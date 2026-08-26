River Plate vs. Santa Fe Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Cardenal

Ángel Correa y Helibelton Palacios en el duelo de ida que quedó sin goles en Bogotá-crédito Luis Acosta/AFP

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre River Plate y Santa Fe por la Copa Sudamericana.

El partido se disputará el 26 de agosto de 2026 en el estadio Más Monumental de Buenos Aires a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de Dsports y de la aplicación de DGO.