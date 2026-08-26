Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

Nacional quiere seguir sumando-crédito Jorge Orozco-Colprensa/El País

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali.

El partido se jugará el 26 de agosto de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El partido comienza a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver por Win Más Fútbol.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias del juego en la previa y durante los 90 minutos que se disputarán en Medellín.