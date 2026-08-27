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Así “funaron” a Rafael Santos Borré tras desperdiciar un penalti para River Plate en el partido que perdieron contra Santa Fe: “No le sale ni una bien”

El colombiano erró el quinto cobro de la tanda, que habría terminado la serie a favor del equipo argentino. En su segundo ciclo solo ha marcado un gol en nueve partidos

River Plate se quedó por fuera de la Copa Sudamericana en octavos de final tras perder en la tanda de penaltis - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
River Plate se quedó por fuera de la Copa Sudamericana en octavos de final tras perder en la tanda de penaltis - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
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River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe tras perder 8-7 en los penales en el Monumental, una serie en la que el equipo argentino dejó pasar su clasificación varias veces y que terminó con Rafael Santos Borré como principal blanco del enojo de los hinchas por haber fallado el quinto remate que podía sellar el pase a cuartos de final.

La tanda se extendió hasta el undécimo disparo por lado y expuso un problema central del equipo local: de sus 11 ejecuciones, una fue contenida por Weimar Asprilla y otras tres ni siquiera fueron al arco. Esos fallos correspondieron a Rafael Santos Borré, Lucas Martínez Quarta y Santiago Beltrán, en una noche en la que River empató 1-1 en los 90 minutos y terminó pagando su falta de eficacia.

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El error de Borré fue el momento que modificó la serie. River estaba arriba 4-3 y el delantero colombiano tenía el único punto de partido favorable para su equipo: si convertía el quinto penal, la clasificación quedaba resuelta. Su remate dio en el poste y Santa Fe siguió con vida.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - River Plate v Santa Fe - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - August 26, 2026 River Plate's Lucas Martinez Quarta argues with referee Esteban Ostojich REUTERS/Agustin Marcarian
Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - River Plate v Santa Fe - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - August 26, 2026 River Plate's Lucas Martinez Quarta argues with referee Esteban Ostojich REUTERS/Agustin Marcarian

Consumada la derrota, el Monumental respondió con una silbatina general para el plantel. El descontento de los hinchas se concentró con fuerza en Borré, a quien muchos aficionados cuestionaron también en redes sociales y llegaron a pedirle la salida del equipo:

  • “Es increible este penal porque el amague le salió bien, al punto que cuando impactó la pelota el arquero ya estaba tirado, el tipo vió todo el arco vacío y dijo “Barbaro, la ajusto excesivamente contra el palo” @lichicensurado
  • “Nunca me va a entrar en la cabeza cómo hacés patear el penal más importante al tipo que no le sale ni una bien ni desde que llegó ni en el partido” @millobaneado
  • “Bien eliminados y ojala se vaya este tipo y mq pero el arquero no tenia el pie en la linea o me parece a mi ?” @FutAR_Trader
  • “Pero que carajo haces borre la colombiana concha de tu madre, el arquero se tira regalado, resignado, de onda nomas, tiene todo el arco libre no puede ser real esto” @Maxi_Augsburger

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