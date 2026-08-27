La millonada que ganó Independiente Santa Fe por eliminar a River Plate en el Monumental y clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana

El duelo de campeones de la Copa Sudamericana fue para Independiente Santa Fe - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

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Independiente Santa Fe aseguró USD 700.000 por su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, una recompensa que llegó después de eliminar a River Plate por 8-7 en los penaltis en el estadio Más Monumental y que elevó sus ingresos acumulados en torneos Conmebol de esta temporada a USD 5,48 millones.

La cifra total surge de la suma de sus premios en la Copa Libertadores y en la Sudamericana. El club bogotano recibió USD 3 millones por disputar la fase de grupos de la Libertadores y otros USD 680.000 por sus dos victorias en esa instancia, con un pago de USD 340.000 por cada triunfo.

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A ese monto se añadieron USD 500.000 por disputar el playoff de la Sudamericana, USD 600.000 por avanzar a los octavos de final y los USD 700.000 obtenidos ahora por instalarse entre los ocho mejores del torneo continental. Ese recorrido dejó el acumulado en USD 5,48 millones (17.100 millones de pesos colombianos) durante 2026.

La clasificación se definió después de una serie igualada 1-1. Santa Fe había empatado 0-0 en la ida en El Campín y volvió a igualar 1-1 en Buenos Aires antes de imponerse en una tanda de 22 cobros. River Plate se puso en ventaja a los 52 minutos con Sebastián Driussi. Santa Fe empató a los 81 con un penalti convertido por el uruguayo Franco Fagúndez y llevó la definición a los doce pasos.

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Soccer Football - Copa Sudamericana - Round of 16 - Second Leg - River Plate v Santa Fe - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - August 26, 2026 Santa Fe's goalkeeper Weimar Asprilla celebrates after making a save on a penalty during a penalty shootout REUTERS/Agustin Marcarian

El portero Weibmar Aspilla fue decisivo en la tanda: atajó un penalti y luego convirtió el cobro definitivo que selló el paso del equipo cardenal a cuartos de final. El marcador de la serie desde el punto penalti fue 8-7.

Santa Fe enfrentará ahora a Vasco da Gama en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Según la publicación, el partido de ida se jugará en El Campín entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que la vuelta será en Río de Janeiro entre el 15 y el 17 del mismo mes.

Si el equipo dirigido por Pablo Repetto supera esa llave y avanza a las semifinales, asegurará un premio adicional de USD 800.000. Ese posible ingreso se sumaría al dinero ya obtenido por su participación internacional entre Libertadores y Sudamericana.

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