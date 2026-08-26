Selección Colombia Femenina sub-20 tendrá dos días de viaje para llegar a la sede del Mundial: podría perder una jugadora para la primera fecha 

La selección Colombia fue anfitriona en la pasada edición del torneo que se jugó entre Cali y Bogotá - crédito FCF

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La selección Colombia femenina Sub-20 se prepara para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA Femenina Sub-20 en Polonia, bajo la conducción de Carlos Paniagua. El entrenador confirmó en rueda de prensa que el equipo afrontará un extenso desplazamiento internacional y dos amistosos en territorio europeo como antesala al debut mundialista.

El viaje de la delegación comenzó el 26 de agosto y finalizará en la madrugada del 28, tras un itinerario que Paniagua calificó como “supremamente largo”. La agenda previa al torneo incluye partidos ante un equipo polaco, cuyo nombre no logró precisar el DT, y frente a la selección de Tanzania. Originalmente, el segundo amistoso iba a disputarse contra Estados Unidos, pero esa opción se frustró por la falta de disponibilidad de jugadoras estadounidenses para la fecha pactada.

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Paniagua detalló la situación de varias futbolistas clave que militan en el exterior, subrayando el esfuerzo realizado para asegurar su presencia en la cita mundialista. El entrenador explicó que la competitividad del plantel dependía de la cesión de jugadoras por parte de clubes internacionales.

Entre las convocadas mencionó a Luisa (Estados Unidos), Cintia Cabezas (Olympique de Marsella), Samantha Rodríguez (Dinamarca), Isabel Weiner (Columbia University, Estados Unidos), Valery Loboa, Maité López (Vancouver Rise F.C., Canadá) y Mariana Silva (Madrid CFF, España).

Juana Ortegón es la capitana de la selección Colombia que disputará la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026 - crédito FCF

Algunas futbolistas llegarán con retraso debido a compromisos de sus clubes. El caso de Maité López se destacó particularmente: su presencia en los amistosos depende del resultado de su equipo el próximo fin de semana. “Si Vancouver Rise F.C. gana, podrá unirse antes; si no, viajará el 6 de septiembre y se perderá la primera fecha”, indicó el entrenador.

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Paniagua reconoció que la comunicación constante con los clubes ha sido fundamental para coordinar la llegada de las jugadoras y completar el proceso de preparación.

La selección colombiana programó dos partidos amistosos antes del debut mundialista. El primero se disputará el 30 de agosto frente a un club local de la primera división polaca, cuyo nombre el entrenador no logró pronunciar con exactitud. El segundo encuentro será el 1 de septiembre ante Tanzania.

Originalmente, el segundo amistoso estaba previsto contra Estados Unidos, pero la selección norteamericana canceló la cita. Paniagua explicó que la razón principal fue la imposibilidad de contar con varias jugadoras estadounidenses para esa fecha, lo que forzó a buscar un nuevo rival para mantener el calendario de preparación.

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El debut de Colombia será el 7 de septiembre contra Costa Rica - crédito FCF

El entrenador valoró la oportunidad de enfrentar a equipos de distintos perfiles, lo cual considera beneficioso para ajustar detalles tácticos y dar minutos a todas las futbolistas convocadas.

Carlos Paniagua remarcó que el proceso de conformación del plantel ha sido gradual y dependiente de la disponibilidad de las jugadoras que actúan fuera de Colombia. Confirmó que, salvo excepciones motivadas por los calendarios de los clubes, podrá contar con la mayoría de las futbolistas que integran la base del grupo.

El cuerpo técnico espera aprovechar los amistosos internacionales para consolidar la integración de las futbolistas que se suman desde el extranjero y finalizar la preparación de cara al debut en el Mundial. El entrenador enfatizó que la suma de experiencia internacional en el grupo es resultado de un proceso sostenido, y que la expectativa es llegar con el equipo lo más armado posible a la competencia en Polonia.

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Estas son las 21 convocadas a la selección Colombia Sub20 para la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA

La selección Colombia femenina Sub-20 se concentró en Bogotá y viajará a Polonia el próximo miércoles para disputar el Mundial-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Brenda Cardona – Independiente Santa Fe (COL) Catalina Cortés – América de Cali (COL) Fernanda Viáfara – Millonarios F.C. (COL) Isabel Weiner – Columbia University (USA) Isabella Díaz – Independiente Santa Fe (COL) Jimena Ospina – Internacional de Palmira F.C. (COL) Juana Ortegón – Independiente Santa Fe (COL) Lina Arboleda – Millonarios F.C. (COL) Luisa Agudelo – San Diego Wave F.C. (USA) Maithé López – Vancouver Rise F.C. (CAN) María Alejandra Baldovino – Junior F.C. (COL) María José Torres – Independiente Medellín (COL) Mariana Mosquera – Atlético Nacional (COL) Mariana Silva – Madrid Club de Fútbol Femenino (ESP) Mercedes Martínez – Fortaleza F.C. (COL) Samantha Rodríguez – Fortuna Hjørring (DEN) Sara Bohórquez – Fortaleza F.C. (COL) Saray Marín – América de Cali (COL) Sintia Cabezas – Olympique de Marseille (FRA) Sofía Ortiz – América de Cali (COL) Valerin Loboa – Portland Thorns F.C. (USA)