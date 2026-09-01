Dimayor confirmó el día y la hora de los partidos de la fecha 9 de la Liga BetPlay II-2026: tres encuentros se jugarán en octubre

La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó la hora y el día de los partidos de la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor II-2026, que se jugarán en el primer fin de semana de septiembre, con la novedad de que tres partidos se jugarán hasta el mes de octubre.
El líder del campeonato, América de Cali, abrirá la jornada el jueves 3 de septiembre recibiendo en el estadio Pascual Guerrero a Alianza FC, equipo cuyo principal objetivo de la temporada es alejarse de la zona de descenso. El partido más destacado será el que enfrente a Atlético Nacional vs. Deportes Tolima, reeditando las finales del 2018 y 2022.
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Este duelo, al igual que el de Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín, se disputará hasta el 7 de octubre. El más lejano será el de Llaneros vs. Deportivo Cali, sin horario confirmado para el miércoles 21 de octubre.
Jueves 3 de septiembre
América de Cali vs. Alianza FC
Hora: 4:00 p. m.
Estadio: Pascual Guerrero
Sábado 5 de septiembre
Boyacá Chicó vs. Once Caldas
Hora: 2:00 p. m.
Estadio: Pascual Guerrero
Independiente Santa Fe vs. Fortaleza FC
Hora: 4:00 p. m.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín
Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Pasto
Hora: 6:10 p. m.
Estadio: Pascual Guerrero
Junior FC vs. Jaguares FC
Hora: 8:20 p. m.
Estadio: Pascual Guerrero
Domingo 6 de septiembre
Internacional de Bogotá vs. Águilas Doradas
Hora: 4:00 p. m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Deportivo Pereira vs. Millonarios FC
Hora: 6:10 p. m.
Estadio: Deportivo Cali
Miércoles 7 de octubre
Atlético Bucaramanga vs. Independiente Medellín
Hora: 6:15 p. m.
Estadio: Américo Montanini
Atlético Nacional vs. Deportes Tolima
Hora: 8:20 p. m.
Estadio: Atanasio Girardot
Miércoles 21 de octubre
Llaneros FC vs. Deportivo Cali
Hora: por definir
Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé
Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
El campeonato de primera división del fútbol colombiano en el segundo semestre del 2026 se jugará con el sistema de cuadrangulares semifinales, en donde los ocho mejores del campeonato se dividen en dos grupos de cuatro clubes. Jugadas seis jornadas, los dos mejores de cada clasificación jugarán la gran final.
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- América de Cali: 17 puntos / +13 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
- Deportes Tolima: 13 puntos / +3 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
- Atlético Nacional: 12 puntos / +8 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Independiente Medellín: 12 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Millonarios FC: 11 puntos / +4 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
- Llaneros FC: 11 puntos / +1 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
- Atlético Bucaramanga: 10 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
- Águilas Doradas: 9 puntos / +2 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Deportivo Cali: 8 puntos / +2 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
- Cúcuta Deportivo: 8 puntos / -5 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
- Internacional de Bogotá: 7 puntos / -2 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
- Once Caldas: 6 puntos / +3 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Independiente Santa Fe: 6 puntos / +1 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Fortaleza FC: 6 puntos / -1 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
- Deportivo Pereira: 5 puntos / 0 diferencia de gol / 4 partidos jugados.
- Jaguares FC: 5 puntos / -5 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
- Junior FC: 2 puntos / -4 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Alianza FC: 2 puntos / -7 diferencia de gol / 6 partidos jugados.
- Boyacá Chicó: 2 puntos / -10 diferencia de gol / 5 partidos jugados.
- Deportivo Pasto: 1 punto / -8 diferencia de gol / 7 partidos jugados.
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