Colombia

Iván Marín aclaró su relación con Lina Tejeiro tras roces en ‘MasterChef Celebrity’: “No creo que haya sido tan fuerte”

En diálogo con Infobae Colombia, el más reciente eliminado del programa de cocina compartió detalles sobre su experiencia en la competencia y abordó la rivalidad con la actriz que marcó la temporada.

Tras su salida del 'reality', el comediante explicó que la polémica con la actriz fue amplificada por las redes y aseguró que la relación entre ambos sigue en buenos términos fuera de cámaras - crédito Juan David Botia / Infobae Colombia
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La reciente eliminación de Iván Marín en MasterChef Celebrity reavivó uno de los temas más comentados de la temporada: su relación con la actriz Lina Tejeiro y el roce que ambos protagonizaron en el reality.

Desde la emisión de los primeros episodios, la interacción entre Marín y Tejeiro se convirtió en un asunto de conversación tanto dentro como fuera del set, especialmente después de que surgieran versiones sobre una supuesta broma ofensiva que el comediante habría hecho respecto a las exparejas sentimentales de la actriz.

El episodio, aunque nunca se vio al aire, fue mencionado por Tejeiro en un vivo y replicado en redes sociales, alimentando una polémica que dividió a los seguidores del programa.

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La eliminación de Iván Marín reactivó el debate sobre su relación con Lina Tejeiro, uno de los temas más discutidos en la temporada de MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN
La eliminación de Iván Marín reactivó el debate sobre su relación con Lina Tejeiro, uno de los temas más discutidos en la temporada de MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN

En medio de la repercusión, Iván Marín optó por aclarar su versión de los hechos tras su salida del concurso. En una entrevista con Infobae Colombia, el humorista descartó cualquier mala intención en su comportamiento y explicó cómo vivió el cruce con Tejeiro, tanto dentro como fuera de cámaras. “Yo vi después un clip del live en el que ella mencionó el tema de que yo le había hecho un chiste, del cual no me acuerdo. La verdad no lo recuerdo”, reconoció. Según Marín, la confianza que existía entre ambos fue clave para que, si realmente existió una broma, no tuviera un trasfondo negativo: “Con Lina ya teníamos mucho tiempo de conocernos. Entonces, con seguridad tuve la confianza”.

El comediante subrayó que jamás buscó herir a la actriz y que no cree que el comentario haya sido ofensivo, pues de haber sido así, lo recordaría con claridad. “No creo que haya sido tan fuerte, porque si hubiera sido fuerte lo recordaría. Si a mí me dicen algo que me ofendió, créeme que no lo olvido”, afirmó. Al mismo tiempo, abrió la puerta a una disculpa pública en caso de haber causado molestia: “Si fue algo que le molestó, le ofrezco disculpas públicas a Lina, no tengo problema con eso”, dijo en Infobae. Para Marín, el supuesto conflicto fue magnificado por la audiencia y cobró un tamaño desproporcionado en redes sociales, donde se transformó en el centro de debates y especulaciones.

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Iván Marín aclaró para Infobae Colombia que no recuerda haber hecho la broma y que la confianza previa con Tejeiro habría permitido el comentario sin mala intención - crédito cortesía Canal RCN
Iván Marín aclaró para Infobae Colombia que no recuerda haber hecho la broma y que la confianza previa con Tejeiro habría permitido el comentario sin mala intención - crédito cortesía Canal RCN

Lejos de alimentar la controversia, Marín aseguró que la relación con Tejeiro se mantuvo en buenos términos y que la situación no rompió el vínculo personal que los une desde hace años. “Yo con Lina, superbien. Incluso hemos tenido la oportunidad de encontrarnos posterior a esto en un par de ocasiones y superbien. Yo realmente creo que no, sí creo. Ella y yo estamos muy, muy, muy bien realmente”, dijo con énfasis.

Para respaldar su versión, contó que, tras la eliminación de la actriz, cuando en redes comenzó a circular el rumor de un posible embarazo, él mismo le escribió para felicitarla. “Yo le escribí a ella directamente. Le escribí: ‘Lina, aquí están diciendo algo, no sé si sea cierto o no, pero si es verdad, muchas bendiciones para ese niño. Si no, perdón, porque estoy quedando como un huevo’”, reveló para Infobae El gesto, relatado entre risas, fue presentado como evidencia de que el contacto entre ambos continuó y que el incidente no pasó de ser un malentendido amplificado por la audiencia digital.

La famosa se ve muy feliz con su embarazo - crédito Lina Tejeiro / Instagram
Marín relató que, al enterarse de los rumores sobre un posible embarazo de Lina Tejeiro, decidió escribirle personalmente para felicitarla y mostrarse dispuesto a seguir en buenos términos fuera del programa - crédito Lina Tejeiro / Instagram

El propio Marín considera que la polémica se vio potenciada por la dinámica del programa y el fanatismo que genera en redes sociales. Dijo no imaginar que MasterChef Celebrity generara tal nivel de reacción en línea y sostuvo que la percepción pública a menudo sobredimensionó situaciones que, dentro del set, no se vivieron con la misma intensidad.

Más allá del cruce con Tejeiro, Marín habló sobre lo que significó para él participar en el reality. Confesó que llegó al concurso sin saber cocinar “absolutamente nada” y que esa falta de experiencia fue una desventaja evidente frente a sus compañeros. “Entré sin saber cocinar ni un arroz ni picar una cebolla”, recordó en la entrevista y añadió que solo empezó a estudiar técnicas básicas unos días antes de las grabaciones.

Iván Marín reconoció que la mayor lección del programa fue confiar más en sí mismo, superando sus propias expectativas a medida que avanzaba en el concurso - crédito cortesía Canal RCN
Iván Marín reconoció que la mayor lección del programa fue confiar más en sí mismo, superando sus propias expectativas a medida que avanzaba en el concurso - crédito cortesía Canal RCN

La vulnerabilidad, más que la destreza técnica, fue el mayor desafío: “Si pudiera cambiar algo de mi paso por el reality, creería más en mí mismo”. Descubrió, a medida que avanzaba la competencia, que podía superar sus propias expectativas si se animaba a confiar más en sus capacidades.

Ahora, con la salida de Marín, el programa se encamina a continuar con pruebas más exigentes capítulo a capítulo hasta encontrar al mejor dentro de la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2026.

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