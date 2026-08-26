Colombia

Embajador de Colombia en Venezuela recibió el permiso del Gobierno de Delcy Rodríguez: de quién se trata

La decisión despeja el paso formal para que Jorge Jaller asuma funciones y empiece a manejar la relación diplomática entre las dos naciones

Embajador de Colombia en Venezuela tiene el permiso del Gobierno de Delcy Rodríguez para ingresar al vecino pais - crédito @FNDCol/X
Embajador de Colombia en Venezuela tiene el permiso del Gobierno de Delcy Rodríguez para ingresar al vecino pais - crédito @FNDCol/X
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El designado embajador de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, recibió el beneplácito de Caracas y quedó habilitado para instalarse en la capital del vecino pais.

El Gobierno venezolano comunicó su aceptación en un documento de la Oficina de Protocolo del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela. El oficio fue firmado en Caracas este miércoles 26 de agosto de 2026.

El documento señala que la administración, liderada por Delcy Rodríguez, ve con buenos ojos la designación del diplomático como nuevo embajador en ese país.

“El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de la República Bolivariana de Venezuela, Oficina de Protocolo, Ceremonial Diplomático y de Estado, saluda atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, en ocasión de informarle que el Gobierno Nacional recibe y acepta la decisión de su ilustre Gobierno, de designar al Señor Jorge Jaller Jaramillo, como nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Colombia, ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, puntualiza el documento publicado por Semana.

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La decisión despeja el paso formal para que Jorge Jaller asuma funciones y empiece a manejar la relación diplomática entre las dos naciones - crédito @P_de_Polombia/X
La decisión despeja el paso formal para que Jorge Jaller asuma funciones y empiece a manejar la relación diplomática entre las dos naciones - crédito @P_de_Polombia/X

Y agregó: “El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de la República Bolivariana de Venezuela, Oficina de Protocolo, Ceremonial Diplomático y de Estado, hace propicia la ocasión para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, las seguridades de su alta estima y distinguida consideración”.

La decisión despeja el paso formal para que Jaller asuma funciones y empiece a manejar la relación diplomática entre las dos naciones. El nombramiento llega cuando el sector productivo colombiano sigue de cerca la reapertura de ese mercado y las posibilidades de ampliar los intercambios binacionales.

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El comercio bilateral cayó de US7.000 millones a US222 millones antes de iniciar su recuperación

Dibujo de dos manos estrechando, banderas de Colombia y Venezuela, los logotipos de Swift y de banca, iconos de mapas mundiales y dinero.
El comercio bilateral cayó de US7.000 millones a US222 millones antes de iniciar su recuperación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Jaller, abogado, magíster en Administración de Empresas y especialista tuvo su primer acto público como diplomático designado en medio del Congreso Empresarial Colombiano de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), realizado en Cartagena, Bolívar.

En el espacio, expuso un panorama del vínculo comercial entre los dos países. Así mismo, presentó opciones para retomar las operaciones comerciales con Venezuela.

La exposición de Jaller se apoyó en una secuencia de cifras que resume la magnitud del desafío: el comercio bilateral superó los US7.000.000.000 en 2008, cayó hasta los US222.000.000 en 2020 y ahora transita una recuperación gradual. Los gremios calculan que ese intercambio podría llegar a US1.600.000.000 al cierre de 2026.

La ruta diplomática de Colombia con Venezuela

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Omar Bula explicó la ruta diplomática de Colombia con Venezuela - crédito @jhonlintonr_/IG

El canciller Omar Bula afirmó en entrevista con El Espectador que Colombia tiene una oportunidad para construir un vínculo distinto con Caracas. “Colombia tiene una oportunidad única de armar una relación con Venezuela más moderna, abierta, democrática. Una oportunidad que hay que aprovechar”, señaló.

El alto funcionario añadió que ese proceso no dependerá solo de Bogotá. Según explicó, “Venezuela tiene su propio ritmo”, y por eso consideró que Colombia debe moverse de forma acompasada con las tres etapas que, a su juicio, ha fijado Estados Unidos: recuperación, estabilización y transición.

Esa lectura también atraviesa su visión sobre el relevo de poder en el país vecino. En sus palabras, no es posible precipitar una elección con nombres como María Corina Machado o Edmundo González mientras figuras del chavismo como Diosdado Cabello sigan conservando poder, porque ese escenario, dijo, responde a un proceso incubado durante más de 20 años.

A la par, Bula sostuvo que la captura de Nicolás Maduro también modifica el marco en el que Bogotá deberá manejar su relación con Caracas.

“Estados Unidos tiene su ritmo y yo creo que debemos seguir ese ritmo de las tres etapas de manera muy cercana y apuntando siempre a una super relación colombo-venezolana para explotarla en lo que de verdad corresponde”, concluyó el diplomático.

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