Así fue la emocionante narración de un relator colombiano de la clasificación de Santa Fe en la Sudamericana: “Desde El Obelisco hasta el Cerro de Monserrate”

El bumangués se mostró visiblemente emocionado por la clasificación del cuadro Cardenal en Buenos Aires-crédito @jotasmantilla/X - La FM

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El 26 de agosto de 2026, Santa Fe escribió un nuevo capítulo en sus libros de historia, y eliminó a River Plate desde los tiros del punto penal en el estadio Más Monumental por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pese a que el cuadro “Cardenal” fue superado en los primeros 60 minutos de juego, tras la anotación del delantero argentino Sebastián Driussi, supo buscar el resultado y empató el partido gracias a una anotación del delantero uruguayo Franco Fagúndez.

La clasificación se resolvió desde los tiros del punto penal, en el cual hubo 22 cobros, y allí el portero Weimar Asprilla fue la gran figura al marcar el último tiro penal ante su colega de River Santiago Beltrán.

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Por esta razón, en la transmisión radial de La FM, y que compartió a través de sus redes sociales, el narrador colombiano Jotas Mantilla mostró la emoción que transmitió después de la clasificación “Cardenal” a los cuartos de final, y en la cual jugará ante Vasco da Gama.

El cuadro "Cardenal" pasó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana -crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE-@jotasmantilla/Instagram

Tanto en su cuenta de X como de Instagram, Mantilla publicó la narración del partido en La FM junto a los periodistas Sebastián Heredia y Carolina Castellanos, mostrando su emoción por el gol que hizo Weimar Asprilla, recordando a los grandes porteros en la historia “Cardenal” como Camilo Vargas, Robinson Zapata, James Mina Camacho y Leandro Castellanos, y calificó la clasificación como una hazaña:

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“[grita] ¡Goool de Independiente Santa Fe! Asprilla lo hizo, el arquero del León, el arquero de Santa Fe, como Camilo, como Rufay, como Mina, como Anguito, como Leandro Castellanos. Y sí, hagan titular en la sala de redacción. Hazaña de Santa Fe en cancha de River. Hazaña del León en Buenos Aires. Hazaña del primer campeón del fútbol colombiano en Buenos Aires. Hazaña de Santa Fe en el Más Monumental. Santa Fe gana en tanda de penales y avanza a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Una vieja novia del León. Una vieja novia del primer campeón de Colombia", dijo.

Luego usó metáforas en su narración, y usó la analogía de los dos lugares emblemáticos de Buenos Aires (capital de Argentina), y de Bogotá (capital de Colombia), para expresar la alegría que representa esta victoria:

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“En una dramática definición, Santa Fe, en tanda de penales, avanza sobre River. Asprilla marca el penal ganador. Santa Fe se encarama en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Hazaña en el Más Monumental. Hazaña en cancha de River. Lo logró el León. Santa Fe avanza y pone en todo lo alto la bandera del fútbol colombiano. Aquí, en todo lo alto del Obelisco, mirando desde el Obelisco hacia el cerro de Monserrate, hacia lo más alto del cerro de Monserrate, Santa Fe avanza en cancha de River. Sebastián”, completó.

El empate de Franco Fagúndez para Santa Fe también se narró con emoción por parte de Jotas Mantilla

El narrador santandereano también tuvo la posibilidad de narrar el gol que convirtió Franco Fagúndez-crédito @jotasmantilla/Instagram

La clasificación de Independiente Santa Fe tuvo un punto de quiebre al minuto 80, cuando el árbitro uruguayo Esteban Ostojich pitó una falta de tiro penal a favor del “León” tras una mano del defensor argentino Lucas Martínez Quarta, y que posteriormente convirtió en uruguayo Franco Fagúndez:

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“Penal para Independiente Santa Fe. Va a patear Fagúndez. Ya son treinta y cinco minutos del segundo tiempo. El León lo quiere empatar y tiene la oportunidad de hacerlo. Cara a cara, mano a mano: Beltrán y Fagúndez. Arco de la Figueroa, al costado. Penal para Independiente Santa Fe. Fagúndez toma carrera, una carrera corta. Llega la orden de Ostojich. Fagúndez va por el empate. Arco de la Figueroa, al costado. Viene Fagúndez, le pega arriba al arco... ¡Ja, ja! ¡Gol de Independiente Santa Fe! Golazo de Fagúndez. Golazo de Fagúndez, le quemó la portería a Beltrán. Le volteó los guantes, poste derecho; el arquero argentino la palmoteó, pero la pelota llevaba demasiada potencia. Ay, Santa Fe, si logra aguantar desde aquí hasta el final. Ay, Santa Fe, si llega a los penales a diez del final. Santa Fe lo empata en Buenos Aires. Santa Fe tiene uno; Rivero, Fagúndez, la firma del gol y, en la FM, Sebastián Heredia y Carolina Castellanos", expresó.

Así quedó el cuadro de la Copa Sudamericana: cuando jugaría Santa Fe ante Vasco da Gama

El campeón de 2015 ahora se medirá ante el Vasco da Gama de los colombianos Marino Hinestroza, Carlos Cuesta, Carlos Gómez y Johan Rojas-crédito @Sudamericana/X

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana se preveé que se lleven a cabo entre el 9 y 16 de septiembre de 2026, y en la cual Independiente Santa Fe jugará ante Vasco da Gama de Río de Janeiro.

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A continuación, estos son los duelos de cuartos de final de la Copa Sudamericana:

Boca Juniors (Argentina) vs. São Paulo FC (Brasil)

Independiente Santa Fe (Colombia) vs. Vasco da Gama (Brasil)

Atlético Mineiro (Brasil) vs. Santos FC (Brasil)

Montevideo City Torque (Uruguay) vs. Cienciano (Perú)