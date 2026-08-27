Prima de ‘La Coco’ habló sobre la llamada red Mariposas Amarillas, que habría participado en millonarios contratos durante el Gobierno Petro

Prima de ‘La Coco’ habló sobre la red Mariposas Amarillas salpicada en la adquisición de contratos en el Gobierno Petro - crédito@marticazawady/Instagram

Guardar

María Masip Zawady, conocida como “La Coco” o “La Turca” es una mujer de Santa Marta a quien distintos sectores del petrismo ubican como parte de la red llamada Mariposas Amarillas que estaría siendo investigada por la adquisición de contratos de manera irregular durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Entre los datos que aparecen en el caso está la situación de su prima Martha Elena Zawady Rodríguez, presentadora y productora de televisión, a quien se le atribuye contratos por $184.000.000 durante la administración Petro en varias entidades estatales, informó El Tiempo. También circulan versiones, citadas por Cambio, según las cuales a alias La Coco le habrían adjudicado contratos por más de $500.000.000 en dependencias como Prosperidad Social y Colombia Compra Eficiente.

PUBLICIDAD

Masip Zawady, de acuerdo con esa publicación, habría conocido a Gustavo Petro antes de su llegada a la Presidencia. Ya en el gobierno, funcionarios y contratistas habrían reunido parte de sus salarios y honorarios para entregarle una mensualidad cercana a $15.000.000.

El mismo medio añadió que un hombre conocido como “Pacho”, interesado en varias licitaciones, le habría puesto a disposición un apartamento en el sector del Chicó, en el norte de Bogotá, y un vehículo BMW.

La prima de “La Coco” negó cualquier intermediación en sus contratos

Martha Elena Zawady Rodríguez, presentadora y productora, rechazó cualquier señalamiento que afecte su buen nombre y afirmó que su seguridad podría correr riesgo - crédito @marticazawady/Instagram

La prima de Masip Zawady fue identificada como Martha Elena Zawady Rodríguez. Según El Tiempo, durante la administración Petro firmó contratos con Prosperidad Social; el Fondo Único de Tecnologías del Ministerio de Tecnologías de la Información, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap); y Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A (ENTerritorio).

PUBLICIDAD

Uno de esos contratos corresponde a Prosperidad Social para prestar servicios a la Oficina Asesora de Comunicaciones. Fue suscrito en enero de 2026 y tiene plazo de ejecución hasta noviembre próximo.

También figura otro con el Fondo Único de Tecnologías para fortalecer el relacionamiento y la presencia institucional de esa cartera. A eso se suman dos contratos con la Aunap para reforzar el plan de comunicaciones de la entidad y otro con ENTerritorio en apoyo a actividades periodísticas.

Martha Elena Zawady Rodríguez, presentadora y productora de televisión, a quien se le atribuye contratos por $184.000.000 durante la administración Petro - crédito marticazawady/Instagram

Con respecto a esos contratos y la supuesta mediación del entonces presidente a través de su prima, Zawady respondió: “María es prima mía, nunca ha intervenido ni recomendado mi trabajo, siempre he conseguido sola. Cuando me ha contratado alguna entidad, puedo asegurar que es por mi experiencia y profesionalismo”.

PUBLICIDAD

Luego agregó que no conoce el tipo de relación que su prima tendría con el exmandatario. “Ella vive en Bogotá y yo en la ciudad de Cartagena, así que no tengo mayor información al respecto”, afirmó en entrevista con el diario.

Sobre sus contratos con entidades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y Prosperidad Social, sostuvo que fueron firmados bajo las condiciones y procedimientos establecidos para la contratación de prestación de servicios profesionales en el ámbito nacional, conforme al marco normativo aplicable.

El nombre de Coosalud apareció en los señalamientos

El nombre de Coosalud apareció en los señalamientos - crédito Coosalud

Otra de las versiones que rodean el caso sostiene que en agosto de 2025 Martha Zawady integró, como suplente, la junta directiva de Coosalud Inversa, una de las firmas ligadas a la EPS intervenida Coosalud. Según el texto, su nombre apareció en un listado presentado por Andrés Felipe Arango, entonces agente especial interventor de la cooperativa.

PUBLICIDAD

Ante esa versión, Zawady en el mismo diálogo dijo que ya no pertenece a ninguna junta directiva relacionada con esa empresa. “En estos momentos no pertenezco a ninguna junta directiva de alguna entidad relacionada con Coosalud, tal como lo evidencia el certificado de existencia y representación legal de Coosalud Inversa S.A. Ejerzo mi profesión como periodista de manera independiente hace más de 25 años”, afirmó.

En efecto, explicó que en agosto de 2025, cuando Arango llegó a la entidad, solicitó cambios en la junta directiva de las empresas adscritas a la cooperativa y escogió personas con conocimiento previo de la organización. En su caso, señaló que llevaba más de 20 años prestando servicios en comunicaciones y audiovisuales, por lo que fue incluida como suplente personal del tercer renglón, en una posición que describió como no remunerada y sin mayor representatividad.

PUBLICIDAD

Zawady añadió que nunca participó en ninguna convocatoria porque, según dijo, siempre citaban a los miembros principales de la junta. Aseguró además que presentó su renuncia en ese mismo agosto porque no tenía tiempo por motivos laborales y personales.

La presentadora y productora cerró su respuesta con una denuncia personal: dijo sentirse perseguida por llevar el mismo apellido de María Masip Zawady, rechazó cualquier señalamiento que afecte su buen nombre y afirmó que su seguridad podría correr riesgo.