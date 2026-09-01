Dimayor confirmó el día y la hora de los partidos de la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026: tres encuentros se jugarán en octubre

El nuevo balón del fútbol profesional colombiano se comenzará a utilizar desde la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2026 - crédito Golty

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La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó la hora y el día de los partidos de la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026, que se jugarán en el primer fin de semana de septiembre, con la novedad de que tres partidos se jugarán hasta el mes de octubre.

El líder del campeonato, América de Cali, abrirá la jornada el jueves 3 de septiembre recibiendo en el estadio Pascual Guerrero a Alianza FC, equipo cuyo principal objetivo de la temporada es alejarse de la zona de descenso. El partido más destacado será el que enfrente a Atlético Nacional vs. Deportes Tolima, reeditando las finales del 2018 y 2022.

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Este duelo, al igual que el de Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín, se disputará hasta el 7 de octubre. El más lejano será el de Llaneros vs. Deportivo Cali, sin horario confirmado para el miércoles 21 de octubre.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Jueves 3 de septiembre

América de Cali vs. Alianza FC

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Sábado 5 de septiembre

Boyacá Chicó vs. Once Caldas

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza FC

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Junior FC vs. Jaguares FC

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Domingo 6 de septiembre

Internacional de Bogotá vs. Águilas Doradas

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Deportivo Pereira vs. Millonarios FC

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Deportivo Cali

Miércoles 7 de octubre

Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín

Hora: 6:15 p. m.

Estadio: Américo Montanini

Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Miércoles 21 de octubre

Llaneros FC vs. Deportivo Cali

Hora: por definir

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

América de Cali es el líder del fútbol profesional colombiano tras la continuidad de la séptima fecha - crédito América

El campeonato de primera división del fútbol colombiano en el segundo semestre del 2026 se jugará con el sistema de cuadrangulares semifinales, en donde los ocho mejores del campeonato se dividen en dos grupos de cuatro clubes. Jugadas seis jornadas, los dos mejores de cada clasificación jugarán la gran final.

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América de Cali: 17 puntos / +13 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Deportes Tolima: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Independiente Medellín: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Millonarios FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Llaneros FC: 11 puntos / +1 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Águilas Doradas: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportivo Cali: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 7 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados. Once Caldas: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 6 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Fortaleza FC: 6 puntos / -1 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Deportivo Pereira: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados. Jaguares FC: 5 puntos / -5 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Junior FC: 2 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Alianza FC: 2 puntos / -7 diferencia de gol / 6 partidos jugados. Boyacá Chicó: 2 puntos / -10 diferencia de gol / 5 partidos jugados. Deportivo Pasto: 1 punto / -8 diferencia de gol / 7 partidos jugados.