Jhorman Toloza aclaró si pidió una evaluación psicológica de su ex, Alexa Torrex, en medio del proceso de separación: “Compórtese a la altura”

Jhorman Toloza desmiente a Alexa Torrex de acusaciones de que él intervino en su programa de psicología en el divorcio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex, negó tajantemente haber ordenado que la Fiscalía enviara a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia a una evaluación psicológica en el marco del proceso legal que ambos adelantan tras su separación.

A través de sus InstaStories, el creador de contenido respondió con una publicación titulada “Presuntamente soy psicólogo”, luego de que la comediante insinuara en sus redes que él habría estado detrás de esa decisión.

“Yo no tengo facultad de enviar a alguien a hacerse un examen de ese tipo, por 2 razones”, escribió Toloza en la historia. La primera: no cuenta con las bases académicas ni titulaciones para ordenar ese tipo de estudios. La segunda: “Yo no mando en Fiscalía para que la envíen a hacerse los exámenes que le piden en esa institución”.

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Jhorman Toloza desmintió que él fuera el culpable de enviar a Alexa Torrex al psicólogo - crédito @jhormantol/IG

La insinuación de Alexa Torrex que encendió la polémica

La disputa nació de unas declaraciones que Torrex compartió con sus seguidores, en las que habló de su experiencia con la psicóloga asignada durante el proceso judicial.

La comediante fue directa al expresar su incomodidad: “No veo la necesidad de estar acá. Y ella anotando. Ejemplo: Eso significa que tienes una dependencia de tal cosa. Y yo estaba como el TikTok: ‘Mami, tú solo escribe’”.

En el mismo relato, Torrex dejó entrever que la visita al especialista no fue voluntaria. Dijo que su psicóloga le recomienda “dejarlo ir, no prestar atención” y que, ante quienes le preguntan por el conflicto con su expareja, prefiere responder con un escueto “bien, gracias”.

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La comediante aseguró que no tendría por qué atender esas solicitudes en su proceso legal y no le gusta ir - crédito @kelvinblancooficial/TikTok

“¿Saben cuántas veces he echado el mismo cuento? Un montón de veces”, afirmó. Las palabras de la cucuteña fueron leídas por sus seguidores como una alusión directa a Toloza, lo que motivó la respuesta pública del creador de contenido.

La respuesta de Toloza y su pregunta sin filtro

Toloza no solo negó su participación en la decisión, sino que lanzó una pregunta que apuntó directamente a Torrex: “¿No creen que si en un lugar sospechan de tu condición mental y te mandan a realizar ese tipo de exámenes es porque vieron algo raro en tu comportamiento?”

El creador de contenido cerró su publicación con un mensaje que mezcló consejo y advertencia: “Deje de pensar que todo lo que le pasa en su vida es por culpa de los demás, asuma su rol como mujer en la sociedad y compórtese a la altura. Estoy preparado para lo que tenga que venir”.

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Una ruptura que empezó en televisión nacional

Aura Cristina opinó sin filtros sobre algunos participantes, en particular sobre Alexa Torrex - crédito cortesía Canal RCN

La historia entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza se fracturó en público el 22 de marzo de 2026, cuando la comediante anunció el fin de su relación en plena gala de La casa de los famosos Colombia.

“En estos momentos, Colombia, termino mi relación con mi esposo, Jhorman Toloza. La termino en este momento y él es libre de hacer lo que quiera cuando quiera”, declaró Torrex frente a las cámaras, mientras se quitaba el anillo de compromiso.

El detonante fue un enfrentamiento con el participante Valentino Lázaro, quien la cuestionó por su acercamiento con Tebi Bernal dentro del reality. Torrex pidió que dejaran a Toloza al margen del juego: “A él déjenlo quieto afuera”.

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Prometido de Alexa Torrex lanzó comentario sobre las regalías que pedirá por la viralización del sencillo 'Santo cachón' - crédito @jhormantol/IG

Tras la eliminación de la comediante del programa, el conflicto se trasladó a las redes y luego a los tribunales. Torrex denunció ante la Fiscalía que encontró su apartamento con daños materiales, mensajes ofensivos escritos en las paredes y varias pertenencias desaparecidas. Toloza respondió en ese entonces que los daños “se quitan con agua y con jabón” y calificó la denuncia como “una tontería”.

El proceso legal sigue abierto. Por ahora, la guerra de declaraciones en redes es el escenario donde ambos continúan dando sus versiones.