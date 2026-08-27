Colombia

Sebastián Vega no logró terminar su plato en ‘MasterChef Celebrity’ y quedó fuera del atril: qué fue lo que le pasó

El actor enfrentó el reto de cocinar inspirado en su infancia, pero la presión del tiempo le impidió finalizar su preparación y presentar su plato, lo que generó una fuerte frustración en la cocina

MasterChef Celebrity: Sebastián Vega no logra finalizar su plato y se queda sin presentarlo al jurado - crédito cortesía Canal RCN
MasterChef Celebrity: Sebastián Vega no logra finalizar su plato y se queda sin presentarlo al jurado - crédito cortesía Canal RCN
Guardar

En el más reciente episodio de MasterChef Celebrity, el actor Sebastián Vega experimentó uno de los momentos más tensos de la temporada al verse superado por el reloj y no lograr terminar su plato durante el reto del miércoles 26 de agosto.

El tiempo impidió que Vega completara y presentara su preparación, lo que generó una visible frustración en la cocina.

El reto de la noche consistió en una mini caja misteriosa que contenía un fotoscopio con una fotografía de infancia de cada participante. El objetivo era preparar, en sesenta minutos, un plato libre inspirado en los recuerdos de niñez, utilizando la despensa abierta para seleccionar los ingredientes. Los chefs anunciaron que el ganador obtendría el pin de inmunidad, asegurando su permanencia en la competencia durante un ciclo más.

PUBLICIDAD

Vega eligió preparar un carpaccio de pulpo, apostando por una presentación colorida inspirada en su niñez - crédito cortesía Canal RCN
Vega eligió preparar un carpaccio de pulpo, apostando por una presentación colorida inspirada en su niñez - crédito cortesía Canal RCN

Sebastián Vega apostó por un carpaccio de pulpo acompañado de mayonesa, poniendo énfasis en una presentación donde los colores tuvieran un papel destacado. A lo largo del reto, se mostró enfocado en plasmar una conexión emocional con su infancia, alineado con la consigna propuesta por el jurado.

El desenlace del reto marcó el episodio. Cuando la presentadora Claudia Bahamón anunció el final del tiempo, el actor no había conseguido terminar ni emplatar su creación. Las cámaras registraron a Sebastián Vega agitado y notoriamente afectado por no poder presentar su plato, situación que atrajo la atención y el apoyo de varios compañeros, quienes se acercaron para ofrecer palabras de ánimo. La frustración de Vega fue evidente durante esos minutos posteriores al reto.

PUBLICIDAD

La tensión aumentó cuando la presentadora inició la cuenta regresiva final para que los participantes dejaran de cocinar y mostraran sus platos. En ese instante, Sebastián Vega evidenció su enojo al darse cuenta de que no había logrado terminar su preparación, arrojando un trapo al suelo. “Su gran puta madre”, dijo el actor al ver que su plato quedó incompleto.

Las cámaras captaron el desconcierto y la decepción de Sebastián Vega tras no poder emplatar, mientras sus compañeros intentaban consolarlo - crédito cortesía Canal RCN
Las cámaras captaron el desconcierto y la decepción de Sebastián Vega tras no poder emplatar, mientras sus compañeros intentaban consolarlo - crédito cortesía Canal RCN

Al ver la reacción del actor, su compañero Luciano D’Alessandro se acercó y le preguntó el motivo de su reacción. “No lo logré, no alcancé a emplatar”, le confesó Vega. “Es una lástima porque el plato estaba increíble; le robé un pedazo de pulpo y estaba buenísimo”, confesó Luciano ante las cámaras del programa.

Mientras tanto, los chefs eligieron para pasar al atril las preparaciones que consideraron más llamativas. El primero en ser llamado fue Emmanuel Restrepo con “Aquí tengo tus papas”, un plato que destacó por su sabor y emplatado, aunque el jurado detectó algunos ingredientes crudos. Martica sorprendió con “Cartagena”, un postre de coco que recibió elogios por su textura, equilibrio de salsas y sabor, calificando su culí como uno de los mejores de la temporada.

Martica sorprendió al jurado con “Cartagena”, un postre de coco inspirado en sus recuerdos de infancia - crédito cortesía Canal RCN
Martica sorprendió al jurado con “Cartagena”, un postre de coco inspirado en sus recuerdos de infancia - crédito cortesía Canal RCN

“Quiero decirle que está delicioso (...) Yo no sé qué es, no sé cómo lo hizo, pero está delicioso y este es el mejor culis de toda la temporada”, le dijo Jorge Rausch a Martica. Los jurados ademas destacaron que no sabían qué tipo de postre era, por lo que los sorprendió aún más.

“Necesito que me digas qué es esto, yo nunca he comido esto. Está delicioso (...) superdivertido de comer”, añadió Nicolas de Zubiría. El último turno fue para la chef Belén, que le pidió explicar cómo había logrado la preparación. “Chef, yo soy la única de la familia que sabe hacerlo, yo lo probé en Cartagena, después cambié la receta, pero es top secret y después todo el mundo se va a enterar”, explicó la actriz.

Sebastián Villalobos presentó “Brazo de familia”, que tuvo errores técnicos en el merengue, según la evaluación de los chefs. Pau Tips se inspiró en su infancia con “Rompiendo la coraza”, postre destacado por el crocante de la galleta y la técnica empleada. Por su parte, Verónica Orozco llevó “Tres hermanas” al atril, un baklava que evocó recuerdos familiares y que fue aprobado por su sabor y la espuma aromatizada con rosas.

El jurado quedó desconcertado por la originalidad del postre de Martica, que logró destacarse entre las demás propuestas - crédito cortesía Canal RCN
El jurado quedó desconcertado por la originalidad del postre de Martica, que logró destacarse entre las demás propuestas - crédito cortesía Canal RCN

Finalmente, Martica fue seleccionada como la ganadora del pin de inmunidad, asegurando su estadía en el programa por un ciclo más. El episodio del 26 de agosto de MasterChef Celebrity dejó en evidencia la presión que enfrentan los participantes y cómo el factor tiempo puede cambiar el rumbo de la competencia.

Temas Relacionados

Sebastián VegaMasterChef CelebrityCanal RCNColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Weibmar Asprilla, así fue el recorrido d suplente de Santa Fe que se convirtió en la gran figura triunfo sobre River Plate en la Copa Sudamericana

El portero atajó dos penaltis, otros dos vio como se fueron desviados y marcó su cobro, el último, para que el León clasificara a los cuartos de final en el estadio Monumental de Buenos Aires

Weibmar Asprilla, así fue el recorrido d suplente de Santa Fe que se convirtió en la gran figura triunfo sobre River Plate en la Copa Sudamericana

Fallo obliga a Abelardo de la Espriella a pedir disculpas por acto religioso en su posesión presidencial, Jennifer Pedraza aseguró que “amenaza el carácter laico del Estado”

La senadora afirmó que el jefe de Estado Abelardo de la Espriella “violó el principio de neutralidad en materia religiosa”

Fallo obliga a Abelardo de la Espriella a pedir disculpas por acto religioso en su posesión presidencial, Jennifer Pedraza aseguró que “amenaza el carácter laico del Estado”

Emiro Navarro dejó sin palabras a sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ con las dificultades de su infancia: “A mí me ponían a vender bolis”

El influenciador cartagenero describió una infancia entre la pobreza y el rechazo, en la que su abuela fritaba empanadas para comer y él recorría el pueblo vendiendo bolis. Hoy se define como el pilar que garantiza que ninguno de los suyos vuelva a pasar por eso

Emiro Navarro dejó sin palabras a sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ con las dificultades de su infancia: “A mí me ponían a vender bolis”

Digno Palomino y el Negro Over podrían ser recluidos en buques cárceles propuestos por Abelardo de la Espriella: esto se sabe

El Ministerio de Justicia y la Armada Nacional trabajan en un plan que busca aislar en altamar a internos considerados dinamizadores de la extorsión y el crimen organizado

Digno Palomino y el Negro Over podrían ser recluidos en buques cárceles propuestos por Abelardo de la Espriella: esto se sabe

Cuerpo del colombiano Johan Sebastián Durán, asesinado en operativo del ICE en Estados Unidos, fue finalmente repatriado: asi serán sus exequias

Los padres del joven participaron el 17 de agosto en una audiencia en Estados Unidos junto a defensores de migrantes, tras rechazar la explicación oficial y reclamar una investigación transparente sobre lo ocurrido

Cuerpo del colombiano Johan Sebastián Durán, asesinado en operativo del ICE en Estados Unidos, fue finalmente repatriado: asi serán sus exequias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

Ataque con drones explosivos en Buenos Aires, Cauca, dejó a un soldado muerto y a tres más heridos

Bebé resultó herido con varios impactos de bala en Chocó y tuvo que ser trasladado en un helicóptero oficial para recibir atención

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

ENTRETENIMIENTO

Omar Courtz abrió una segunda fecha en Bogotá tras agotar en horas su show en el Movistar Arena

Omar Courtz abrió una segunda fecha en Bogotá tras agotar en horas su show en el Movistar Arena

Jessi Uribe y Paola Jara abren una segunda fecha en Bogotá tras agotar el Movistar Arena en tres horas

Maroon 5 en Colombia: este es el posible ‘setlist’ y las recomendaciones para ver a la banda norteamericana en el Coliseo Medplus

Luisa Fernanda W ya está en modo novia y viajó a Barranquilla para probarse su vestido para la boda con Pipe Bueno

Jorge Barón regañó a Kris R. por su canción ‘Gamina’: “Muchas groserías y no se le entiende nada”

Deportes

Triunfo verdolaga: Atlético Nacional venció 2-1 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot

Triunfo verdolaga: Atlético Nacional venció 2-1 al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot

Santa Fe selló el pase a cuartos de la Conmebol Sudamericana con una dramática tanda de penaltis ante River Plate

América de Cali es el nuevo líder del fútbol profesional colombiano: así quedó la tabla de posiciones

Alfredo Arias, técnico del Junior de Barranquilla, fue cuestionado sobre por qué no renunciaba a pesar de los malos resultados del equipo

Marlos Moreno recibió la oferta de Sport Recife, pero Atlético Nacional no lo dejará ir gratis