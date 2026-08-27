Cayó Baloto Revancha en Caldas: el ganador se llevará más de 11.000 millones

Cayó el Baloto Revancha en Caldas - crédito ONJ

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La suerte quedó del lado de un habitante del municipio de Palestina, Caldas, después de que lograra atinarle a las seis balotas que le otorgaron el premio mayor de Baloto Revancha durante el sorteo 2701 adelantado en la noche del miércoles 26 de agosto.

Según informó el Operador Nacional de Juegos, el nuevo millonario se llevará la cifra de 11.600 millones de pesos al conseguir su boleto a través de una jugada manual en la plataforma digital Baloto.com, lo que representa la primera vez que la modalidad Revancha deja un ganador en el departamento de Caldas.

La cifra ganadora corresponde a los números 02, 18, 19, 25, 26 y la súper balota 8. El ganador realizó su apuesta en línea, sumándose a los más de un millón de usuarios que ya utilizan la página oficial para participar en el sorteo.

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El sorteo no solo convirtió en millonario a un caldense, sino que benefició a 25.390 personas en todo el país. En total, se distribuyeron más de $11.696 millones en premios durante esta edición de Revancha.

Ahora, la entidad emprendió la búsqueda del gran afortunado, que deberá tener su boleto a la mano y adelantar el proceso correspondiente ante la Fiduciaria de Occidente para reclamar su premio. La empresa reitera que el proceso es sencillo pero requiere validar la identidad y cumplir las condiciones establecidas para el retiro del dinero.

Baloto Revancha y su impacto en Colombia

Entre el 25 de mayo de 2022 y el 23 de agosto de 2026, Baloto Revancha ha sumado 11.833.813 ganadores, con una entrega acumulada de más de $418.666 millones en premios. La plataforma digital ha transformado la experiencia de juego y facilitado la participación de miles de colombianos desde cualquier lugar.

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Durante ese mismo periodo, Baloto ha transferido más de $258.461 millones al sistema de salud nacional, consolidándose como una fuente de recursos significativa para el sector.

Los interesados pueden adquirir Revancha no solo en línea, sino también en más de 43 mil puntos físicos de Su Red y SuperGIROS, así como en las principales cadenas de grandes superficies. La variedad de opciones ha incrementado el acceso y la popularidad del juego a nivel nacional.

La millonada que tendrá quedarle el ganador al Estado

En Colombia, los premios de juegos de azar como Baloto Revancha están sujetos principalmente a dos retenciones: el impuesto por ganancias ocasionales y el gravamen conocido como 4x1000. Estos descuentos están previstos por la legislación tributaria nacional y afectan a todo beneficiario de premios superiores a 48 UVT (Unidades de Valor Tributario).

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El impuesto por ganancias ocasionales corresponde al 20% del valor bruto del premio. Es decir, de los 11.600 millones de pesos, la primera deducción automática será de 2.320 millones destinados a la Dian, entidad encargada de la recaudación fiscal. Este es un descuento directo y no es posible solicitar una exención ni reducción sobre este concepto.

A este impuesto se suma el 4x1000, un gravamen que recae sobre los movimientos financieros al momento de retirar o transferir el dinero desde la fiduciaria. Aunque el monto pueda parecer menor en comparación con el impuesto principal, para una suma tan alta representa un descuento adicional de aproximadamente 46 millones de pesos.

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Si bien el premio anunciado suele captar la atención por su cifra total, la realidad fiscal impone una reducción significativa del monto final. Un ganador de Baloto Revancha que reciba 11.600 millones de pesos verá que, tras los descuentos legales, la cifra neta disponible será inferior a los 9.234 millones, considerando la suma conjunta del impuesto por ganancias ocasionales y el gravamen 4x1000.

Las regulaciones colombianas buscan garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales y la transparencia en la distribución de grandes premios. La retención es automática al momento de la consignación y no requiere acción adicional por parte del beneficiario.

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