Santa Fe eliminó a River Plate de la Copa Sudamericana, y así reaccionó la prensa argentina: “Papelón”

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El 26 de agosto de 2026, Independiente Santa Fe hizo historia, y clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras eliminar a River Plate de Argentina en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

El campeón de la edición de 2015 tuvo un primer tiempo de olvido, en el cual el cuadro “Millonario” pudo convertir y llevarse la ventaja a las duchas, pero no sería hasta el minuto 52 que llegaría la primera alegría con Sebastián Driussi.

Luego, a falta de 10 minutos para que finalizara el tiempo reglamentario, el delantero Franco Fagúndez al minuto 80 empató el juego para el “León”, y llevó la definición del clasificado a los tiros del punto penal, el cual la serie tuvo 22 cobros, pero la efectividad de Weimar Asprilla (gran figura de Santa Fe) permitió al equipo capitalino jugar ante Vasco da Gama.

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Uno de los principales diarios de Argentina destacó la eliminación de River a manos de Santa Fe-crédito Clarín

En medio de la alegría albirroja para los hinchas de Santa Fe, la frustración de la eliminación se registró por parte de Maximiliano Uria de Clarín, calificándolo como un “papelón” para el cuadro “Millonario” de la siguiente forma:

“¿Y ahora quién se hace cargo de este papelón, de este semestre de espanto que va mucho más allá de la infartante definición por penales en la que River perdió 8-7 ante Santa Fe para quedar eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final tras empatar 1-1 en los 90 minutos? Es posible que Eduardo Coudet se quede sin trabajo en breve. La temprana salida en la Copa Argentina después de caer ante el débil Aldosivi pesa tanto como la peor racha de derrotas de la historia", detallaron.

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Además destacaron las dos jugadas claves en el partido que le permitieron la clasificación a Santa Fe a los cuartos de final: la mano en el área defensor Lucas Martínez Quarta para el gol de tiro penal del uruguayo Franco Fagúndez, y el tiro penal que erró Santos Borré en la serie:

“No liga River, además. Porque mereció ganar. Hasta que Lucas Martínez Quarta, al que habían silbado durante el partido, metió una mano para que Santa Fe se encontrara con un empate que no merecía. Fue sobre el final y después llegó la lotería de los penales, en la que Rafael Santos Borré tuvo la clasificación en sus pies, aunque todos en el Monumental sabían que el colombiano lo iba a fallar”, explicaron.

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Otro de los diarios más destacados de territorio argentino detalló lo ocurrido de la siguiente forma-crédito La Nación

En la crónica del partido que escribió el periodista Claudio Mauri de La Nación de Argentina, se explicó la presión que tenía el técnico Eduardo Coudet para clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana, y detallaron que al momento del gol de Sebastián Driussi invitaron a los bogotanos a buscar el empate en los últimos diez minutos del partido:

“River lo invitaba a Independiente Santa Fe a que se animara, le daba una oportunidad. El equipo de Coudet entró en esos pasajes de tontera a los que es tan afecto y lo pagó con la mano de Martínez Quarta en el penal que convirtió Fagúndez para el 1-1. Insólito, nuevamente River y su tendencia a la autodestrucción. Quedó aturdido, así llegó a los penales, impregnado de miedos que lo condujeron a otro sonoro fracaso en muy poco tiempo”, detallaron.

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En el en vivo de territorio argentino de nuestro medio, se explicó que la derrota profundiza la crisis de River-crédito Infobae

Infobae Argentina por su parte explicó que el resultado de los tiros penaltis que quedó por 8-7 a favor de Santa Fe, profundizó la crisis de resultados que hasta la noche del 26 de agosto dejó en duda la continuidad de Eduardo Coudet, y calificaron al portero Weimar Asprilla como el héroe bogotano:

“River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 8-7 en una maratónica tanda de penales ante Independiente Santa Fe en el estadio Monumental de Buenos Aires. El equipo de Eduardo Coudet se había puesto en ventaja con el gol de Sebastián Driussi a los 51 minutos del segundo tiempo, pero una mano de Lucas Martínez Quarta dentro del área le regaló al conjunto colombiano el penal que Franco Fagúndez convirtió para el 1-1 definitivo. En la definición desde los doce pasos, con 22 remates ejecutados, el arquero Weimar Asprilla fue el héroe bogotano: atajó uno y anotó el último para sentenciar la serie” dijeron.

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Y añadieron: “La eliminación profundiza la crisis del Millonario en un semestre que ya acumulaba señales de alarma. River llegó al partido con apenas una victoria en sus últimos ocho compromisos y venía de desperdiciar una ventaja de dos goles ante Vélez, que terminó empatando 2-2. El propio Coudet había advertido en la previa que el equipo no tenía margen de error, y el Monumental lo recibió con silbidos cuando su nombre apareció en las pantallas del estadio durante el anuncio de la formación”, destacaron.

El canal argentino detalló la victoria de Santa Fe-crédito ESPN Argentina

Finalmente, ESPN Argentina explicó que en la previa del juego se notaba el fracaso que avecinaba para el equipo argentino

“Fue el final esperado de una campaña que emanaba el hedor de la decepción desde el mismo comienzo. River quedó eliminado en los octavos de final de la Conmebol Sudamericana 2026 y cerró así una de sus actuaciones más deslucidas de los últimos tiempos”, explicó.

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El canal calificó la eliminación de River y clasificación de Santa Fe a los cuartos de final de la Sudamericana como una “autodestrucción”:

“River se despidió en octavos de final de la segunda copa del continente por sus propias deficiencias. El rival no hizo nada para dejarlo en el camino. Todo lo hizo el propio River. Se autodestruyó”, sentenciaron.