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Atlético Nacional vs. Deportivo Cali EN VIVO Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico de verdes en el Atanasio Girardot

El cuadro “Azucarero” visitará al “Verdolaga” en uno de los partidos más destacados de la fecha

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-crédito Jorge Orozco-Colprensa/El País
Nacional quiere seguir sumando-crédito Jorge Orozco-Colprensa/El País

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali.

El partido se jugará el 26 de agosto de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El partido comienza a las 8:30 p. m. (hora de Colombia) y se podrá ver por Win Más Fútbol.

En Infobae Colombia podrá seguir todas las incidencias del juego en la previa y durante los 90 minutos que se disputarán en Medellín.

13:20 hsHoy

Estos son los convocados de Atlético Nacional para el juego ante Cali

Este es el grupo de jugadores que tendrá Lucas González para el juego en Medellín ante el "Azucarero"-crédito Jefatura de Prensa Atlético Nacional
Este es el grupo de jugadores que tendrá Lucas González para el juego en Medellín ante el "Azucarero"-crédito Jefatura de Prensa Atlético Nacional

Arqueros

  • 34. Franco Armani
  • 25. Luis Marquínez

Defensores

  • 3. Néider Parra
  • 4. César Haydar
  • 16. William Tesillo
  • 6. Andrés Felipe Román
  • 33. Samuel Velásquez
  • 20. Milton Casco

Volantes

  • 21. Jorman Campuzano
  • 80. Juan Manuel Zapata
  • 26. Felipe Marín
  • 8. Matheus Uribe
  • 10. Edwin Cardona
  • 19. Rengifo

Delanteros

  • 17. Cristian Arango
  • 24. Juan José Rosa
  • 7. Marlos Moreno
  • 29. Andrés Sarmiento
  • 99. Ian Poveda
  • 9. Alfredo Morelos
13:09 hsHoy

Acusan a periodista de xenofobia en la Liga BetPlay: “Si nació en Medellín, mijito, venga, demuéstrelo”

En medio de lo que fue la previa del partido entre Águilas Doradas y Millonarios, varios hinchas que viajaron a territorio antioqueño denunciaron actos de discriminación

Así fue el momento cuando la cuenta partidaria del cuadro azul denunció lo ocurrido-crédito @MundoMillos/X

El 22 de agosto de 2026, Millonarios visitó a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario de Medellín, y empató a un gol gracias a la anotación de Leonardo Castro y el autogol del volante chileno Rodrigo Ureña.

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12:53 hsHoy

Terremoto en Colombia: Atlético Nacional logró una generosa recaudación para los damnificados en un partido ante Once Caldas

El encuentro amistoso en Medellín también dejó una cifra enorme de dinero en taquilla, la cual será donada para las familias afectadas por el sismo en el suroccidente del país

Atlético Nacional y Once Caldas empataron 2-2 en el estadio Atanasio Girardot, en duelo amistoso por las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Atlético Nacional
Atlético Nacional y Once Caldas empataron 2-2 en el estadio Atanasio Girardot, en duelo amistoso por las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional y Once Caldas unieron fuerzas por las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, de magnitud 7,4, el cual dejó a más de 300 personas muertas y una cifra superior a las 50.000 familias damnificadas en el Pacífico y el Eje Cafetero.

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12:11 hsHoy

El jugador de Atlético Nacional Jorman Campuzano le pidió disculpas a Carlos Antonio Vélez por insultarlo en redes sociales: “No soy de esa clase de personas”

El volante aseguró que no es ese tipo de persona y ofreció excusas al comunicador por la discusión que terminó en un cruce de comunicados entre el club y Vélez

Jorman Campuzano es uno de los referentes de Atlético Nacional y titular indiscutible - crédito Atlético Nacional
Jorman Campuzano es uno de los referentes de Atlético Nacional y titular indiscutible - crédito Atlético Nacional

En la zona mixta del estadio de Bogotá, Jorman Campuzano pidió disculpas públicas tras el triunfo 2-1 de Atlético Nacional sobre Fortaleza FC. El mediocampista se dirigió especialmente a Carlos Antonio Vélez, luego de protagonizar una polémica por una respuesta ofensiva a críticas vertidas por el periodista sobre la edad del plantel.

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12:07 hsHoy

El “Rey de Copas” recibe al cuadro “Azúcar”

-crédito Jorge Orozco-Colprensa/El País
Milton Casco es una de las fichas claves en defensa-crédito Jorge Orozco-Colprensa/El País

El 23 de agosto de 2026, Atlético Nacional derrotó por 2-1 a a Fortaleza en el estadio El Campín de Bogotá.

El gol inicial del juego llegó por medio de Andrés Copete al minuto 43 para el cuadro bogotano, pero para la segunda mitad, Alfredo Morelos al 77 y Edwin Cardona de tiro penal al 89, le dieron la victoria al cuadro antioqueño.

Por su parte, Deportivo Cali empató en un partidazo ante Inter de Bogotá a dos goles. José Caldera al minuto 11 y Nicolás Benedetti al 35 le dieron la victoria parcial a los dirigidos por Rafael Dudamel, pero el paraguayo Diego Duarte al 43 y Facundo Boné al 62, empataron el partido para el cuadro bogotano.

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