Colombia

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 27 de agosto

El dólar registró un avance respecto a la jornada anterior

Imagen ZJCMJV5ZMNA2HHZ22JEMTV5DBU
Guardar

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3.128,36 pesos colombianos, lo que representa un incremento del 1,1% en comparación con el precio de cierre anterior de 3.094,19 pesos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 2,97%, aunque su variación interanual se mantiene en una bajada del -17,78%.

El dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cinco días, reflejando un fortalecimiento en su valor. La volatilidad actual se sitúa en 12,18%, inferior a la volatilidad de referencia del 13,73%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el tipo de cambio.

PUBLICIDAD

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales. Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

PUBLICIDAD

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo. Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólar en ColombiaTipo de cambiocolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de Abelardo de la Espriella convocó a un jornada nacional de oración por víctimas del terremoto y la Asociación de Ateos recordó “el carácter laico y pluralista del Estado colombiano”

El vicepresidente convocó a una jornada de oración el viernes 28 de agosto en la plaza de Bolívar, en Bogotá, a partir de las 6:00 p. m., y provocó la reacción por parte de la Asociación de Ateos de Bogotá (AAB)

Gobierno de Abelardo de la Espriella convocó a un jornada nacional de oración por víctimas del terremoto y la Asociación de Ateos recordó “el carácter laico y pluralista del Estado colombiano”

Por manifestaciones hay problemas en la movilidad en Bogotá este jueves: hay desvíos en TransMilenio

Las protestas del jueves 27 de agosto obligaron a modificar recorridos del transporte público y a reportar congestión entre el norte y el centro, según la Secretaría de Movilidad

Por manifestaciones hay problemas en la movilidad en Bogotá este jueves: hay desvíos en TransMilenio

Iván Cepeda anunció que donará su prima especial de servicios como congresista para los damnificados del Chocó: “Entregaré esos dineros”

El senador del Pacto Histórico entregará los 18 millones de pesos recibidos por la prima especial a familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026

Iván Cepeda anunció que donará su prima especial de servicios como congresista para los damnificados del Chocó: “Entregaré esos dineros”

Prima de ‘La Coco’ habló sobre la llamada red Mariposas Amarillas, que habría participado en millonarios contratos durante el Gobierno Petro

Martha Elena Zawady Rodríguez, presentadora y productora, rechazó cualquier señalamiento que afecte su buen nombre y afirmó que su seguridad podría correr riesgo

Prima de ‘La Coco’ habló sobre la llamada red Mariposas Amarillas, que habría participado en millonarios contratos durante el Gobierno Petro

Se filtraron los 5 finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2026’: un video en redes sociales lo habría revelado

Una publicación dejó ver uno de los últimos retos de la temporada, en donde solo se ven 5 de los participantes usando la famosa filipina que distingue la última etapa del programa

Se filtraron los 5 finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2026’: un video en redes sociales lo habría revelado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Se filtraron los 5 finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2026’: un video en redes sociales lo habría revelado

Se filtraron los 5 finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2026’: un video en redes sociales lo habría revelado

Guajira encendió la polémica en ‘Top Chef VIP’ por cuestionar la nacionalidad de los jueces: “¿Solo México?”

Jhorman Toloza aclaró si pidió una evaluación psicológica de su ex, Alexa Torrex, en medio del proceso de separación: “Compórtese a la altura”

Emiro Navarro dejó sin palabras a sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ con las dificultades de su infancia: “A mí me ponían a vender bolis”

Sebastián Vega no logró terminar su plato en ‘MasterChef Celebrity’ y quedó fuera del atril: qué fue lo que le pasó

Deportes

Así fue la emocionante narración de un relator colombiano de la clasificación de Santa Fe en la Sudamericana: “Desde El Obelisco hasta el Cerro de Monserrate”

Así fue la emocionante narración de un relator colombiano de la clasificación de Santa Fe en la Sudamericana: “Desde El Obelisco hasta el Cerro de Monserrate”

Así “funaron” a Rafael Santos Borré tras desperdiciar un penalti para River Plate en el partido que perdieron contra Santa Fe: “No le sale ni una bien”

Santa Fe eliminó a River Plate de la Copa Sudamericana, y así reaccionó la prensa argentina: “Papelón”

Weibmar Asprilla, así fue el recorrido del suplente de Santa Fe que se convirtió en la gran figura del triunfo sobre River Plate en la Copa Sudamericana

Triunfo verdolaga: Atlético Nacional venció 2-1 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot