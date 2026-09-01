Ana del Castillo estaría embarazada: se conoció quién sería el padre del bebé que viene en camino

Ana del Castillo estaría embarazada y su exmánager sería el padre del bebé que viene en camino - crédito @crewdelcastillo/Instagram

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Ana del Castillo encendió las alarmas entre sus seguidores al confesar que siente miedo por su propia seguridad. La cantante vallenata publicó el mensaje en sus historias de Instagram, en medio de un rumor que la vincula con un posible embarazo tras la salida de su mánager y expareja, Roland Valbuena Jr.

Hasta el momento no existe una confirmación oficial de un embarazo de la artista.

La versión surgió después de que Valbuena Jr. anunciara el fin de su vínculo laboral con ella, se reforzó con comentarios sobre su aspecto físico en un concierto reciente y con datos aportados por personas de su entorno, aunque la cantante solo habló de una “tormenta” emocional sin referirse en ningún momento a un posible hijo.

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Un mensaje de Instagram alimentó la preocupación de sus seguidores

La cantante aseguró que pasa por un momento cargado de energía - crédito @anadelcastilloj/IG

En una de las publicaciones, Ana del Castillo relató que atraviesa un período de fuerte impacto anímico. “Estoy pasando por una tormenta que me ha golpeado emocionalmente más de lo que muchos imaginan”, escribió la artista.

La cantante pidió consideración a quienes comentan su vida privada en redes sociales. “Antes de juzgar, señalar, atacar o escribir algo para hacer daño, recuerden que nunca sabemos realmente lo que otra persona está soportando en silencio”, agregó en el mismo texto.

En una historia distinta, aseguró que nunca imaginó experimentar temor por su integridad y pidió que se respete su tranquilidad. También afirmó que cuenta con respaldo y pruebas de lo sucedido, aunque no detalló a qué situación específica se refería.

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La cantante alarmó por la publicación que hizo sobre su seguridad - crédito @anadelcastillj/IG

La artista cerró sus mensajes con un pedido de empatía hacia quienes desconocen el contexto completo de lo que atraviesa. Agradeció además el acompañamiento de las personas cercanas que la sostienen en este momento, sin mencionar en ningún pasaje la palabra embarazo.

La salida de Roland Valbuena Jr. detonó las versiones sobre su vida personal

El origen del rumor se remonta a la decisión de Roland Valbuena Jr. de apartarse del equipo de trabajo de la cantante. El propio exmánager confirmó la ruptura profesional a través de sus redes sociales, en un mensaje donde no explicó los motivos puntuales de su salida.

“He tomado la decisión de dar por concluida mi etapa como manager de Ana Del Castillo”, escribió Valbuena Jr. en la publicación, en la que también destacó el crecimiento artístico de la cantante y el vínculo que construyó con su público.

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Roland Valbuena confirmó que dejó de ser mánager de Ana del Castillo - crédito @rolandvalbuenajr/IG

El exmánager describió la experiencia como un privilegio profesional y remarcó el liderazgo de la artista dentro de la industria vallenata. En ningún fragmento de su despedida hizo alusión a un embarazo ni a las razones concretas detrás de la finalización del contrato.

Por ese vacío de información, la relación entre la salida de Valbuena Jr. y el supuesto embarazo sigue siendo, por ahora, una especulación sin respaldo de ninguna de las dos partes involucradas.

Los indicios que alimentaron el rumor en redes sociales

El comunicador conocido como El Gordo Ariel expuso la versión en el programa Alerta Al Chisme. Según relató, personas del entorno de la cantante mencionaron que en los últimos días presentó molestias digestivas y dolores abdominales.

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Ese dato se sumó a una fotografía reciente de un show de Ana del Castillo en Bogotá, donde la artista se presentó vestida de blanco. Los conductores del espacio radial observaron que su abdomen lucía más pronunciado de lo habitual y relacionaron esa imagen con el rumor de un primer embarazo.

Esta habría sido la aparición de Ana del Castillo que despertó los rumores de un embarazo - crédito @anadelcastilloj/IG

Los presentadores también repararon en supuestas modificaciones en el rostro y en otras zonas del cuerpo de la cantante. Ninguna fotografía ni percepción sobre su aspecto físico constituye, sin embargo, una prueba concreta de un embarazo.

Ni Ana del Castillo ni Roland Valbuena Jr. se pronunciaron de manera directa sobre la versión que circula en la farándula vallenata.