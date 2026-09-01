Abelardo de la Espriella posesionó a los nuevos magistrados del CNE y cuestionó al Gobierno Petro: “Intentaron alterar la voluntad popular”

Durante una ceremonia en Barranquilla, el mandatario reclamó fallos independientes, igualdad para candidatos y reformas que respondan a los cambios del sistema de votación - crédito @CNE_COLOMBIA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella posesionó a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral durante un acto en Barranquilla y les pidió proteger la confianza ciudadana en las elecciones, actuar con independencia frente a los sectores que respaldaron sus postulaciones y garantizar que los resultados reflejen la voluntad de los votantes.

Los nueve integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) ejercerán durante los próximos cuatro años, después de que el Congreso en pleno los eligiera el 25 de agosto. El organismo tiene entre sus funciones la vigilancia de los partidos, movimientos políticos, candidaturas y campañas.

De la Espriella sostuvo que el CNE tendrá una responsabilidad central en la preservación de las reglas democráticas. “A partir de hoy tendrán bajo su cuidado buena parte de la confianza que los colombianos depositan en las reglas mediante las cuales entregan, renuevan y retiran el poder político”, afirmó ante los magistrados.

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Abelardo de la Espriella posesionó a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral durante un acto en Barranquilla y les pidió proteger la confianza ciudadana en las elecciones - crédito Durante una ceremonia en Barranquilla, el mandatario reclamó fallos independientes, igualdad para candidatos y reformas que respondan a los cambios del sistema de votación - crédito @CNE_COLOMBIA/X

El mandatario planteó que la legitimidad de las instituciones depende del respeto por el sufragio. Según expresó, una democracia puede contar con una Constitución, partidos y ciudadanos comprometidos, pero pierde su base cuando se debilita la confianza en los comicios.

El presidente pidió proteger la igualdad de los votantes

Durante su intervención, De la Espriella se refirió al voto como el instrumento que iguala a los ciudadanos durante una elección. Señaló que la riqueza, el apellido, la profesión, el lugar de nacimiento o el cargo no deben alterar el valor de la decisión depositada en las urnas.

“El ciudadano tiene derecho a perder una elección, pero jamás tiene que aceptar que se le arrebate el voto en las urnas”, dijo. Añadió que la voluntad electoral no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia.

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El jefe de Estado vinculó esa obligación con las atribuciones de la organización electoral. Recordó que el CNE interviene en asuntos relacionados con la financiación de campañas, la publicidad, las encuestas, los escrutinios y la protección de los derechos de la oposición y de las minorías.

A juicio del presidente, la revisión de los recursos de campaña debe garantizar condiciones de igualdad para los competidores. También indicó que las sanciones ante infracciones electorales deben transmitir que quienes incumplen las normas no están en condiciones de acceder al poder.

Las críticas de De la Espriella a la administración anterior

Durante la posesión, Abelardo de la Espriella cuestionó al gobierno anterior por lo que describió como actuaciones que, según él, afectaron la confianza en el proceso electoral. Sus comentarios partieron de la advertencia que atribuyó al procurador general sobre un riesgo que habría enfrentado el calendario de las elecciones presidenciales.

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“Hace pocos días escuchamos con estupor al señor procurador general [...] afirmar que en algún momento estuvo en riesgo el cumplimiento del calendario electoral”, expresó el presidente.

Abelardo de la Espriella cuestionó al gobierno anterior por lo que describió como actuaciones que, según él, afectaron la confianza en el proceso electoral - crédito Presidencia de Colombia

De la Espriella sostuvo que durante la campaña hubo “maniobras, presiones e intentos de sembrar incertidumbre alrededor de las elecciones”. Además, afirmó que el “régimen anterior” buscó alterar la voluntad popular mediante acciones que vinculó con corrupción y estructuras terroristas.

“El régimen anterior carcomió absolutamente todo con la corrupción y se empeñó, con las estructuras terroristas, en alterar la voluntad popular”, dijo el mandatario. En sus declaraciones, no precisó hechos concretos, responsables ni decisiones judiciales relacionadas con esa acusación.

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El presidente también se refirió a lo ocurrido después de los comicios presidenciales. Aseguró que la anterior administración habría intentado desconocer el resultado expresado en las urnas, pese a que, de acuerdo con su intervención, la jornada electoral se realizó y la voluntad de los votantes fue respetada.

“Desde el día de las elecciones presidenciales, el régimen anterior se ha empeñado, contra toda evidencia, en desconocer el resultado que los colombianos expresaron en las urnas”, afirmó.

De la Espriella sostuvo que quienes pierden una elección pueden controvertir decisiones y ejercer oposición dentro de las normas, aunque rechazó que se intente invalidar el resultado de la mayoría. “Quien pierde debe reconocer el resultado sin pretextos, ejercer la oposición conforme a las normas y prepararse para volver a competir en las próximas elecciones”, manifestó.

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Los magistrados deberán proponer reformas al sistema electoral

El presidente invitó a los magistrados a identificar las dificultades que encuentren durante su período y a presentar iniciativas para modificar el sistema electoral. Explicó que las campañas, las tecnologías y las formas de propaganda cambian, por lo que las instituciones deben adaptarse.

“Espero, como presidente de la República, que durante los próximos cuatro años identifiquen sin temor las dificultades de nuestro sistema electoral y que le propongan al país las reformas que consideren necesarias para corregirlas”, afirmó.

El presidente Abelardo de la Espriella invitó a los magistrados a identificar las dificultades que encuentren durante su período y a presentar iniciativas para modificar el sistema electoral - crédito Colprensa

De la Espriella aseguró que el Gobierno nacional respetará la autonomía del CNE y mantendrá la colaboración institucional requerida para la realización de procesos seguros, transparentes y confiables.

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Los magistrados posesionados fueron Nubia Stella Martínez, del Centro Democrático; Silvio Carrasquilla, del Partido Liberal; Juan Carlos Wills, del Partido Conservador; Juan Felipe Lemos, de La U; Antonio José Parra, de Salvación Nacional; Plinio Alarcón, de Mira; Gersel Pérez, de Cambio Radical; Cielo Rusinque, del Pacto Histórico, y Ana Jimena Bautista, también del Pacto Histórico.