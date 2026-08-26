Colombia

Mapa satelital de la Nasa reveló la magnitud de la emergencia por incendios forestales en Colombia: estas son las zonas del país que están en mayor riesgo

La agencia elaboró el análisis con datos de la plataforma Firms, que registra señales térmicas cada tres horas, y advirtió que los cuadros rojos no implican de forma directa fuegos declarados

La Nasa mostró en un mapa satelital la magnitud de los incendios en Colombia y la concentración de puntos de calor en un contexto de sequía y temperaturas extremas - crédito Firms/Nasa
La Nasa mostró en un mapa satelital la magnitud de los incendios en Colombia y la concentración de puntos de calor en un contexto de sequía y temperaturas extremas - crédito Firms/Nasa
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El más reciente informe de la Nasa muestra un impactante mapa de puntos de calor y altas temperaturas en Colombia, en medio de una emergencia ambiental que afecta a gran parte del país.

Según datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al miércoles 26 de agosto de 2026, existen 18 incendios activos en cuatro departamentos y 2 que han sido controlados en su totalidad por los organismos de emergencia.

La región más golpeada por esta ola de incendios es el departamento de Tolima, donde se registran diez incendios de gran magnitud.

Le siguen Nariño con cuatro, Cundinamarca con cinco, y Valle del Cauca con uno y Cundinamarca con dos, de acuerdo con información oficial reportada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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El Ministerio de Salud de Colombia activó una respuesta sanitaria por los incendios forestales y la mala calidad del aire ante el aumento del humo en varias regiones del país - crédito @Rodrigo_Lara_/X
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó 18 incendios activos en cuatro departamentos y 2 incendios controlados - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Las autoridades han movilizado recursos y personal desde todo el país para enfrentar la situación, con apoyo especial de los Bomberos de Bogotá, cuya presencia en la zona afectada ha aumentado en los últimos días.

Un mapa satelital publicado por la Nasa que se elaboró a partir de datos del Sistema de Información de Incendios para el Manejo de los Recursos (Firms, por sus siglas en inglés), muestra la magnitud de los puntos más altos de calor en el país.

Esta herramienta permite identificar y graficar los puntos de calor detectados por los satélites en intervalos de tres horas. Aunque los cuadros rojos en el mapa indican temperaturas elevadas, la agencia advierte que no todos se corresponden necesariamente con incendios activos.

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El mapa de la NASA fue elaborado con datos de FIRMS, una plataforma que detecta y grafica puntos de calor por satélite en intervalos de tres horas - crédito @gobertolima/X/EFE
El mapa de la NASA fue elaborado con datos de FIRMS, una plataforma que detecta y grafica puntos de calor por satélite en intervalos de tres horas - crédito @gobertolima/X/EFE

Así mismo, algunos pueden deberse a fenómenos climáticos u otras fuentes de calor, pero la alta concentración de estos registros, sobre todo en la cordillera central y oriental, refleja la extensión del problema.

Según la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, el fuego ha consumido miles de hectáreas, afectando tanto a la población como a la fauna y la flora de la región.

Videos difundidos en redes sociales evidencian la gravedad de las conflagraciones en distintas zonas del departamento. “Hay indicios de que algunos incendios forestales están siendo provocados deliberadamente y he ordenado actuar con toda la contundencia del Estado”, declaró el presidente Abelardo de la Espriella, que también informó sobre la apertura de investigaciones para identificar y judicializar a los presuntos responsables.

La emergencia ambiental se agrava por el contexto climático actual. El país enfrenta una fase intensa del fenómeno de El Niño, que según predicciones meteorológicas agravará las condiciones de sequía y temperaturas extremas.

La Nasa aclaró que los cuadros rojos del mapa indican temperaturas elevadas y no equivalen de forma automática a incendios activos - crédito Firms/Nasa
La Nasa aclaró que los cuadros rojos del mapa indican temperaturas elevadas y no equivalen de forma automática a incendios activos - crédito Firms/Nasa

El meteorólogo Max Henríquez explicó, citado por Red+ Noticias, que Ibagué solo ha registrado tres días con temperaturas por debajo de la media en los últimos meses, mientras la mayoría del tiempo los termómetros han marcado cifras superiores y las lluvias han sido deficitarias.

Otros departamentos como Vichada, Santander, Norte de Santander y la región Caribe también presentan importantes concentraciones de puntos de calor, según el análisis de la Nasa.

Sin embargo, la Ungrd mantiene el monitoreo constante de los incendios activos y los focos de riesgo para reforzar la respuesta de los cuerpos de bomberos, voluntarios y autoridades locales.

Del mismo modo, los esfuerzos para contener los incendios continúan sin tregua. Hasta ahora, unos 205 bomberos trabajan en la zona del desastre solo en Tolima, de acuerdo con el presidente De la Espriella.

Las investigaciones se centran en determinar el uso de acelerantes y la posible participación de personas que, según denuncias de autoridades locales, habrían prendido fuego de manera intencional en municipios como Suárez, Coello y San Luis.

Así mismo, Tolima es el departamento más afectado por los incendios en Colombia, con ocho emergencias de gran magnitud, seguido por Nariño, Cundinamarca, Valle del Cauca y Boyacá, segú la información oficial divulgada por la Ungrd.

Los organismos oficiales también informaron que la situación se mantiene en permanente vigilancia, mientras las entidades nacionales y regionales coordinan acciones para evitar que la emergencia ambiental se extienda a otras zonas del país.

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