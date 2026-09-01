Deportes

Dimayor confirmó el día y la hora de los partidos de la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026: tres encuentros se jugarán en octubre

En Villavicencio, Bucaramanga y Medellín se aplazó la jornada del primer fin de semana de septiembre, por lo entre jueves y domingo se disputarán siete encuentros

El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty
El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty
Guardar

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó la hora y el día de los partidos de la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026, que se jugarán en el primer fin de semana de septiembre, con la novedad de que tres partidos se jugarán hasta el mes de octubre.

El líder del campeonato, América de Cali, abrirá la jornada el jueves 3 de septiembre recibiendo en el estadio Pascual Guerrero a Alianza FC, equipo cuyo principal objetivo de la temporada es alejarse de la zona de descenso. El partido más destacado será el que enfrente a Atlético Nacional vs. Deportes Tolima, reeditando las finales del 2018 y 2022.

PUBLICIDAD

Este duelo, al igual que el de Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín, se disputará hasta el 7 de octubre. El más lejano será el de Llaneros vs. Deportivo Cali, sin horario confirmado para el miércoles 21 de octubre.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Jueves 3 de septiembre

América de Cali vs. Alianza FC

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Sábado 5 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Once Caldas

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza FC

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Junior FC vs. Jaguares FC

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Domingo 6 de septiembre

Internacional de Bogotá vs. Águilas Doradas

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Deportivo Pereira vs. Millonarios FC

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Miércoles 7 de octubre

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín

Hora: 6:15 p. m.

Estadio: Américo Montanini

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Miércoles 21 de octubre

Llaneros FC vs. Deportivo Cali

Hora: por definir

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

América de Cali es el líder del fútbol profesional colombiano tras la continuidad de la séptima fecha - crédito América
América de Cali es el líder del fútbol profesional colombiano tras la continuidad de la séptima fecha - crédito América

El campeonato de primera división del fútbol colombiano en el segundo semestre del 2026 se jugará con el sistema de cuadrangulares semifinales, en donde los ocho mejores del campeonato se dividen en dos grupos de cuatro clubes. Jugadas seis jornadas, los dos mejores de cada clasificación jugarán la gran final.

PUBLICIDAD

  1. América de Cali: 17 puntos / +13 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  2. Deportes Tolima: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  3. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  4. Independiente Medellín: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  5. Millonarios FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  6. Llaneros FC: 11 puntos / +1 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  7. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  8. Águilas Doradas: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  9. Deportivo Cali: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  10. Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  11. Internacional de Bogotá: 7 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
  12. Once Caldas: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  13. Independiente Santa Fe: 6 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  14. Fortaleza FC: 6 puntos / -1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  15. Deportivo Pereira: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
  16. Jaguares FC: 5 puntos / -5 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  17. Junior FC: 2 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  18. Alianza FC: 2 puntos / -7 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
  19. Boyacá Chicó: 2 puntos / -10 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
  20. Deportivo Pasto: 1 punto / -8 diferencia de gol / 7 partidos jugados.

Temas Relacionados

DimayorLiga BetPlayFecha 9Tabla de posiciones Liga ColombianaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Racing Club confirmó la salida del colombiano Gustavo Puerta y su traspaso al Olympiacos: será el jugador con mejor salario de la liga griega

El volante fue considerado como el mejor jugador de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde jugó los cinco partidos

Racing Club confirmó la salida del colombiano Gustavo Puerta y su traspaso al Olympiacos: será el jugador con mejor salario de la liga griega

Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania

El equipo bávaro defiende el título conseguido en la temporada 2025-2026 y visitará la Arena Osnatel en el partido de eliminatoria directa del campeonato que disputan 64 clubes

Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania

El uruguayo Alfredo Arias habló tras su salida como técnico del Junior de Barranquilla: “Estoy dolido”

El técnico bicampeón de Colombia lamentó no completar el tricampeonato y aseguró que el inicio de la Liga se endureció por el cambio de calendario, con una racha de cinco duelos ante candidatos a los ocho

El uruguayo Alfredo Arias habló tras su salida como técnico del Junior de Barranquilla: “Estoy dolido”

El Junior tiene nuevo técnico, el arquero uruguayo Sebastián Viera estará al frente del equipo barranquillero

El exarquero uruguayo reemplazaría a Alfredo Arias tras un acuerdo cerrado este martes, dirige su primera sesión en Adelita de Char y enfoca el duelo del 5 de septiembre de 2026 ante Jaguares de Córdoba en el Romelio Martínez

El Junior tiene nuevo técnico, el arquero uruguayo Sebastián Viera estará al frente del equipo barranquillero

Este es el jugador mundialista de la selección Colombia que estaría buscando River Plate para reforzar su defensa

Willer Ditta fue escogido entre los 26 convocados por Néstor Lorenzo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras disputar 148 partidos con Cruz Azul y ser tres veces campeón

Este es el jugador mundialista de la selección Colombia que estaría buscando River Plate para reforzar su defensa
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri reapareció en redes sociales y la publicación llamó la atención por la presencia de su ex Felipe Saruma

Andrea Valdiri reapareció en redes sociales y la publicación llamó la atención por la presencia de su ex Felipe Saruma

Video del actor Francisco Bolívar volvió a generar preocupación entre sus seguidores tras el matrimonio de su expareja: “Estoy sufriendo de paranoia”

Ciudadano alemán denunció presunto caso de discriminación contra su novia en un exclusivo bar de Cartagena: “Me dijeron que no dejaban entrar prepagos”

Luisa Castro respondió ante la supuesta filtración de un video íntimo con Kevin Roldán: “Dejen de decir estupideces”

Karol G alcanzó el primer número 1 de su carrera en la lista global de Apple Music con ‘Bby wow’

Deportes

Racing Club confirmó la salida del colombiano Gustavo Puerta y su traspaso al Olympiacos: será el jugador con mejor salario de la liga griega

Racing Club confirmó la salida del colombiano Gustavo Puerta y su traspaso al Olympiacos: será el jugador con mejor salario de la liga griega

Osnabrück vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver el debut de Luis Díaz en la Copa de Alemania

El uruguayo Alfredo Arias habló tras su salida como técnico del Junior de Barranquilla: “Estoy dolido”

El Junior tiene nuevo técnico, el arquero uruguayo Sebastián Viera estará al frente del equipo barranquillero

Este es el jugador mundialista de la selección Colombia que estaría buscando River Plate para reforzar su defensa