Colombia

Iván Cepeda anunció que donará su prima especial de servicios como congresista para los damnificados del Chocó: “Entregaré esos dineros”

El senador del Pacto Histórico entregará los 18 millones de pesos recibidos por la prima especial a familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026

Iván Cepeda en la réplica del Pacto Histórico
Iván Cepeda entrega prima especial a afectados por desastres y reabre el debate sobre privilegios en el Congreso - crédito suministrada a Infobae Colombia
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La reciente consignación de la prima especial de servicios a los congresistas, por un valor de 18 millones de pesos, volvió a generar debate en el escenario político colombiano.

El senador Iván Cepeda, integrante del Pacto Histórico, utilizó su cuenta en la red social X para compartir su postura y anunciar el destino que dará a dichos recursos.

Cepeda explicó que la suma recibida corresponde a un pago autorizado luego de que el Consejo de Estado reactivara temporalmente la prima, pese a que un decreto del expresidente Gustavo Petro había eliminado ese beneficio.

Según el legislador, la restitución del ingreso responde a una medida cautelar implementada por la alta corte, mientras se resuelve de manera definitiva el futuro jurídico de esta asignación especial.

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“La prima de servicios debe ser eliminada y los dineros que actualmente se invierten en ella deben ir a las personas y comunidades damnificadas por los desastres naturales que actualmente sufre el país”, expresó el congresista en un mensaje breve, reiterando de forma enfática una posición que ha sostenido en debates anteriores.

Iván Cepeda dona su prima de servicios a damnificados del Chocó y pide eliminar el beneficio - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda dona su prima de servicios a damnificados del Chocó y pide eliminar el beneficio - crédito @IvanCepedaCast/X

En ese sentido, Cepeda aseguró que su compromiso es entregar la totalidad de la prima a los damnificados en el departamento de Chocó, una de las regiones más afectadas por emergencias recientes.

“Como lo había anunciado, entregaré esos dineros a las y los damnificados en el departamento del Chocó”, puntualizó el senador.

El anuncio se produce en medio de un contexto nacional marcado por múltiples emergencias derivadas de fenómenos naturales, que han dejado a miles de familias en situación de vulnerabilidad como fue el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.

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La decisión de Iván Cepeda se suma a las voces que exigen una revisión de los beneficios salariales en el Congreso y promueven que estos fondos se destinen a apoyar a quienes enfrentan situaciones críticas por desastres.

crédito Catalina Olaya / Colprensa
Iván Cepeda reitera rechazo a la prima especial y transfiere recursos a víctimas de emergencias en Chocó - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Propusieron que congresistas donen su prima de servicios para ayudar a damnificados del terremoto en Colombia

Ocho días después del terremoto que impactó a Colombia el 10 de agosto de 2026, los daños materiales y humanos continúan saliendo a la luz, mientras crecen las iniciativas para atender la emergencia.

Aunque el Gobierno nacional, encabezado por Abelardo de la Espriella, ha anunciado planes para la reconstrucción y el sector privado ha canalizado millonarias donaciones, desde el Congreso de la República surgió una propuesta destinada a fortalecer la ayuda para los damnificados.

El representante a la Cámara Daniel Bernal planteó que, si bien la función principal de los legisladores es crear leyes, la respuesta normativa ante tragedias puede tardar y no cubrir las necesidades inmediatas de la población.

“Los congresistas no podemos limitarnos a enviar mensajes de condolencia”, señaló Bernal, quien llamó a sus colegas y a los altos funcionarios de todas las ramas del poder a realizar un aporte económico concreto.

Bernal recordó que el Legislativo está conformado por 286 congresistas, que reciben una prima de servicios anual, la cual para 2026 equivale a 16.914.540 pesos por persona.

Con la reforma laboral en camino hacia el Senado, los defensores de los derechos laborales en el campo, como Mafe Carrascal, esperan que se reabran los debates sobre los artículos eliminados en la Cámara - crédito @MafeCarrascal/X
Congreso analiza iniciativa para entregar más de 4.800 millones de pesos a víctimas del terremoto - crédito @MafeCarrascal/X

“Si los 286 congresistas donamos la prima de servicio para las familias damnificadas por este terremoto, alcanzaríamos a recoger unos 4.837 millones de pesos”, explicó el representante. Propuso que entidades como la Cruz Roja o el Minuto de Dios administren esos recursos, con el fin de asegurar transparencia y eficacia en la entrega de la ayuda.

La idea será presentada en las plenarias de Cámara y Senado para determinar si cuenta con el respaldo necesario. De aprobarse, la donación se realizaría por una única vez y estaría destinada a cubrir parte de las necesidades urgentes de quienes resultaron afectados por el sismo.

Mientras se define el futuro de la iniciativa, algunos legisladores ya han liderado campañas humanitarias y han participado en la entrega de asistencia en las regiones más golpeadas.

Por último, el presidente De la Espriella detalló la magnitud de la emergencia: 450 municipios en 15 departamentos sufrieron algún tipo de afectación, lo que representa cerca de un tercio del territorio colombiano.

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