Emiro Navarro dejó sin palabras a sus compañeros de ‘MasterChef Celebrity’ con las dificultades de su infancia: “A mí me ponían a vender bolis”

De vender bolis de niño por las calles de su pueblo a ser el pilar económico de toda su familia: el creador de contenido cartagenero conmovió a sus compañeros del concurso - crédito @1lovelyy__/TikTok

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“Más nunca mi mamá va a tener que trabajar”: la promesa que Emiro Navarro cumplió desde las cocinas de MasterChef Celebrity

La imagen que Emiro Navarro no ha podido borrar de su memoria es la de su madre subiéndose a un bus para no regresar. Frente a sus compañeros de reality, el creador de contenido de origen cartagenero describió ese momento como el primer recuerdo nítido de su infancia: una mujer joven que debió salir del pueblo para trabajar como empleada del servicio en casas de familia, mientras él quedaba al cuidado de su abuela y sus tías.

El relato, arrancado por una pregunta de la presentadora Claudia Bahamón, detuvo la competencia y arrancó aplausos y lágrimas entre los participantes de la undécima temporada del concurso culinario del Canal RCN.

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Una niñez sin juguetes, con bolis y fritos

Navarro describió una infancia organizada alrededor de la subsistencia. Su abuela vendía almojábanas y fritaba empanadas; su madre, cuando estaba en el pueblo, se rebuscaba haciendo fritos para vender.

El mayor anhelo de ese niño no tenía nada de material. “Siempre crecí no anhelando un juguete, no anhelando cosas materiales, sino estar con mi mamá”, confesó.

Emiro Navarro conmovió a televidentes y compañeros de 'Masterchef Celebrity' con su historia de vida - crédito Canal RCN

“Yo crecí realmente con personas trabajadoras, viéndoles en sus ojos el sufrimiento de no tener qué darme a mí y a mis primas”, contó el influenciador ante sus compañeros. Su mayor anhelo no era un juguete ni ningún bien material: era saber dónde estaba su mamá y por qué no estaba con él.

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El joven cartagenero ganó notoriedad masiva como participante de La casa de los famosos Colombia, pero antes de la fama, la situación de carencias en su casa era evidente. “A mí me ponían a vender bolis, entonces yo desde muy niño iba con mi cabita junto con mi prima vendiendo bolis por el pueblo. Ahí nosotros trabajábamos, era para sobrevivir”, relató el cartagenero ante sus compañeros.

El bullying que moldeó su identidad

Al dolor de la ausencia materna se sumó otro peso: el rechazo de su entorno por su manera de caminar, de hablar y de colocar las manos. Desde muy niño recibió golpes y burlas por eso.

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“Era algo que yo no controlo, yo simplemente era yo y ya”, dijo ante sus compañeros. Esa misma autenticidad, que en la infancia le costó sufrimiento, es hoy la base de su carrera en redes sociales y el argumento con el que cerró su relato en el programa: “El ser yo mismo es lo que me tiene aquí hoy”.

El pilar que prometió no volver atrás

El influenciador sorprendió al decir que trabaja a diario para evitar que su familia vuelva a vender en la calle - crédito Canal RCN Cortesía

El cierre de su relato en MasterChef Celebrity concentró la esencia de su trayectoria. Navarro declaró ante sus compañeros que hoy es el sostén económico de toda su familia y que ninguno de los suyos volverá a pasar por lo que vivieron.

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“Más nunca ni mi abuela ni mi abuelo va a vender más almojábana, ni mi abuela va a fritar más empanadas, ni mi mamá va a tener que trabajar más, porque aquí estoy yo ahora”, cerró el creador de contenido, mientras el estudio del concurso culinario respondía con una ovación.

Su paso por MasterChef: entre polémicas y camaradería

Dentro del programa, Navarro ha protagonizado varios momentos que circularon ampliamente. En julio, durante una celebración efusiva, su brazo golpeó accidentalmente el rostro de Claudia Bahamón, un episodio que generó debate en redes antes de que la producción emitiera el capítulo completo.

Días después, un adelanto mostró a su compañera Pautips pidiéndole silencio durante un reto de eliminación. La creadora de contenido salió a explicar que el incidente había ocurrido cuatro meses antes de salir al aire y que el agotamiento de grabar dos capítulos seguidos influyó en su reacción.

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El deportista se emocionó tanto, que no quería que el influenciador cometiera un error con su plato - crédito @robertfarah/IG

“Lo mandé a callar no de la mejor manera, lo acepto”, reconoció, y aclaró que entre ambos no existe conflicto fuera de cámaras. El propio Navarro intervino en redes para confirmar que la relación con su compañera sigue siendo de amistad.

Más reciente fue el episodio con el extenista Robert Farah, quien gritó “animal” desde el balcón de observación para evitar que Navarro cometiera un error con su plato en un reto de pizzas. La palabra generó comentarios, pero Farah la aclaró de inmediato: “Me refería a un animal tierno, un panda juguetón, eso es lo que es Emiro”. El propio aludido respondió con humor en redes: “Yo sé qué animal soy para ti, guau guau guauuuu”.

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