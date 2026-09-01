El Junior tiene nuevo técnico, el arquero uruguayo Sebastián Viera estará al frente del equipo barranquillero

Sebastián Viera será el nuevo entrenador de Junior tras el acuerdo para reemplazar a Alfredo Arias-crédito Esteban Garay/EFE-Archivo

Guardar

El 1 de septiembre de 2026, después de la destituación de Alfredo Arias, se conoció que el exportero y hoy entrenador uruguayo Sebastián Viera será el técnico de Junior, tras alcanzar un acuerdo para reemplazar a Alfredo Arias, según informó el periodista Isaac Barrios Martínez de El Heraldo. El exarquero uruguayo asumirá el cargo luego de la salida del técnico que dejó dos títulos de Liga.

Según la información publicada por el medio en mención, Viera dirigirá su primera práctica el 1 de septiembre de 2026 en la sede deportiva Adelita de Char y comenzará la preparación del partido ante Jaguares, programado para el sábado a las 20:30 en el Romelio Martínez.

PUBLICIDAD

Sebastián Viera será el nuevo entrenador de Junior tras el acuerdo para reemplazar a Alfredo Arias-crédito @juniorlpr1924/X

El nuevo técnico llega tras su paso por Real Cartagena, donde condujo 28 partidos con 17 victorias, tres empates y ocho derrotas. Estuvo cerca de lograr el ascenso, pero dejó el cargo después de una racha adversa de resultados.

Durante su etapa como futbolista del Junior FC, Sebastián Viera se convirtió en uno de los grandes referentes de la historia del club. Con 638 partidos disputados y 7 títulos conquistados, es el jugador con más campeonatos y más apariciones oficiales en la historia de la institución. En su cuerpo técnico, el asistente será su padre Mario Viera y el preparador físico será Ramón Vásquez.

PUBLICIDAD

El portal La Página Rojiblanca también entregó la información sobre la llegada del ídolo juniorista:

“EXCL: Sebastián Viera será el nuevo director técnico de Junior FC y su cuerpo técnico vendrá directamente desde Uruguay”, dijeron.

Junior de Barranquilla confirmó a Sebastián Viera y a su nuevo cuerpo técnico

El 12 veces campeón de Colombia confirmó al ídolo uruguayo como su nuevo técnico para lo que queda de campeonato-crédito @JuniorClubSA/X

El “cuadro” Tiburón confirmó a través de su cuenta de X la llegada de Viera al vigente bicampeón del fútbol colombiano de la siguiente manera, a través de un comunicado de prensa:

“Junior FC se complace en anunciar oficialmente a Sebastián Viera como nuevo director técnico del equipo profesional. Viera regresa a la institución para asumir un nuevo desafío, esta vez desde el banquillo, después de haber construido una historia imborrable como jugador y capitán del equipo. Su liderazgo, compromiso, sentido de pertenencia y conexión con la afición marcaron una época y lo convirtieron en un verdadero símbolo de la familia rojiblanca. Ahora, inicia una nueva etapa con la responsabilidad de liderar al equipo profesional desde la dirección técnica. Bienvenido nuevamente a casa, Sebastián”, informaron.

PUBLICIDAD

Así fue el paso de Sebastián Viera cómo director técnico del Real Cartagena

El charrúa es el nuevo entrenador del Real Cartagena - crédito @realcartagena/Instagram

El 21 de abril de 2025, Real Cartagena y Mario Sebastián Viera acordaron la salida del técnico uruguayo del club en el Torneo BetPlay I-2025, tras una crisis de resultados y la presión de hinchas que pedían su salida.

El entrenador deja al equipo séptimo en la tabla.

El detonante fue la derrota 2-3 ante Jaguares en la fecha 12, este domingo, en el estadio Jaime Morón: Real Cartagena ganaba 2-1 y terminó con una remontada en contra.

En lo que va de 2025, Viera dirigió 11 partidos, con cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas. El equipo bajó posiciones y quedó en riesgo de salir del grupo de los ocho mejores.

PUBLICIDAD

Desde su llegada en 2024, el balance del entrenador en el cargo fue de 28 encuentros, con 17 triunfos, tres igualdades y ocho caídas. En esta temporada también recibió críticas por cambios constantes en la formación, decisiones durante los partidos y problemas disciplinarios en el plantel.

A continuación, estos fueron los últimos cinco juegos en los que estuvo en el banquillo:

21 de abril de 2025 - Torneo BetPlay: Real Cartagena 2-3 Jaguares FC

17 de abril de 2025 - Torneo BetPlay: Real Cartagena 1-3 Patriotas

11 de abril de 2025 - Torneo BetPlay: Orsomarso SC 1-2 Real Cartagena

4 de abril de 2025 - Torneo BetPlay: Real Cundinamarca 3-0 Real Cartagena

29 de marzo de 2025 - Torneo BetPlay: Barranquilla FC 2-2 Real Cartagena