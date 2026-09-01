Colombia

Karol G alcanzó el primer número 1 de su carrera en la lista global de Apple Music con ‘Bby wow’

La Bichota sumó un nuevo logro en su carrera con la canción que ha impulsado el desempeño de su reciente álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’ en las plataformas digitales

Karol G logró su primer número uno global en Apple Music con 'Bby wow' - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
Karol G logró su primer número uno global en Apple Music con 'Bby wow' - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
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La cantante colombiana Karol G volvió a posicionarse entre las tendencias globales tras el lanzamiento de su álbum No me arrepiento de sentir tanto, un proyecto que logró ubicarse entre los 10 discos más vendidos durante su primera semana.

El desempeño inicial del álbum quedó por debajo de Tropicoqueta, su trabajo anterior. Aun así, el proyecto ganó fuerza con el paso de los días, pese a que no contó con la campaña promocional habitual de la artista. Karol G anunció el lanzamiento apenas unas semanas antes y, en entrevistas previas, explicó que el disco no tendría videoclips oficiales, debido a que coincidía con las fechas de su gira mundial Viajando por el mundo: Tropitour.

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El impulso del álbum se concentró en Bby wow, colaboración con los artistas emergentes Judeline y Rusowsky. La canción comenzó a subir de forma progresiva en Spotify hasta alcanzar el primer puesto tres semanas después de la salida del disco. Su crecimiento también se trasladó a las redes sociales, donde el audio se convirtió en uno de los más utilizados y superó rápidamente el millón de videos.

Aunque no figuraba entre las canciones que inicialmente parecían tener mayor potencial dentro del álbum, Bby wow logró llamar la atención por el intercambio de versos entre los tres intérpretes y por la recepción que tuvo entre los seguidores de Karol G.

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Karol G logró su primer número uno global en Apple Music con 'Bby wow', el tema que impulsó su nuevo álbum - crédito captura de pantalla Apple Music
Karol G logró su primer número uno global en Apple Music con 'Bby wow', el tema que impulsó su nuevo álbum - crédito captura de pantalla Apple Music

El 1 de septiembre, el tema alcanzó otro registro relevante al llegar al primer lugar de la lista Top 100: global, que reúne las 100 canciones con mayor número de reproducciones en Apple Music a nivel mundial. Con ese resultado, Karol G consiguió su primer número uno global en ese ranking.

La canción avanzó paulatinamente dentro de la lista hasta superar temas que encabezaban el consumo musical durante 2026, entre ellos Choosin’ Texas, de Ella Langley; Janice STFU, de Drake; Hate That I Made You Love Me, de Ariana Grande, y Stupid Song, de Olivia Rodrigo.

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