River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Santa Fe por la Copa Sudamericana.
El partido se disputará el 26 de agosto de 2026 en el estadio Más Monumental de Buenos Aires a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de Dsports y de la aplicación de DGO.
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El 26 de agosto de 2026, Santa Fe visitará a River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Este es el grupo de jugadores de River Plate que tendrá Eduardo Coudet para recibir a Santa Fe
Arqueros
- 33. Ezequiel Centurión
- 41. Santiago Beltrán
Defensores
- 21. Marcos Acuña
- 28. Lucas Martínez Quarta
- 29. Gonzalo Montiel
- 30. Nicolás Otamendi
- 31. Facundo González
- 43. Valentín Lucero
Volantes
- 6. Anibal Moreno
- 15. Fausto Vera
- 23. Thiago Almada
- 24. Juan Cruz Meza
- 25. Lautaro Pereyra
- 26. Tomás Galván
- 44. Lucas Silva
- 50. Tobías Andrada
Delanteros
- 9. Sebastián Driussi
- 10. Ángel Correa
- 19. Rafael Borré
- 35. Joaquín Freitas
Director técnico: Eduardo “Chacho” Coudet
La violencia empañó el partido entre Santa Fe y América en el estadio El Campín el sábado 22 de agosto, dejando diecisiete personas afectadas según confirmó la prensa local. Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, reconoció públicamente la incapacidad de los clubes y de la logística actual para contener estos episodios, y exigió al Congreso y al gobierno colombiano una reforma legal urgente para penalizar las conductas violentas en el fútbol.
En la rueda de prensa posterior al escandaloso Santa Fe vs. América de Cali en Bogotá, el técnico David González criticó abiertamente la decisión de disputar el partido tras la agresión sufrida por su portero Jean Fernandes. La noche estuvo marcada por los disturbios y la invasión de campo, que derivaron en un clima de tensión e incertidumbre para ambos equipos.
Así están las llaves de la Copa Sudamericana
Es importante recordar que, el ganador de esta llave se enfrentará al Vasco da Gama de Brasil, que eliminó al Olimpia de Paraguay. A continuación, así quedaron las series
Marcador global: Boca Juniors (Argentina) 7-1 Recoleta (Paraguay)
Partido de ida
Boca Juniors 3-1 Recoleta
- Fecha: 11 de agosto de 2026
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires
- Goles: Pedro Ríos al minuto 5 para Recoleta, empató Santiago Ascacibar al 49, Milton Delgado al 51 y Leonel Flores al 62 le dieron la victoria a Boca
Partido de vuelta
Recoleta 0-4 Boca Juniors
- Fecha: 18 de agosto de 2026
- Estadio: Defensores del Chaco de Asunción
- Goles: Santiago Ascacibar al minuto 30, Sebastián Villa al minuto 43, Miguel Merentiel al minuto 52 y Alan Velasco al 77 de partido
Marcador global: Bolívar (Bolivia) 2-4 São Paulo FC (Brasil)
Partido de ida
Bolívar 1-1 São Paulo
- Fecha: 11 de agosto de 2026
- Estadio: Hernando Siles de La Paz
- Goles: Robert Arboleda al minuto 23 para São Paulo, empató Carlos Melgar al minuto 63 para Bolívar
Partido de vuelta
São Paulo 3-1 Bolívar
- Fecha: 18 de agosto de 2026
- Estadio: Morumbí de São Paulo
- Goles: Luciano al minuto 18, empató parcialmente Dairon Asprilla al minuto 61, Jonathan Calleri al 68 de tiro penal y Sabino al 76 de partido
Marcador global: Vasco da Gama (Brasil) 4-1 Olimpia (Paraguay)
Partido de ida
Vasco da Gama 0-0 Olimpia
- Fecha: 13 de agosto de 2026
- Estadio: São Januário de Río de Janeiro
- Goles: No hubo
Partido de vuelta
Olimpia 1-4 Vasco da Gama
- Fecha: 18 de agosto de 2026
- Estadio: Defensores del Chaco de Asunción
- Goles: Esteban Matus al minuto 15, Thiago Mendes empató al 29, David al 36, Adson al 70 y Claudio Spinelli al 84 de partido para Vasco da Gama
Marcador global: Atlético Mineiro (Brasil) 3-2 Bragantino (Brasil)
Partido de ida
Bragantino 0-1 Atlético Mineiro
- Fecha: 12 de agosto de 2026
- Estadio: Nabi Abi Chedid de Bragança Paulista (São Paulo)
- Goles: Tomás Cuello al minuto 73 para Atlético Mineiro
Partido de vuelta
Atlético Mineiro 2-2 Bragantino
- Fecha: 19 de agosto de 2026
- Estadio: Mineirão de Belo Horizonte
- Goles: Eric Ramírez al 45+8 para Bragantino, empató Maycon al 52, Eduardo Sasha al 81 volvió a darle la ventaja al visitante, pero Tomás Cuello al 90+3 empató el partido
Marcador global: Santos (Brasil) 2-1 Macará (Ecuador)
Partido de ida
Santos 2-1 Macará
- Fecha: 13 de agosto de 2026
- Estadio: Urbano Caldeira de Santos de São Paulo
- Goles: Franco Posse al minuto 5, Gabriel Barbosa (Gabigol) al minuto 44, Willian Arão al minuto 76 para Santos
Partido de vuelta
Macará 0-0 Santos
- Fecha: 20 de agosto de 2026
- Estadio: Bellavista de Ambato
- Goles: No hubo
Marcador global: Tigre (Argentina) 1-3 Montevideo City Torque (Uruguay)
Partido de ida
Tigre 0-1 Montevideo City Torque
- Fecha: 12 de agosto de 2026
- Estadio: José della Giovanna de Buenos Aires
- Goles: Franco Pizzichillo al minuto 53 para Montevideo City
Partido de vuelta
Montevideo City Torque 2-1 Tigre
- Fecha: 19 de agosto de 2026
- Estadio: Centenario de Montevideo
- Goles: Salomón Rodríguez al minuto 39 y al 45+4 de tiro penal, Valentín Moreno al 41 empató parcialmente para Tigre
Marcador global: Cienciano (Perú) 6-2 Botafogo (Brasil)
Partido de ida
Cienciano 6-1 Botafogo
- Fecha: 13 de agosto de 2026
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega de Cusco
- Goles: Triplete de Matías Succar al minuto 18, 30 y 62, Neri Bandiera al minuto 20 y 62, Marcos Martinich al 35 para Cienciano, descontó Matheus Martins al 49
Partido de vuelta
Botafogo 1-0 Cienciano
- Fecha: 20 de agosto de 2026
- Estadio: Nilton Santos de Río de Janeiro
- Goles: Danilo Pereira al minuto 8 para Botafogo
El “León” sueña con dar el golpe en la casa del “Millonario”
El 23 de agosto de 2026, River Plate empató a dos goles ante Vélez Sarsfield en el estadio Más Monumental por la fecha 6 de la Liga Profesional de Fútbol.
Pese a comenzar ganando por 2-0 en el primer tiempo con los goles de Ángel Correa al minuto 11 y el autogol de Thiago Silvero al 43, el equipo de Coudet no pudo sostener el marcador, y en el segundo tiempo, los dirigidos por el técnico Guillermo Barros Schelotto se repusieron de la adversidad.
El chileno Diego Valdés al minuto 61 y Manuel Lanzini al 79 de partido anotaron el empate final en el estadio Más Monumental.
El 22 de agosto de 2026, Independiente Santa Fe jugó el “Clásico de Rojos” en el estadio El Campín ante América de Cali, y empataron sin goles, en medio de los disturbios que se protagonizaron por las hinchadas invadiendo el campo de juego.
El primer tiempo fue parejo para los más de 12.000 espectadores que estuvieron en el “Coliseo de la 57″, pero ya en la parte complementaria, el cuadro bogotano fue superior, y sacó como figura al portero Jean Fernandes.