Colombia

Guajira encendió la polémica en ‘Top Chef VIP’ por cuestionar la nacionalidad de los jueces: “¿Solo México?”

La colombiana Kelly Ríos cuestionó en cámara la nacionalidad de los chefs invitados a calificar los platos de la temporada. La conductora Carmen Villalobos reconoció la frustración, pero defendió el formato del programa

La colombiana Kelly Ríos cuestionó en cámara la nacionalidad de los chefs invitados a calificar los platos de la temporada - crédito @topchefviptlmd/IG

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Kelly Ríos, conocida como Guajira, es una abogada, atleta e influencer colombiana de 32 años, nacida en Dibulla, un municipio del departamento de La Guajira, ubicado entre Riohacha y Santa Marta.

La exparticipante del Desafío fue convocada para la nueva temporada –que se emite actualmente en Telemundo– como participante de la cocina de Top Chef VIP.

Antes del estreno del reality de cocina, Ríos fue clara sobre su posición frente a la cocina: nunca ha tomado clases formales, pero la ve como un acto de afecto.

“Me encanta cocinar. De hecho, es una de las maneras más bonitas que tengo de darle amor a las personas que quiero”, dijo en una entrevista con la cadena televisiva de habla hispana en Estados Unidos, y añadió: “Aquí hay una fusión de amor, de que, aunque nunca he tomado clases de cocina, quiero tomar el riesgo, pero también de competencia y de personalidad, que me tienen que conocer”.

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Giajira fue convocada para la nueva temporada de 'Top Chef VIP' - crédito @topchefviptlmd/IG

Durante las primeras semanas de competencia, su nombre apareció en una dinámica en la que varios participantes —entre ellos Ríos, Nievelis González, Miguel Arce, Nailea Norvind y Sheynnis Palacios— quedaron expuestos tras una prueba de robo de ingredientes.

La polémica con los jurados

La incomodidad con la selección de los chefs invitados a calificar los platos llegó a su punto más visible cuando Ríos alzó la voz directamente ante las cámaras.

“¿De pronto va a venir un chef o colombiano o español o puertorriqueño con jueces también de nuestros países, a ver si de pronto también explotamos algo?”, preguntó la colombiana. Y remató: “¿O solo México?”.

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La conductora Carmen Villalobos respondió al reclamo con cautela. “Yo entiendo un poco la frustración de pronto que están sintiendo y el sentir que es como que es México”, admitió, antes de aclarar que la competencia contempla distintos tipos de cocina a lo largo de los retos.

Mientras la presentadora trataba de aliviar los ánimos entre los participantes, los jueces dejaban ver su incomodidad frente a las palabras de Ríos en su rostro, con gestos de desconcierto por lo expresado.

Guajira fue una de las finalistas del 'Desafío The Box' en 2023 - crédito @kellyrios27/Instagram
La colombiana ha sido una de las participantes más polémicas de la competencia de cocina - crédito @kellyrios27/Instagram

La tensión no quedó ahí. Otra participante —cuya identidad no se precisa en el material disponible— fue más directa: “No puede ser que la mayoría de nosotros nunca gane nada. Bueno, pues ya mandarnos a nuestra casa y ya está, nos vamos del programa, no pasa nada”.

El malestar de Ríos no es un caso aislado dentro de la temporada. El actor Roberto Romano ya había cuestionado públicamente las decisiones del jurado tras una prueba de inmunidad que ganó Lupillo Rivera.

Y es que la colombiana ha estado en la mira de los otros competidores, pues diversas publicaciones en redes sociales muestran cómo Guajira ha criticado el comportamiento de sus compañeros ante sus logros dentro del programa e incluso, la han llamado “hipócrita” luego de que hiciera un brindis festejando que “todavía se llevaban bien”.

Los internautas han reaccionado a la publicación, con mensajes como: “Kelly no me cae bien, pero en esta oportunidad debemos darle la razón a ella”; “Nosotros lo pensamos, pero tú lo dijiste querida Kelly, qué pereza el favoritismo”; “El programa solo lo ven en México o qué, porque ella tiene toda la razón”, entre otros.

La publicación de Carmen Villalobos por ‘Top Chef VIP 5’ desata críticas tras el sismo en Colombia - crédito @cvillaloboss/IG
La publicación de Carmen Villalobos por ‘Top Chef VIP 5’ desata críticas tras el sismo en Colombia - crédito @cvillaloboss/IG

Hasta el momento, la deportista colombiana no se ha pronunciado al respecto de esta actitud que tomó en la competencia, teniendo en cuenta que ha recibido el respaldo de sus seguidores como de sus compañeros que no estuvieron de acuerdo con la manera en la que han venido siendo juzgados.

Asimismo, la producción no ha dicho nada si esto tendría consecuencias para la participante dle programa de cocina en medio de la polémica que ha generado en redes.

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