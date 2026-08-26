Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali.
El partido se jugará el 26 de agosto de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El partido comienza a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver por Win Más Fútbol.
En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias del juego en la previa y durante los 90 minutos que se disputarán en Medellín.
Estos son los convocados de Atlético Nacional para el juego ante Cali
Arqueros
- 34. Franco Armani
- 25. Luis Marquínez
Defensores
- 3. Néider Parra
- 4. César Haydar
- 16. William Tesillo
- 6. Andrés Felipe Román
- 33. Samuel Velásquez
- 20. Milton Casco
Volantes
- 21. Jorman Campuzano
- 80. Juan Manuel Zapata
- 26. Felipe Marín
- 8. Matheus Uribe
- 10. Edwin Cardona
- 19. Rengifo
Delanteros
- 17. Cristian Arango
- 24. Juan José Rosa
- 7. Marlos Moreno
- 29. Andrés Sarmiento
- 99. Ian Poveda
- 9. Alfredo Morelos
El 22 de agosto de 2026, Millonarios visitó a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín, y empató a un gol gracias a la anotación de Leonardo Castro y el autogol del volante chileno Rodrigo Ureña.
Atlético Nacional y Once Caldas unieron fuerzas por las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, de magnitud 7,4, el cual dejó a más de 300 personas muertas y una cifra superior a las 50.000 familias damnificadas en el Pacífico y el Eje Cafetero.
En la zona mixta del estadio de Bogotá, Jorman Campuzano pidió disculpas públicas tras el triunfo 2-1 de Atlético Nacional sobre Fortaleza FC. El mediocampista se dirigió especialmente a Carlos Antonio Vélez, luego de protagonizar una polémica por una respuesta ofensiva a críticas vertidas por el periodista sobre la edad del plantel.
El “Rey de Copas” recibe al cuadro “Azúcar”
El 23 de agosto de 2026, Atlético Nacional derrotó por 2-1 a a Fortaleza en el estadio El Campín de Bogotá.
El gol inicial del juego llegó por medio de Andrés Copete al minuto 43 para el cuadro bogotano, pero para la segunda mitad, Alfredo Morelos al 77 y Edwin Cardona de tiro penal al 89, le dieron la victoria al cuadro antioqueño.
Por su parte, Deportivo Cali empató en un partidazo ante Inter de Bogotá a dos goles. José Caldera al minuto 11 y Nicolás Benedetti al 35 le dieron la victoria parcial a los dirigidos por Rafael Dudamel, pero el paraguayo Diego Duarte al 43 y Facundo Boné al 62, empataron el partido para el cuadro bogotano.