Así “funaron” a Rafael Santos Borré tras desperdiciar un penalti para River Plate en el partido que perdieron contra Santa Fe: “No le sale ni una bien”

River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe tras perder 8-7 en los penales en el Monumental, una serie en la que el equipo argentino dejó pasar su clasificación varias veces y que terminó con Rafael Santos Borré como principal blanco del enojo de los hinchas por haber fallado el quinto remate que podía sellar el pase a cuartos de final.
La tanda se extendió hasta el undécimo disparo por lado y expuso un problema central del equipo local: de sus 11 ejecuciones, una fue contenida por Weimar Asprilla y otras tres ni siquiera fueron al arco. Esos fallos correspondieron a Rafael Santos Borré, Lucas Martínez Quarta y Santiago Beltrán, en una noche en la que River empató 1-1 en los 90 minutos y terminó pagando su falta de eficacia.
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El error de Borré fue el momento que modificó la serie. River estaba arriba 4-3 y el delantero colombiano tenía el único punto de partido favorable para su equipo: si convertía el quinto penal, la clasificación quedaba resuelta. Su remate dio en el poste y Santa Fe siguió con vida.
Consumada la derrota, el Monumental respondió con una silbatina general para el plantel. El descontento de los hinchas se concentró con fuerza en Borré, a quien muchos aficionados cuestionaron también en redes sociales y llegaron a pedirle la salida del equipo:
- “Es increible este penal porque el amague le salió bien, al punto que cuando impactó la pelota el arquero ya estaba tirado, el tipo vió todo el arco vacío y dijo “Barbaro, la ajusto excesivamente contra el palo” @lichicensurado
- “Nunca me va a entrar en la cabeza cómo hacés patear el penal más importante al tipo que no le sale ni una bien ni desde que llegó ni en el partido” @millobaneado
- “Bien eliminados y ojala se vaya este tipo y mq pero el arquero no tenia el pie en la linea o me parece a mi ?” @FutAR_Trader
- “Pero que carajo haces borre la colombiana concha de tu madre, el arquero se tira regalado, resignado, de onda nomas, tiene todo el arco libre no puede ser real esto” @Maxi_Augsburger
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