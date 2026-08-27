Se filtraron los 5 finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2026’: un video en redes sociales lo habría revelado

Un video viral muestra a varios concursantes luciendo la filipina de chef en un escenario costero, lo que incrementa las especulaciones sobre quiénes llegarán a la última etapa del 'reality' - crédito @yispao6/ TikTok

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Un video difundido en redes sociales desató especulación entre los seguidores de MasterChef Celebrity Colombia 2026 respecto a quiénes podrían llegar a la gran final del reality culinario.

Las imágenes, que comenzaron a circular a pocas semanas del inicio de la nueva edición, muestran a cinco participantes utilizando la tradicional filipina de chef, prenda que habitualmente identifica a quienes avanzan a las etapas decisivas de la competencia.

Según los fanáticos que analizaron el video, aparecen Sebastián Villalobos, Emiro Navarro, Pautips,Julieta Piñeres y Robert Farah con el uniforme de chef, lo que para muchos constituye una pista sobre su posible presencia en la recta final del programa. Las cuentas enfocadas en el entretenimiento y grupos de seguidores se volcaron a debatir las imágenes, analizando el rendimiento de los concursantes y sus probabilidades de alcanzar el título.

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Estos serían los finalistas de 'MasterChef Celebrity Colombia' según una filtración en redes sociales - crédito cortesía Canal RCN - captura de pantalla TikTok

A pesar del revuelo generado en plataformas digitales, ni la producción de MasterChef Celebrity ni el Canal RCN han confirmado oficialmente ningún nombre entre los finalistas. La viralización del video incrementó las teorías y expectativas, aunque muchos advierten que la naturaleza anticipada de las grabaciones del programa permite que algunas situaciones se conozcan antes de la emisión oficial de los capítulos, lo que siembra dudas sobre la veracidad de las filtraciones.

En las imágenes difundidas, los posibles finalistas aparecen en un escenario distinto al set habitual de grabación. Todo indica que se trata de una playa, presumiblemente en Colombia, donde se desarrollaría una de las etapas finales del programa.

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Mientras avanza la competencia, la comunidad de seguidores se mantiene atenta a cualquier detalle que pueda sugerir el futuro del reality. Las eliminaciones de celebridades han sido tema de conversación en redes, donde los televidentes analizan las decisiones del jurado y discuten sobre los participantes que, a su criterio, tenían mayor potencial para continuar.

Aunque la filtración de los finalistas fue celebrada por algunos que vieron a sus favoritos en la final, otros televidentes aseguraron que este tipo de publicaciones “dañan la expectativa” del programa. “Para qué suben eso, se tiran todo”, “bueno, por lo menos Emiro está en la final, pero no quería enterarme así”, “Siempre se les filtra todo”, (Sic), son algunos de los comentarios que se sumaron a las publicaciones.

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Otro video difundido por la misma cuenta que filtró a los finalistas muestra a Emiro Navarro acercándose a la mesa del jurado durante el reto en la playa, acompañado por una mujer que, según los comentarios de los usuarios, sería Carolina Sabino, exparticipante de MasterChef. Esta escena sugiere que, en esa etapa del programa, los finalistas cocinarían junto a celebridades que participaron en ediciones anteriores.

No obstante, todo sigue siendo especulativo, ya que ni el canal ni la producción del programa han ofrecido declaraciones al respecto. Por ahora, la información se basa únicamente en las interpretaciones y comentarios de los usuarios en redes sociales.

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En medio de las expectativas por el desenlace, la competencia continuó su curso y la lista de participantes se redujo aún más con la salida de Iván Marín, el último eliminado de la temporada.

La eliminación del comediante se produjo tras un reto de eliminación centrado en la gastronomía regional, donde Marín optó por una cotoletta de cerdo. Según la evaluación del jurado, el grosor de la carne y fallas en la cocción resultaron determinantes para que abandonara la competencia.

De acuerdo con los jueces, uno de los principales errores fue el grosor de la carne, que afectó la cocción y la experiencia final del plato. Nicolás de Zubiría fue enfático al señalar que esta falla técnica resultó determinante para su salida. Además, los evaluadores destacaron que, aunque la milanesa estaba bien cocida, el manejo y la sazón no cumplieron con las expectativas planteadas en el reto.

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El propio Marín se mostró agradecido por su paso por el programa y expresó tranquilidad con su desempeño, mientras en redes sociales los seguidores debatieron sobre la decisión y el nivel de exigencia que caracteriza a la actual edición.