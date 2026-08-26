Natalia París fue vista comprando en un D1 y las redes se encendieron: “La calle está muy dura”

El video de Natalia París mercando en un supermercado D1 de Bogotá desató un acalorado debate en redes sociales, donde usuarios aprovecharon la escena para discutir los prejuicios de clase y cuestionar los estereotipos sobre los hábitos de consumo de las celebridades en Colombia - crédito yourfavoritecoffee / TikTok

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La difusión de un video en TikTok donde se observa a Natalia París realizando compras en un supermercado D1 de Bogotá ha encendido el debate en las redes sociales. La escena, grabada por el usuario @yourfavoritecoffee, mostró a a la modelo vestida informalmente mientras esperaba en la fila, luego escaneó un código QR, lo que provocó reacciones divididas en redes.

En la grabación, varios comentarios aludieron a la situación económica del país: “La calle está muy dura” y “la crisis está difícil”, expresaron algunos usuarios, sorprendidos de ver a una celebridad en un establecimiento de bajo costo. Otros aprovecharon para cuestionar los estigmas: “País de arribistas!! Que de malo tiene comprar en el D1??? Muertos de hambre levantados con mazamorra y ahora viene a criticar!!”.

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Los intercambios no tardaron en profundizar el debate sobre la construcción social del consumo. Una persona señaló: “Se puede tener plata pero el D1 y Ara tienen productos que valen totalmente la pena e incluso que no se consiguen en otras tiendas, que a la gente le guste botar la plata por aparentar es otra cosa”.

La conversación también incluyó testimonios personales: “Pues yo tengo plata y cuentas con más de 100 millones cada una y voy al ara D1, pero frecuento más Carulla, he entrado a D1 a comprar agua, mecatos lo que sea y no pasa nada simplemente obtengo lo que quiero”. Otros recordaron: “En D1 compra todo el mundo, desde el estrato 1 al estrato 6, y están ubicados obviamente también en el estrato”.

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