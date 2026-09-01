El Tren de Aragua habría sido el responsable del brutal asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel en Bogotá: capturaron a ocho sospechosos

Las autoridades sostienen que el Tren de Aragua veía a la víctima como un obstáculo para sus intereses ilícitos en el suroccidente de Bogotá - crédito Fiscalía

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Ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron vinculados por la Fiscalía General de la Nación a la investigación por el asesinato de Kevin Santiago Ángel, un profesor que impulsaba proyectos comunitarios con jóvenes de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Siete de los señalados fueron capturados en Bogotá y Pamplona, Norte de Santander. La octava persona recibió la notificación de la orden judicial mientras permanecía recluida en la cárcel de La Dorada, Caldas.

La investigación de la Fiscalía sostiene que el trabajo de Kevin Santiago Ángel para prevenir la criminalidad y el narcomenudeo en Kennedy afectaba los intereses ilícitos de la organización. Esa sería la razón por la que los responsables habrían planeado su asesinato, ocurrido entre el 20 y 21 de mayo.

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Los operativos estuvieron a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la Policía Nacional y del Gaula Militar del Ejército Nacional.

Kevin Santiago Ángel era profesor y líder comunitario en Kennedy, donde trabajaba para alejar a jóvenes del crimen y el tráfico de drogas - crédito Composición fotográfica: X, Noticias Caracol/YouTube

Así como lo explicó el director de la Unidad Especial de Investigación, Andrés Escobar López: “La investigación adelantada por el crimen del profesor y líder comunitario de la localidad de Kennedy, Kevin Santiago Ángel, en hechos registrados en mayo pasado en el suroccidente de Bogotá, permitieron identificar y capturar a ocho integrantes del Tren de Aragua. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, con apoyo de la Seccional de Bogotá, la Policía Nacional y el Gaula del Ejército Nacional, adelantaron diligencias de allanamiento y registro en la localidad de Kennedy y en Pamplona, Norte de Santander, donde materializaron siete capturas. Una de ellas se notificó en la cárcel de La Dorada, Caldas”.

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Las evidencias reunidas por la Unidad Especial de Investigación indican que la estructura delincuencial veía al docente como una persona que generaba incomodidad por sus actividades sociales con jóvenes de la localidad.

Los proyectos que desarrollaba estaban orientados a alejarlos de la criminalidad y del tráfico de estupefacientes a pequeña escala. Para los investigadores, esa labor interfería con las actividades del grupo en esa zona de Bogotá.

El cadáver de Kevin Ángel, al parecer, fue hallado incinerado en un lote baldío en el barrio Tintal, de la localidad de Kennedy - crédito X

“La evidencia obtenida por la Unidad Especial de Investigación permitió conocer que la víctima habría sido asesinada por su actividad en proyectos sociales dirigidos a jóvenes de Kennedy, orientados a prevenir la criminalidad y reducir el tráfico de sustancias estupefacientes, lo que habría generado afectaciones a los intereses ilícitos del Tren de Aragua”, detalló Andrés Escobar.

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La hipótesis del ente acusador señala que varios integrantes de la organización engañaron al profesor para llevarlo hasta el lugar donde luego fue asesinado en el barrio tintal.

Entre los detenidos está un hombre conocido como Osmer. La Fiscalía lo identifica como uno de los posibles cabecillas de la estructura y como presunto articulador del cobro de extorsiones y de otras acciones delictivas en el suroccidente de la capital.

También figuran dos presuntos coordinadores de zona y cinco personas cuya labor habría estado ligada a la logística y ejecución material del crimen.

La Fiscalía imputará a los ocho capturados los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado por el crimen de Kevin Santiago Ángel- crédito X

Las ocho personas capturadas serán presentadas ante un juez de control de garantías. La Fiscalía anunció que les imputará los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, señalando la gravedad de la afectación contra el trabajo social de la víctima.

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“Entre las personas capturadas se encuentra alias Osmer, señalado cabecilla del grupo delincuencial, quien direccionaba diversas actividades ilegales en Bogotá, entre ellas extorsión, homicidios. Asimismo, fueron capturados dos coordinadores de zona y otros cinco presuntos integrantes habrían participado en la ejecución de otros crímenes. Estas personas serán presentadas ante el juez de control de garantías para legalizar los procedimientos y serán imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado”, finalizó diciendo el director de la Unidad Especial de Investigación, Andrés Escobar López.