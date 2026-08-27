Colombia

Creadora de contenido paisa se fue en contra de las personas que usan péptidos para bajar de peso: “Absoluta decadencia”

Amelia Vélez cuestionó la obsesión por alcanzar cuerpos extremadamente delgados y pidió a sus seguidores reflexionar sobre las consecuencias de llevar al límite los métodos para conseguirlo

Amelia Vélez enciende el debate al criticar la delgadez extrema y los “péptidos” para bajar de peso - crédito @ameliavelez_/tiktok

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La búsqueda de métodos rápidos para bajar de peso se ha convertido en un tema recurrente en redes sociales, donde diferentes productos y sustancias son promocionados como alternativas para modificar la apariencia física en poco tiempo.

En medio de esta tendencia, la creadora de contenido paisa Amelia Vélez publicó un video en el que expresó su preocupación por las personas que, según ella, están llevando demasiado lejos su intención de adelgazar.

Con un tono directo y utilizando el lenguaje que suele caracterizar sus publicaciones, Vélez cuestionó que algunas personas busquen cuerpos extremadamente delgados y relacionó esta tendencia con los productos que se promocionan para conseguir una pérdida acelerada de peso.

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La influencer hizo énfasis en señales físicas que, desde su perspectiva, deberían generar preocupación y no ser vistas como un objetivo estético.

La influencer Amelia Vélez cuestiona la delgadez extrema y el uso de productos para adelgazar - crédito @ameliavelez_/IG
La influencer Amelia Vélez cuestiona la delgadez extrema y el uso de productos para adelgazar - crédito @ameliavelez_/IG

Dejemos los péptidos, marica, ustedes no están en los huesos, están en los átomos. ¿Qué es eso? Digamos que está bien que quieras ser flaca, mi amor, pero de verdad que no es necesario. O sea, te estás pareciendo a los dibujos de María Palito que hacías en puta primaria", empezó diciendo la influenciadora.

Seguido a esto, lanzó, con palabras contundentes y groserías, la preocupación que para ella debería generar algunos aspectos.

“No, te proyectaste demasiado. O sea, te dejaste llevar de la manifestación, mi reina. No, cuídate. Dejar de menstruar, verte las fibras de los músculos no es normal. Pesar treinta kilos, si no eres un puto niño de seis años, no es normal. Aterriza, despierta”, expresó Vélez.

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La creadora continuó su mensaje cuestionando la influencia que pueden tener las tendencias de belleza y las estrategias de mercadeo en las decisiones relacionadas con el cuerpo y en su publicación aprovechó para hacer un llamado a no asumir que un determinado producto es necesario simplemente porque se ha vuelto popular entre influencers o usuarios de redes sociales.

De Amelia Vélez a Mar Aldana: dos voces frenan la moda de las inyecciones para cambiar el cuerpo - crédito @ameliavelez_/IG
De Amelia Vélez a Mar Aldana: dos voces frenan la moda de las inyecciones para cambiar el cuerpo - crédito @ameliavelez_/IG

Deja de permitir que las grandes empresas y las maricadas te laven el cerebro. Deja de ser pendeja, idiota, ridícula, patética. Tras de todo bruta. Es que, ay, no, de verdad que vamos de mal en peor. Una sociedad en absoluta decadencia”, puntualizó la joven.

Las declaraciones generaron conversación alrededor del uso de sustancias para modificar el peso corporal, los cambios que se han visto en algunas celebridades, mujeres que quieren lucir muy delgadas sin mayor esfuerzo, los nuevos estándares de belleza y también en la venta de productos con sustancias sin controles.

“Total, bajar 14 kilos al mes NO ES NORMALLLLLLL”, “Amo a la gente que no es ignorante”, “Dios te usó como instrumento para semejante verdad”, “¿Pero dónde los compran? Parece que los venden como dulces", “Por fin alguien lo dice”, “¿Qué? ¿Los péptidos no eran para el skincare? ¿Cómo así que para bajar de peso?“, ”La gente está muy enferma", dicen algunas de las reacciones.

Médica colombiana también alertó sobre los llamados “péptidos milagrosos”

A raíz de esta conversación, volvió a llamar la atención el video que publicó la médica colombiana Mar Aldana en sus redes sociales cuestionando la manera en que algunos productos son comercializados bajo la denominación de péptidos.

Las redes sociales impulsan la venta de sustancias estéticas sin controles sobre su origen, advierte una especialista - crédito @maraldana_23/tiktok

Su principal advertencia estuvo relacionada con la procedencia de las sustancias que algunas personas adquieren a través de redes sociales, páginas de internet o incluso servicios de mensajería. Según explicó, que un producto sea presentado como un péptido no significa automáticamente que sea seguro o que tenga una indicación médica.

De los mismos creadores de los biopolímeros llega la reta y los péptidos milagrosos. Sí, esos que prometen quemar grasa, aumentar músculo y rejuvenecerte, pero que muchas veces ni siquiera cuentan con registro sanitario ni mucho menos respaldo científico”, dijo Aldana.

La doctora explicó que existen diferencias importantes entre los péptidos que tienen usos médicos específicos y aquellos productos que se promocionan con promesas generales de pérdida de grasa, aumento de masa muscular o rejuvenecimiento. Por eso, insistió en que el nombre con el que se comercializa una sustancia no constituye una garantía de seguridad.

A diferencia de los biopolímeros, que en muchos casos fueron aplicados bajo engaños o información incompleta, aquí las personas están decidiendo inyectarse sustancias que no sabemos realmente qué contienen, quién las fabricó o si cumplen estándares de calidad”, aseguró.

La médica Mar Aldana alerta por los riesgos de los llamados péptidos milagrosos - crédito @maraldana23/IG
La médica Mar Aldana alerta por péptidos vendidos online - crédito @maraldana23/IG

Aldana señaló que antes de utilizar cualquier sustancia es necesario conocer qué contiene, para qué está indicada y cuál es la evidencia disponible sobre sus efectos. También llamó la atención sobre la importancia de verificar si cuenta con las autorizaciones correspondientes para el uso que se pretende darle.

No porque diga péptido significa que sea seguro. Un péptido es simplemente una molécula. Lo importante es cuál es, para qué sirve, qué evidencia tiene y si está aprobada para su uso”, enfatizó la profesional.

Aldana explicó que el riesgo no se limita al supuesto principio activo del producto. También existen factores relacionados con su fabricación, esterilización, dosificación y correspondencia entre el contenido y la información que aparece en la etiqueta.

“Muchos productos que se promocionan en redes sociales no cuentan con aprobación ni sanitaria ni estudios científicos que respalden esas promesas milagrosas. Cuando te inyectas un producto de origen desconocido, no solo estás asumiendo el riesgo del principio activo, sino también del proceso del fabricante, la esterilización, la dosis y hasta el contenido que corresponda a lo que dice la etiqueta”.

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