Colombia

Funcionario del Inpec habría autorizado beneficios especiales para 16 voceros de la Paz Urbana de Petro en la cárcel de Itagüí

El documento interno habría sido firmado por el coronel Rolando Ramírez fijaba horarios extendidos de reunión, visitas diferenciadas y elementos exclusivos en celdas para un grupo señalado de alto impacto

Cárcel de Itagüí
Una directiva interna del Inpec autorizó condiciones especiales para 16 voceros de la Paz Urbana recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí - crédito Colprensa
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Una directiva interna del Inpec, que estaría firmada por el coronel Rolando Ramírez autorizó condiciones especiales para 16 voceros de la Paz Urbana recluidos en la cárcel La Paz de Itagüí, entre ellos cabecillas vinculados a estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, pese a que el Gobierno había suspendido la interlocución tras el escándalo por lujos, licor y una parranda vallenata dentro del penal.

El documento, revelado por Noticias RCN, apareció 27 días después de la polémica del 8 de abril de 2026 y dos días después de un megaoperativo sorpresa realizado por la misma entidad. La directiva transitoria habría dejado por escrito un régimen diferenciado cuando el discurso oficial apuntaba a endurecer controles y retirar elementos prohibidos.

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El documento identificó entre los voceros a Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; y José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas. El propio texto señaló que los privados de la libertad vinculados al proceso estaban relacionados con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.

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