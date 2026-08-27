Weibmar Asprilla, así fue el recorrido del suplente de Santa Fe que se convirtió en la gran figura del triunfo sobre River Plate en la Copa Sudamericana

Weibmar Asprilla fue la gran figura de Independiente Santa Fe en la victoria desde la tanda de penaltis ante River Plate - crédito Independiente Santa Fe

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Weibmar Asprilla llevó a Santa Fe a cuartos de la Sudamericana al atajar un penal y convertir el cobro decisivo en la serie ante River Plate, una clasificación que el arquero atribuyó al trabajo colectivo del equipo y que ahora pone al club bogotano frente a Vasco da Gama en la siguiente fase.

La tanda terminó 8-7 después del 1-1 en Buenos Aires y del 0-0 en la ida en Bogotá. En los dos partidos de la llave, el arquero apenas recibió un gol. Asprilla, que ocupó el arco por la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo, fue determinante en el estadio Monumental.

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El nacido en Quibdó, Chocó, llegó en 2025 a Santa Fe proveniente de Tigres FC, equipo de la segunda división en el fútbol colombiano. En total ha disputado 21 partidos con el León, siendo titular en 17 ocasiones. La titularidad en este momento llegó después de que el portero titular sufriera una lesión muscular que lo sacó de las canchas por al menos dos meses.

Weibmar Asprilla ha jugado más de 20 partidos con Santa Fe entre 2025 y 2026 - crédito Santa Fe

De los 11 partidos en los que ha sumado minutos en el 2026, Santa Fe, en los 90 minutos solamente, perdió en dos ocasiones, empató en siete y ganó dos partidos.

Durante la definición ante River Plate desvió con las piernas el remate de Facundo González y luego convirtió su lanzamiento para sellar la clasificación. El guardameta evitó asumir el protagonismo individual después del partido: “La figura fue el equipo; debemos disfrutarlo. Este es un equipo que lucha, que ha sufrido mucho”.

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El partido de vuelta se jugó este miércoles en Buenos Aires. River Plate se puso en ventaja con un gol de Sebastián Driussi a los 51 minutos y Santa Fe empató a los 80 con un penal del uruguayo Franco Fagúndez, resultado que llevó la serie a los once metros, de acuerdo con el diario colombiano.

El arquero colombiano, de 27 años, asumió el lugar del titular lesionado y sostuvo su rendimiento durante la llave. La clasificación lo encontró como una de las piezas centrales de Santa Fe, aunque su lectura del partido volvió sobre el esfuerzo del grupo.

Weibmar Asprilla es suplente natural de Andrés Mosquera Marmolejo en Independiente Santa Fe - crédito Santa Fe

La recomendación que recibió antes de la tanda fue breve. “Estar tranquilo”, contó Asprilla sobre el consejo de Robinson Zapata, el entrenador de arqueros cardenal, citado por el medio.

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Después del encuentro, también dejó un mensaje de agradecimiento por el trabajo del cuerpo técnico. En declaraciones a DSports recogidas por distintos medios colombianos, dijo: “Eso es gracias a Dios. Me dio la palabra de que iba a estar aquí y así fue; agradecer al grupo porque sin ellos no sería posible, y es para Rufay que conoce este torneo y nos ha trabajado muy bien”.

El arquero celebró con una camiseta blanca bajo el buzo amarillo, con la palabra “fe” en la espalda, según la publicación Capsulas. Allí recibió el abrazo de sus compañeros frente a la tribuna de los hinchas cardenales.

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Weibmar Asprilla ha jugado en Independiente Medellín, Orsomarso, Real Cundinamarca y Tigres como profesional antes de llegar a Santa Fe - crédito Santa Fe

Asprilla también se refirió a Andrés Mosquera Marmolejo, ausente por problemas físicos. “Enviarle un saludo, que lo estamos esperando, no sé si siga él o yo, pero me ha enseñado mucho”, afirmó. Lo cierto es que el duelo de cuartos de final, donde el León enfrentará a Vasco da Gama de Brasil, será entre el 8 y el 10 de septiembre, la ida, y entre el 15 y el 17 de septiembre, la vuelta, por lo cual sería Weibmar el portero titular en esta llave.

En ese mismo bloque de reacciones apareció otra voz del club. El entrenador Jorge Bava Repetto recordó, citado por la publicación, que la definición tenía un peso especial por antecedentes personales y del equipo en tandas desde el punto penal: “Habíamos perdido una tanda de penales para jugar la final. El club había perdido también antes. Y a mí me ha tocado perder dos finales en tanda de penales y digo: ‘Otra más’

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