Deportes

River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

El equipo dirigido por Pablo Repetto buscará dar el golpe para entrar en los 8 mejores equipos de América de la “Gran Conquista”

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Santa Fe's defender #13 Helibelton Palacios and River Plate's Colombian midfielder #10 Angel Correa fight for the ball during the first leg of the Copa Sudamericana round of 16 football match between Colombia's Independiente Santa Fe and Argentina's River Plate at the Nemesio Camacho 'El Campin' stadium, in Bogota, on August 19, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
Ángel Correa y Helibelton Palacios en el duelo de ida que quedó sin goles en Bogotá-crédito Luis Acosta/AFP

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Santa Fe por la Copa Sudamericana.

El partido se disputará el 26 de agosto de 2026 en el estadio Más Monumental de Buenos Aires a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de Dsports y de la aplicación de DGO.

13:26 hsHoy

River Plate anunció la salida del excampeón del mundo en Qatar 2022 Germán Pezzella

River - Pezzella
River - Pezzella
13:09 hsHoy

Técnico de Santa Fe confirmó las bajas que tendrá para el duelo de la Copa Sudamericana ante River Plate: “Lamentablemente”

El cuadro de Pablo Repetto llega al Más Monumental para la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana con Kevin Balanta lesionado y sin Andrés Mosquera Marmolejo, mientras define el once inicial

El técnico uruguayo habló sobre las ausencias del "León" en el estadio Más Monumental de Buenos Aires-crédito @ESPNColombia/X

El 26 de agosto de 2026, Santa Fe visitará a River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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12:52 hsHoy

Este es el grupo de jugadores de River Plate que tendrá Eduardo Coudet para recibir a Santa Fe

Un afiche gráfico con el escudo del Club Atlético River Plate que detalla la lista de futbolistas convocados divididos por posición de juego
El Club Atlético River Plate presenta la nómina de jugadores citados por el entrenador Eduardo Coudet para disputar la Copa Sudamericana 2026 ante Independiente Santa Fe-crédito @RiverPlate/X

Arqueros

  • 33. Ezequiel Centurión
  • 41. Santiago Beltrán

Defensores

  • 21. Marcos Acuña
  • 28. Lucas Martínez Quarta
  • 29. Gonzalo Montiel
  • 30. Nicolás Otamendi
  • 31. Facundo González
  • 43. Valentín Lucero

Volantes

  • 6. Anibal Moreno
  • 15. Fausto Vera
  • 23. Thiago Almada
  • 24. Juan Cruz Meza
  • 25. Lautaro Pereyra
  • 26. Tomás Galván
  • 44. Lucas Silva
  • 50. Tobías Andrada

Delanteros

  • 9. Sebastián Driussi
  • 10. Ángel Correa
  • 19. Rafael Borré
  • 35. Joaquín Freitas

Director técnico: Eduardo “Chacho” Coudet

12:32 hsHoy

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, le pidió al Congreso crear estas leyes en contra de los violentos en el fútbol: “No hay Policía que valga”

El dirigente aseguró que tienen identificados a los responsables de los disturbios, que invadieron la gramilla del estadio y agradeció a las autoridades por desescalar rápidamente el conflicto

La Guardia Albi Roja Sur respondió al intento de robo del trapo de la Comunidad Santafereña en la tribuna de oriental - crédito Cristian Bayona/Colprensa
La Guardia Albi Roja Sur respondió al intento de robo del trapo de la Comunidad Santafereña en la tribuna de oriental - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La violencia empañó el partido entre Santa Fe y América en el estadio El Campín el sábado 22 de agosto, dejando diecisiete personas afectadas según confirmó la prensa local. Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, reconoció públicamente la incapacidad de los clubes y de la logística actual para contener estos episodios, y exigió al Congreso y al gobierno colombiano una reforma legal urgente para penalizar las conductas violentas en el fútbol.

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12:00 hsHoy

David González protestó por la agresión a Jean Fernandes durante el partido Santa Fe vs. América: “El partido no se tuvo que haber jugado”

El entrenador también se refirió al gesto obsceno del portero americano, el cual le puede acarrear una sanción de hasta 10 jornadas

Jean Fernández, arquero de América de Cali, denunció que un vándalo que invadió la cancha en el partido con Santa Fe, le pegó un balonazo en la cabeza mientras estaba en el piso - crédito Jean Fernández

En la rueda de prensa posterior al escandaloso Santa Fe vs. América de Cali en Bogotá, el técnico David González criticó abiertamente la decisión de disputar el partido tras la agresión sufrida por su portero Jean Fernandes. La noche estuvo marcada por los disturbios y la invasión de campo, que derivaron en un clima de tensión e incertidumbre para ambos equipos.

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11:46 hsHoy

Así están las llaves de la Copa Sudamericana

Cuatro equipos brasileños, un uruguayo, un ecuatoriano están parcialmente en el cuadro del segundo torneo de clubes más importante del continente-crédito @Sudamericana/X
Cuatro equipos brasileños, un uruguayo, un ecuatoriano están parcialmente en el cuadro del segundo torneo de clubes más importante del continente-crédito @Sudamericana/X

Es importante recordar que, el ganador de esta llave se enfrentará al Vasco da Gama de Brasil, que eliminó al Olimpia de Paraguay. A continuación, así quedaron las series

Marcador global: Boca Juniors (Argentina) 7-1 Recoleta (Paraguay)

Partido de ida

Boca Juniors 3-1 Recoleta

  • Fecha: 11 de agosto de 2026
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires
  • Goles: Pedro Ríos al minuto 5 para Recoleta, empató Santiago Ascacibar al 49, Milton Delgado al 51 y Leonel Flores al 62 le dieron la victoria a Boca

Partido de vuelta

Recoleta 0-4 Boca Juniors

  • Fecha: 18 de agosto de 2026
  • Estadio: Defensores del Chaco de Asunción
  • Goles: Santiago Ascacibar al minuto 30, Sebastián Villa al minuto 43, Miguel Merentiel al minuto 52 y Alan Velasco al 77 de partido

Marcador global: Bolívar (Bolivia) 2-4 São Paulo FC (Brasil)

Partido de ida

Bolívar 1-1 São Paulo

  • Fecha: 11 de agosto de 2026
  • Estadio: Hernando Siles de La Paz
  • Goles: Robert Arboleda al minuto 23 para São Paulo, empató Carlos Melgar al minuto 63 para Bolívar

Partido de vuelta

São Paulo 3-1 Bolívar

  • Fecha: 18 de agosto de 2026
  • Estadio: Morumbí de São Paulo
  • Goles: Luciano al minuto 18, empató parcialmente Dairon Asprilla al minuto 61, Jonathan Calleri al 68 de tiro penal y Sabino al 76 de partido

Marcador global: Vasco da Gama (Brasil) 4-1 Olimpia (Paraguay)

Partido de ida

Vasco da Gama 0-0 Olimpia

  • Fecha: 13 de agosto de 2026
  • Estadio: São Januário de Río de Janeiro
  • Goles: No hubo

Partido de vuelta

Olimpia 1-4 Vasco da Gama

  • Fecha: 18 de agosto de 2026
  • Estadio: Defensores del Chaco de Asunción
  • Goles: Esteban Matus al minuto 15, Thiago Mendes empató al 29, David al 36, Adson al 70 y Claudio Spinelli al 84 de partido para Vasco da Gama

Marcador global: Atlético Mineiro (Brasil) 3-2 Bragantino (Brasil)

Partido de ida

Bragantino 0-1 Atlético Mineiro

  • Fecha: 12 de agosto de 2026
  • Estadio: Nabi Abi Chedid de Bragança Paulista (São Paulo)
  • Goles: Tomás Cuello al minuto 73 para Atlético Mineiro

Partido de vuelta

Atlético Mineiro 2-2 Bragantino

  • Fecha: 19 de agosto de 2026
  • Estadio: Mineirão de Belo Horizonte
  • Goles: Eric Ramírez al 45+8 para Bragantino, empató Maycon al 52, Eduardo Sasha al 81 volvió a darle la ventaja al visitante, pero Tomás Cuello al 90+3 empató el partido

Marcador global: Santos (Brasil) 2-1 Macará (Ecuador)

Partido de ida

Santos 2-1 Macará

  • Fecha: 13 de agosto de 2026
  • Estadio: Urbano Caldeira de Santos de São Paulo
  • Goles: Franco Posse al minuto 5, Gabriel Barbosa (Gabigol) al minuto 44, Willian Arão al minuto 76 para Santos

Partido de vuelta

Macará 0-0 Santos

  • Fecha: 20 de agosto de 2026
  • Estadio: Bellavista de Ambato
  • Goles: No hubo

Marcador global: Tigre (Argentina) 1-3 Montevideo City Torque (Uruguay)

Partido de ida

Tigre 0-1 Montevideo City Torque

  • Fecha: 12 de agosto de 2026
  • Estadio: José della Giovanna de Buenos Aires
  • Goles: Franco Pizzichillo al minuto 53 para Montevideo City

Partido de vuelta

Montevideo City Torque 2-1 Tigre

  • Fecha: 19 de agosto de 2026
  • Estadio: Centenario de Montevideo
  • Goles: Salomón Rodríguez al minuto 39 y al 45+4 de tiro penal, Valentín Moreno al 41 empató parcialmente para Tigre

Marcador global: Cienciano (Perú) 6-2 Botafogo (Brasil)

Partido de ida

Cienciano 6-1 Botafogo

  • Fecha: 13 de agosto de 2026
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega de Cusco
  • Goles: Triplete de Matías Succar al minuto 18, 30 y 62, Neri Bandiera al minuto 20 y 62, Marcos Martinich al 35 para Cienciano, descontó Matheus Martins al 49

Partido de vuelta

Botafogo 1-0 Cienciano

  • Fecha: 20 de agosto de 2026
  • Estadio: Nilton Santos de Río de Janeiro
  • Goles: Danilo Pereira al minuto 8 para Botafogo
11:41 hsHoy

El “León” sueña con dar el golpe en la casa del “Millonario”

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Nahuel Bustos complicó a Santa Fe en el juego de ida al cuadro "Millonario" en Bogotá-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 23 de agosto de 2026, River Plate empató a dos goles ante Vélez Sarsfield en el estadio Más Monumental por la fecha 6 de la Liga Profesional de Fútbol.

Pese a comenzar ganando por 2-0 en el primer tiempo con los goles de Ángel Correa al minuto 11 y el autogol de Thiago Silvero al 43, el equipo de Coudet no pudo sostener el marcador, y en el segundo tiempo, los dirigidos por el técnico Guillermo Barros Schelotto se repusieron de la adversidad.

El chileno Diego Valdés al minuto 61 y Manuel Lanzini al 79 de partido anotaron el empate final en el estadio Más Monumental.

El 22 de agosto de 2026, Independiente Santa Fe jugó el “Clásico de Rojos” en el estadio El Campín ante América de Cali, y empataron sin goles, en medio de los disturbios que se protagonizaron por las hinchadas invadiendo el campo de juego.

El primer tiempo fue parejo para los más de 12.000 espectadores que estuvieron en el “Coliseo de la 57″, pero ya en la parte complementaria, el cuadro bogotano fue superior, y sacó como figura al portero Jean Fernandes.

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