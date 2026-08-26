Melissa Gate preocupó tras ser hospitalizada de urgencias: “Yo me desentendía del dolor”

Hospitalizan de urgencia a Melissa Gate por fuertes dolores, médicos buscan la causa - crédito cortesía RCN

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La creadora de contenido Melissa Gate mantiene en vilo a su comunidad digital tras informar que se encuentra hospitalizada de emergencia debido a un cuadro de dolor abdominal cuya causa aún no ha sido identificada.

La noticia, difundida a través de sus redes sociales, activó una rápida reacción entre sus seguidores, quienes han manifestado su preocupación y solidaridad mientras esperan un diagnóstico definitivo sobre su estado de salud.

La situación de Melissa Gate comenzó a trascender luego de que la influenciadora publicara un mensaje en el que confirmaba su hospitalización. “A las personas que se han preguntado por mí, me encuentro hospitalizada. Apenas pueda les cuento un poco sobre lo que me pasó”, escribió la antioqueña a través de X, antes Twitter, y poco después realizó una transmisión en vivo desde la clínica para detallar su estado actual. La imagen de la creadora de contenido recostada en una camilla, visiblemente medicada y conectada a suero, generó un fuerte impacto entre su audiencia.

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En la transmisión, Melissa Gate relató que hace aproximadamente dos meses comenzó a sentir un fuerte dolor en la boca del estómago, síntoma al que restó importancia en un principio y que atribuyó a la intensidad de sus compromisos laborales. El dolor persistió y se intensificó con el tiempo, lo que motivó su visita al médico, donde le diagnosticaron inicialmente un cuadro de gastritis aguda. Tras recibir tratamiento, la influencer intentó retomar su rutina, pero la molestia no desapareció, obligándola a regresar a la clínica.

“Esto duele mucho; a mí me empezó un dolor hace dos meses, antes de ir a La casa de Alofoke. Me habían tratado con medicamento para el dolor, yo me desentendía del dolor y ya hace como dos semanas me empezó el dolor como en la boca del estómago, muy parecido a una gastritis. Entonces a mí me trataron como si fuera eso”, dijo Gate durante un en vivo desde TikTok.

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Aunque al comienzo los medicamentos funcionaron para el dolor de la exparticipante de La casa de los famosos, con el tiempo la situación empeoró por un dolor aún más fuerte. “Ya después el cólico se incrementó más y cada vez subía más la dosis de analgésicos, cuando ya el sábado el dolor nada que se me quitaba, me volvieron a dar protocolo para gastritis, pero el domingo ya ni me podía mover del dolor”, añadió.

Durante la segunda consulta, los médicos evaluaron la posibilidad de cálculos en la vesícula o una afección severa en el colon, diagnósticos que posteriormente fueron descartados. Ante la falta de una causa clara, se decidió su hospitalización para la realización de exámenes más exhaustivos. En palabras de la propia Gate, aunque el dolor se encuentra controlado, cada movimiento provoca una presión intensa en la zona abdominal, por lo que se mantiene bajo observación médica.

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“Pensamos que era la vesícula; me hicieron ecografía, la vesícula está bien, pero se ve el hígado levemente inflamado. Me hicieron exámenes, pero salieron mal, salieron alterados, pero los físicos están bien, entonces se están descartando muchas cosas porque realmente no se sabe”, explicó Melissa.

A través de sus redes, la ex participante de “La casa de los famosos Colombia” agradeció el apoyo recibido y aseguró que, a pesar de las dificultades, su ánimo se mantiene estable. “Estoy tranquila, el dolor está controlado, pero seguimos esperando que los médicos puedan identificar el origen exacto”, expresó en uno de sus mensajes. La creadora de contenido también mencionó que continuará compartiendo actualizaciones y contenido humorístico en la medida de lo posible.

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En la transmisión en vivo, la antioqueña abordó además algunas especulaciones surgidas entre sus seguidores respecto a un posible embarazo, aclarando que no se encuentra en ese proceso ni contempla la posibilidad de ser madre nuevamente en el corto plazo. “Lamento decepcionarlos, pero no está en mis planes quedar embarazada. La última vez fue hace 20 años. Si llega un hombre a pedirme matrimonio y quiere hijos, tendría que decirle que no. Por ahí un gato”, dijo con humor, despejando rumores y priorizando el bienestar personal.

Uno de los aspectos que la propia Melissa Gate señaló como una posible causa de su malestar fue la ingesta de un suero desintoxicante sin la recomendación de un especialista, lo que, sumado a la toma de medicamentos psiquiátricos y analgésicos, podría haber sobrecargado su hígado. Los médicos continúan realizando estudios para descartar afecciones hepáticas y otras complicaciones.

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Por el momento, la creadora de contenido permanece en la clínica a la espera de resultados médicos concluyentes. Sus seguidores continúan pendientes de los reportes sobre su evolución y le envían mensajes de pronta recuperación y ánimo en redes sociales.