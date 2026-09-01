Corte Suprema aprobó extradición del ciudadano ruso Denis Alimov: lo buscaban en Estados Unidos por conspiración para asesinar y secuestrar

Agentes de Migración e Interpol escoltan a Denis Klimenkov en Bogotá - crédito Migración Colombia

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El ciudadano ruso Denis Alimov, también conocido como Denis Klimenkov, fue capturado en Bogotá el 24 de febrero de 2026 por una notificación roja de Interpol. Estados Unidos lo requiere por presuntamente integrar un plan contra dos opositores políticos en Europa y por conductas relacionadas con el apoyo y la financiación del terrorismo.

La Corte Suprema de Justicia autorizó que el proceso de extradición avance porque encontró cumplidos los requisitos formales de la petición estadounidense. El concepto no declara culpable al detenido ni ordena su traslado inmediato: la decisión definitiva sobre la entrega corresponde al Gobierno Nacional.

La Sala de Casación Penal emitió un concepto favorable para la entrega del ciudadano ruso a Estados Unidos. El pronunciamiento se produjo luego de revisar los documentos enviados desde ese país. El trámite se desarrolló a través de la extradición simplificada, una figura prevista en la Ley 906 de 2004. El propio Alimov pidió acogerse a ese procedimiento.

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Denis Alimov podría enfrentar una condena a cadena perpetua en los Estados Unidos - crédito Migración Colombia

Esa elección evita la etapa probatoria ordinaria ante la Corte. Con la presencia de su defensor y del Ministerio Público, el requerido puede solicitar una decisión directa sobre la viabilidad de la petición internacional.

La ley permite que la Sala Penal se pronuncie dentro de los 20 días siguientes cuando se reúnen las condiciones exigidas. La solicitud de un trámite abreviado no constituye una aceptación de los cargos formulados en el exterior.

La función de la Corte Suprema en estos procesos no consiste en establecer si el solicitado cometió los delitos. Esa definición corresponde a las autoridades judiciales del país que presenta el requerimiento. Los magistrados revisan la validez formal de la documentación, la identidad plena de la persona, la equivalencia de las conductas con delitos reconocidos en Colombia y el alcance de las normas internacionales aplicables.

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La Sala también evalúa si la providencia extranjera reúne las condiciones requeridas para respaldar el pedido. Tras ese análisis, concluyó que la solicitud estadounidense podía continuar.

Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable para la extradición a Estados Unidos del ciudadano ruso Denis Klimenkov capturado en Bogotá el 24 de febrero pasado - crédito @CorteSupremaJ/X

El concepto favorable deja el expediente en manos del Ejecutivo. Si la Corte hubiera rechazado la extradición, el Gobierno no podría concederla.

El aval judicial no equivale a una extradición consumada. La legislación colombiana asigna al Gobierno Nacional la última palabra sobre la entrega de una persona requerida por otro Estado.

El Ejecutivo deberá adoptar una decisión administrativa dentro del marco jurídico correspondiente. Hasta que eso ocurra, Alimov no puede ser considerado extraditado.

La petición proviene de una investigación que cursa en la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. El expediente está asignado al juez federal John P. Cronan.

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La Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Fiscalía Federal de ese distrito interviene en el caso junto con fiscales federales y la Sección de Contraterrorismo del Departamento de Justicia.

La Fiscalía de Estados Unidos atribuye al ciudadano ruso conspiración para cometer asesinato y secuestro en un país extranjero. También le imputa conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas.

Denis Alimov fue dejado en manos de las autoridades que ya gestionan su extradición a los Estados Unidos - crédito Migración Colombia

Los otros cargos son provisión e intento de provisión de apoyo material a terroristas, conspiración para financiar terrorismo y financiación del terrorismo. La pena máxima prevista para la imputación más grave puede ser cadena perpetua.

La acusación sostiene que el supuesto plan estuvo activo entre octubre de 2024 y marzo de 2025. Los objetivos eran dos opositores políticos que vivían fuera del país cuyo gobierno habían cuestionado.

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Las autoridades estadounidenses no revelaron sus identidades ni las ciudades donde residían. La investigación señala que ambos ya habían afrontado amenazas o intentos de represalia.

Según el caso presentado por Estados Unidos, Alimov se reunió con un presunto cómplice identificado como Darko Durovic en octubre de 2024. El encuentro ocurrió en un restaurante cercano a la sede de un servicio de seguridad y contrainteligencia de un país extranjero.

Alimov tenía en sus planes ir a Cartagena - crédito Migración Colombia

La Fiscalía afirma que durante esa reunión entregó cerca de USD 60.000 para poner en marcha la operación. Los investigadores sostienen que la propuesta final ascendía a USD 1,5 millones por cada objetivo si era asesinado o secuestrado.

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El expediente indica que los presuntos involucrados buscaron armas y viajaron por distintos países europeos. También habrían evaluado financiar un grupo destinado a localizar a las dos personas.

La investigación del FBI añade que Alimov habría facilitado una dirección IP y un número telefónico que podían servir para ubicar a uno de los objetivos. Durovic fue detenido posteriormente y enfrenta un proceso separado ante la justicia estadounidense.

Los documentos judiciales identifican al detenido como Denis Alimov, de 42 años, aunque registran otros nombres: Denis Nazarovich Alimov, Denis N. Alimov, Denis Nevsky, Dionis Nevsky, Denis Klimenkov y Denis Nazarovich Klimenkov.

Esa diversidad explica que en Colombia aparezca mencionado con una identidad distinta de la utilizada como principal por el Departamento de Justicia estadounidense. Las informaciones divulgadas después de su captura señalaron que portaba varios pasaportes.

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