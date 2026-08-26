Médico colombiano explica qué puede pasar si toma agua con limón durante varios días

El médico Oswaldo Restrepo recomienda beber agua tibia con limón durante diez días - crédito Oswaldo Restrepo/YouTube

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La sensación de tener el abdomen más inflamado durante el transcurso del día es una molestia frecuente. Algunas personas se levantan con el vientre aparentemente plano, pero después de varias horas sienten mayor presión abdominal, gases o incomodidad en la ropa.

Precisamente, el médico colombiano Oswaldo Restrepo abordó esta situación en uno de los contenidos publicados en su canal de YouTube, donde suele compartir recomendaciones relacionadas con alimentación, bienestar y hábitos cotidianos. En esta oportunidad, explicó una rutina basada en agua tibia y limón durante diez días.

Al presentar su propuesta, el médico señaló: “Si despiertas con el vientre plano, pero a las dos o tres de la tarde sientes que la ropa te aprieta, que la cintura te pesa y que tienes un tambor abultado en el estómago, detente un momento. No es grasa acumulada de la noche a la mañana, es inflamación digestiva y gases atrapados”.

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A partir de esta explicación, Restrepo planteó una preparación sencilla para consumir durante las mañanas. Sin embargo, es importante aclarar que la distensión abdominal puede tener múltiples causas y que el agua con limón no constituye un tratamiento médico ni garantiza una reducción de grasa abdominal.

La evidencia médica no respalda que el agua con limón elimine grasa abdominal o “desintoxique” el cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación puede favorecer el funcionamiento intestinal y el limón puede formar parte de una alimentación saludable, pero no constituye un tratamiento para las enfermedades digestivas.

¿Cómo tomar el agua con limón?

De acuerdo con el médico, la preparación requiere pocos ingredientes y debe realizarse justo antes de consumirla. La propuesta consiste en utilizar un vaso de agua tibia y añadir el jugo de medio limón fresco.

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“Vas a calentar un vaso con agua hasta el punto de que quede tibio, no hirviendo, y le vas a exprimir el jugo de medio limón fresco. Nada de azúcar, nada de endulzantes artificiales”, explicó Restrepo en el video.

La recomendación que presenta es consumir la bebida lentamente, antes del primer alimento del día: “Te lo tomas despacio, a sorbos pequeños, exactamente veinte minutos antes de probar tu primer alimento del día”, señaló.

Según su propuesta, este ritual se mantendría durante diez mañanas consecutivas. El especialista también aconseja no preparar la bebida con demasiada anticipación y utilizar limón fresco al momento de consumirla.

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Restrepo sostuvo que el agua tibia con limón podría favorecer la digestión, el tránsito intestinal y una menor sensación de hinchazón abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Tomar agua tibia con limón ayuda a “aplanar” el vientre?

La explicación difundida por Restrepo relaciona el consumo de agua tibia con limón con una mejor digestión y una reducción de la sensación de hinchazón.

En el video, el médico utiliza una comparación para explicar su planteamiento y sostiene que la bebida podría estimular procesos digestivos y favorecer el movimiento intestinal. También relaciona estos efectos con una menor acumulación de gases y una evacuación más regular.

Sin embargo, una disminución temporal de la distensión abdominal no significa necesariamente una pérdida de grasa. El tamaño del abdomen puede variar durante el día debido a la cantidad de alimentos ingeridos, gases, estreñimiento y líquidos, entre otros factores.

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Por eso, si una persona nota que su abdomen está más plano después de beber agua con limón, no necesariamente significa que haya eliminado tejido graso. La pérdida de grasa corporal requiere cambios sostenidos en alimentación, actividad física y gasto energético.

Restrepo relaciona esta práctica con una posible mejoría de la digestión y una disminución de la sensación de hinchazón. En su explicación utiliza la idea de que el agua tibia puede estimular el funcionamiento del aparato digestivo y favorecer el tránsito intestinal.

Restrepo advirtió que se deben evitar el agua helada o hirviendo, el azúcar y el cepillado inmediato para no afectar la digestión ni el esmalte dental (Imagen Ilustrativa Infobae)

El médico aseguró: “Por eso no estás perdiendo grasa mágicamente. Lo que estás haciendo es vaciar el aire encerrado y deshacerte del líquido estancado que te hacía lucir abultado”.

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Esta diferencia resulta importante. La disminución de la distensión abdominal no equivale a perder grasa corporal. El tamaño del abdomen puede cambiar durante el día por factores como los gases, el estreñimiento, los alimentos ingeridos y la cantidad de líquidos.

Por ello, aunque una persona pueda sentirse menos inflamada después de modificar sus hábitos, esto no significa necesariamente que haya reducido tejido adiposo.

Durante su explicación, el médico enumera algunos efectos que, según su planteamiento, podrían aparecer al incorporar esta rutina. Sobre el primero, relacionado con la digestión, afirmó: “Al mejorar la velocidad con la que tu estómago procesa los alimentos, la comida no se queda fermentando en el intestino”.

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También habló de las evacuaciones y del tránsito intestinal. “Beneficio dos: evacuaciones más fáciles y regulares. El agua tibia estimula el movimiento natural del colon”, sostuvo.

Finalmente, relacionó la bebida con una menor sensación de pesadez después de comer: “Beneficio tres: menos pesadez y menos sensación de boca amarga”, indicó.