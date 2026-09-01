Asociación de Ateos de Bogotá cuestionó las disculpas de Abelardo de la Espriella durante su alocución presidencial: “Un poquito más de valentía”

créditos Lina Gasca / Colprensa | @AATEOSBTA/X

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Continúa la controversia en el país político luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ofreció excusas públicas a quienes se sintieron incómodos u ofendidos por la invocación religiosa incluida en su ceremonia de posesión, realizada el viernes 7 de agosto en Cali (Valle del Cauca).

Aunque el jefe de Estado defendió su derecho individual a profesar el catolicismo, las últimas líneas de su pronunciamiento causaron malestar en una parte de la sociedad, y también por parte de la oposición, luego de que De la Espriella cerró diciendo: “¡Que viva Cristo rey!”.

El discurso con las disculpas incluidas se produjo tras un fallo de tutela del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, que concluyó, en primera instancia, que el acto comprometió el deber de neutralidad religiosa del Estado.

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Sin embargo, una de las reacciones que más controversia ha causado en redes sociales se dio por cuenta de la Asociación de Ateos de Bogotá (AAB), que a través de un mensaje desde su cuenta de X cuestionó la acción por parte del mandatario.

“Qué valientes se ponen cuando hay cámaras. Se disculpan por haber metido la religión en la posesión y, acto seguido, cierran la alocución gritando ‘¡Que viva Cristo Rey!’ como si nada", inicia la réplica por parte del colectivo, que no ocultó su malestar tras las palabras del “Tigre”.

El colectivo compartió su posición ante el discurso de De la Espriella la tarde del lunes 31 de agosto de 2026 vía X - crédito @AATEOSBTA/X

De parte de la asociación se hizo un recordatorio en una clara alusión a lo que hizo el presidente durante su alocución.

“Pero cuando uno presenta un derecho de petición, las entidades del Estado responden súper formales, en lenguaje jurídico seco, sin una sola cita bíblica y sin terminar con ‘¡Viva Cristo Rey!’ ni ‘¡Viva la Santa Iglesia Católica!’ En el discurso son unos cruzados; en el oficio oficial se les acaba la fe", continúa la réplica por parte de la AAB hacia el presidente colombiano.

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Al final, la publicación del colectivo le lanzó un dardo al mandatario, al concluir: “Un poquito más de valentía en el papel no les haría daño”.

De la Espriella se refirió a la decisión judicial al final de una alocución presidencial emitida el 30 de agosto. El mandatario explicó que el espacio religioso no obedeció a una decisión tomada de forma individual, sino que figuraba en el orden del día aprobado para la sesión conjunta del Congreso en la que se llevó a cabo la transmisión de mando.

“Al finalizar mi alocución quiero referirme al fallo de tutela del 26 de agosto sobre la invocación religiosa durante mi ceremonia de posesión”, dijo el jefe de Estado. Según lo que argumentó, la agenda de la sesión incluyó un punto denominado “invocación”, cuya incorporación correspondía a las mesas directivas del Legislativo.

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La decisión judicial se originó en una acción de tutela presentada por Omar Alberto Franco Becerra, quien cuestionó los elementos religiosos que hicieron parte de la ceremonia presidencial. El acto se desarrolló en la Arena USC de Cali y contó con intervenciones de representantes de distintas confesiones.

El presidente de la República, en su alocución presidencial, dio cumplimiento al fallo del Juzgado Quinto Laboral de Bogotá, en relación con las participaciones ecuménicas en la ceremonia de transmisión de mando - crédito Presidencia

El presidente afirmó que respeta la separación entre la Iglesia y el Estado

Durante su intervención, Abelardo de la Espriella sostuvo que su identidad religiosa no modifica las obligaciones institucionales de la Presidencia.

“Aunque soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y las libertades religiosas”, expresó el jefe de Estado.

El mandatario afirmó que su Gobierno debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos, sin distinciones por sus convicciones espirituales. Por tal motivo, De la Espriella señaló que reconoce el derecho de cada persona a profesar una religión, cambiar de credo o no identificarse con ninguna creencia.

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“Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello”, dijo De la Espriella, en cumplimiento de la orden impartida por el juzgado de Bogotá.

El fallo analizó la inclusión formal de un momento de “invocación y alabanza” en la agenda de la ceremonia, además de la presencia de sacerdotes católicos, un pastor evangélico y un rabino.

La sentencia también mencionó la exhibición de una escultura de la Virgen de Fátima y expresiones religiosas emitidas durante el acto oficial.

Un Juez de Bogotá ordenó al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas por haber vulnerado la neutralidad religiosa del Estado durante su acto de posesión el pasado 7 de agosto crédito Blu Radio

El fallo consideró que la ceremonia afectó la neutralidad religiosa estatal

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá determinó que el componente religioso de la posesión pudo afectar derechos vinculados con la libertad de conciencia, la libertad de culto y el carácter laico del Estado colombiano.

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La decisión recordó que los funcionarios públicos mantienen su derecho a tener y practicar creencias religiosas. Sin embargo, indicó que, durante los actos oficiales y en el ejercicio de sus funciones, deben preservar la neutralidad del Estado ante las distintas religiones y ante quienes no profesan ninguna.

El juez ordenó al presidente y al presidente del Congreso ofrecer una aclaración pública y presentar excusas por el episodio. También dispuso que el pronunciamiento tuviera difusión en radio y televisión nacional antes del 30 de septiembre.

La tutela ordenó, además, la expedición de una directiva presidencial para restringir manifestaciones religiosas en actos institucionales de servidores públicos. Esa instrucción busca establecer parámetros para evitar que actividades oficiales sean asociadas con una confesión religiosa específica.

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La controversia se centra en los límites entre la libertad personal de los mandatarios y el deber de imparcialidad religiosa de las instituciones. La Constitución de 1991 reconoce la diversidad de cultos y establece que ninguna confesión tendrá carácter oficial o estatal.

Tras ofrecer excusas y ratificar su compromiso con la libertad religiosa, el presidente cerró su declaración con un mensaje de contenido católico. “Le quiero decir al pueblo colombiano que su presidente hoy más que nunca está firme por la patria y que viva Cristo Rey. Que Dios bendiga a Colombia”, cerró.