Luisa Castro respondió ante la supuesta filtración de un video íntimo con Kevin Roldán: “Dejen de decir estupideces”

Luisa Castro negó rumores sobre un supuesto video íntimo con Kevin Roldán - crédito @westcol @kevinroldankr / Instagram

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Luisa Castro rechazó los rumores sobre un supuesto video íntimo con Kevin Roldán y pidió a los usuarios de redes sociales que dejen de difundir versiones que calificó como falsas.

La creadora de contenido respondió a un comentario de un seguidor que le preguntó por una presunta grabación vinculada con el cantante, con quien tuvo una relación en el pasado. “Qué puntuación le dan al video que tiene con Kevin Rondán?”, comentó un internauta.

La pregunta apareció en una de sus publicaciones y hacía referencia directa a un supuesto contenido privado. Ante ello, Castro respondió con molestia y negó que exista un material de ese tipo. “No digas estupideces que son falsas; se pasan de irresponsables con esas cosas que se inventan”, escribió.

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Un usuario preguntó a Luisa Castro por una presunta grabación vinculada con Kevin Roldán, una versión que ella negó públicamente - crédito rechismes / Instagram

La influencer cuestionó que, pese al paso del tiempo, algunos usuarios mantengan los comentarios sobre asuntos que ella no ha confirmado. “Supérenlo, no van a poder ustedes ya. Dejen vivir a los demás”, añadió en el mensaje que compartió públicamente.

En la captura difundida por la propia Luisa Castro, la creadora de contenido también se refirió a los mensajes que suelen anticipar una ruptura entre ella y Westcol, su actual pareja. “El día de mañana, si los planes de Dios son que no estemos, pues pasará, pero ya han intentado mucho”, expresó al responder a las especulaciones.

La relación entre Castro y Westcol ha sido objeto de atención en las plataformas digitales, donde ambos suelen compartir momentos de su vida cotidiana. Esa exposición también ha llevado a que seguidores y detractores retomen vínculos sentimentales anteriores de la influencer, entre ellos el que tuvo con Kevin Roldán.

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Luisa Castro pidió que no se alimenten especulaciones sobre el futuro de su relación con el streamer colombiano - crédito @luisa_castro1585/Instagram

Sin embargo, Luisa Castro afirmó que su relación actual atraviesa un momento estable. En su respuesta, señaló que tanto ella como WestCol están tranquilos y felices, pese a los comentarios que se multiplican en redes sociales sobre una posible separación.

“Por ahora estamos tranquilos, felices, unidos, aprendiendo a estar en una relación estable y sana. Yo estoy cuidando y él a mí, nos sentimos bien”, escribió. La creadora de contenido agregó que prefiere mantener distancia de las versiones que, según dijo, buscan alimentar conflictos entre ambos.

Castro también hizo un llamado a quienes siguen su contenido para que no se dejen llevar por los rumores. “Ya no se estresen mirando qué más inventan o sacan para que terminemos; si ha de pasar, pasará y ese día celebran. Por ahora soporten”, concluyó.

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El comentario que originó su respuesta reactivó una conversación que circula desde hace tiempo en redes sociales. No obstante, no existe una confirmación pública de Luisa Castro ni de Kevin Roldán sobre la supuesta grabación a la que hacen referencia algunos usuarios.

La influencer decidió responder para desmentir el rumor y defender su relación actual con Westcol - crédito @luisacastrooo/IG

La influencer decidió pronunciarse para desmentir el tema y pedir que se respete su vida privada. Su mensaje también incluyó una defensa de su vínculo con Westcol, con quien ha compartido publicaciones en las que muestran planes personales y profesionales.

Hasta el momento, Kevin Roldán no se ha referido públicamente a la respuesta de Luisa Castro. La creadora de contenido, por su parte, dejó claro que no pretende seguir respondiendo a comentarios relacionados con rumores sobre su pasado sentimental o posibles controversias dentro de su relación actual.

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Luisa Castro reveló cuál es el regalo más valioso que recibe de Westcol y no tiene que ver con lujos

En medio de la defensa que hizo de su relación con Westcol, Luisa Castro también ha compartido en redes sociales la forma en que entiende los gestos de su pareja. En una dinámica de preguntas y respuestas, la modelo aseguró que, aunque ha recibido regalos costosos, el aspecto que más valora del streamer está relacionado con los cambios que percibe en su comportamiento.

La influencer fue consultada por sus seguidores sobre el obsequio más importante que le ha dado Westcol. En lugar de mencionar artículos de lujo, viajes o accesorios, Castro apuntó a la disposición de su pareja para modificar actitudes y construir una relación más estable.

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Luisa Castro habló de los regalos de WestCol y aseguró que valora más sus cambios personales que cualquier obsequio costoso - crédito @westcol/IG

“Me encanta que él me regale la disposición de cambiar, de siempre ser mejor, de evolucionar, de él mismo transformarse”, respondió. La creadora de contenido señaló que ese proceso tiene para ella un valor mayor que cualquier regalo material.

Castro reconoció que el streamer suele sorprenderla con detalles que pueden tener distintos precios. “Ya económicamente él me da muchos regalos muy bonitos todo el tiempo, unos más costosos que otros”, afirmó. Pero insistió en que el gesto que más aprecia está ligado a la madurez personal de su novio.

“Ese es el regalo más costoso, porque ya de valioso, de todo, bebé, ese es el regalo”, expresó. También aseguró que observa cambios en WestCol con el paso de los días: “Me encanta porque siento que cada día está más maduro”. La modelo se refirió además al lugar que considera que ha ocupado dentro del vínculo. “Siento que la mujer hace al hombre”, comentó, antes de señalar que ha intentado acompañar a su pareja en esa transformación. “Siento que he podido ser una gran mujer para él, y siento que él me quiere dar su mejor versión”, añadió.

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La modelo paisa sorprendió a sus seguidores al revelar que lo más valioso que recibe de su pareja no tiene precio de mercado - crédito @rechismes/IG

Uno de los regalos que más comentarios generó fue un reloj Cartier Santos rosado con diamantes, valorado en más de 10.000 dólares, Westcol se lo entregó a Luisa Castro durante una visita a Guatapé, mientras se arrodillaba frente a ella. Aunque varios usuarios interpretaron la escena como una propuesta de matrimonio, no se trató de un compromiso formal.