nunca habíamos tenido un desequilibrio presupuestal como el que estamos evidenciando el día de hoy”, afirmó.

Gómez vinculó ese aumento del gasto con una pérdida de eficacia de la política monetaria del Banco de la República. A su juicio, el nivel de gasto público limita el efecto de las alzas de tasas de interés destinadas a contener la inflación.

“La política monetaria está como arrinconada por la política fiscal. O sea, nuestro nivel de gasto es tan supremamente fuerte que las medidas de contracción que puede hacer el Banco de la República subiendo la tasa de interés no son eficaces, porque el gasto es demasiado fuerte”, dijo.

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El funcionario también advirtió sobre el efecto directo que tiene el incumplimiento de las metas de inflación sobre los hogares. “La inflación sí es algo que golpea a todos los colombianos”, señaló.

La falta de inversión afecta a industria, construcción y energía

Educación, Salud y Trabajo concentran las mayores partidas ministeriales del Presupuesto General de la Nación 2027 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En su exposición ante el Congreso, el ministro de Hacienda ubicó entre los sectores más comprometidos por la falta de inversión a la industria, la construcción, la infraestructura de servicios públicos, minas y canteras. Explicó que se trata de actividades con alto encadenamiento de valor agregado, capaces de empujar producción, empleo y movimiento económico en otras ramas.

Según Gómez, varios de esos sectores fueron “castigados” o “penalizados” en los últimos años. Esa situación, afirmó, redujo su capacidad de crecer y de atraer inversión.

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Sobre la construcción, dijo que perdió dinamismo por la falta de subsidios y estímulos. En el caso de la industria, sostuvo que el país atraviesa un proceso de desindustrialización “a una velocidad aterradora”.

El funcionario también mencionó riesgos en electricidad y gas por la falta de inversión en infraestructura. “Sin inversión no hay empleo, sin inversión no podemos bajar la inflación”, afirmó.

Gómez defendió el monto del Presupuesto 2027 con el argumento de que el Gobierno está incorporando obligaciones que, según dijo, la administración saliente no había financiado. “Estamos simplemente poniendo sobre la mesa lo que otros metían debajo del colchón o debajo del tapete”, señaló.

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Al justificar esa diferencia, insistió en que el cálculo debía incluir las obligaciones contractuales del Estado en bonos, créditos y emisiones en moneda local y extranjera. “Si usted suma esas partidas y hace un cálculo real, no contable, real”, dijo el ministro, antes de concluir que el presupuesto anterior era “un presupuesto de mentiras” y que el actual es “un presupuesto de verdad”.